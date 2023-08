Rada schválila Akt o čipech

Rada 25. července schválila svým rozhodnutím nařízení o posílení evropského polovodičového ekosystému a tím završila celý rozhodovací proces.

Akt by měl zajistit podmínky pro rozvoj polovodičového průmyslu v Evropě, přilákat investory a především podpořit výzkum a inovace a připravit Evropu na případnou budoucí krizi v dodávkách čipů. Program by měl vytvořit až 43 miliard EUR veřejných a soukromých investic (3,3 miliardy EUR z rozpočtu EU) s cílem zdvojnásobit podíl EU na světovém trhu s polovodiči ze současných 10 % na nejméně 20 % do roku 2030.

„Díky aktu o čipech se Evropa v rámci celosvětové soutěže v oblasti polovodičů dostane na přední místo. Již nyní vidíme jeho účinky: nové výrobní závody, nové investice, nové výzkumné projekty. Z dlouhodobého hlediska to rovněž přispěje k oživení našeho průmyslu a ke snížení naší závislosti na zahraničí," říká Héctor Gómez Hernández, španělský ministr průmyslu, obchodu a cestovního ruchu.