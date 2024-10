Rada EU schválila přísnější normy kvality ovzduší

Rada EU v pondělí 14. října formálně přijala novou směrnici, která aktualizuje normy kvality ovzduší v celém bloku a jejímž cílem je sladit je s pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) a s cílem EU dosáhnout do roku 2050 nulového znečištění.

Nová pravidla stanoví přísnější limity pro znečišťující látky, jako jsou částice PM10, PM2,5, oxid dusičitý a oxid siřičitý, které mají být splněny do roku 2030. Občané mohou nyní žádat o náhradu škody na zdraví způsobené nedodržením těchto norem.

Členské státy musí připravit plány kvality ovzduší, pokud hrozí, že cíle nebudou splněny. Směrnice bude zveřejněna v Úředním věstníku EU a do dvou let musí být transponována do vnitrostátního práva.