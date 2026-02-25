PVK loni snížily ztráty vody, padají pod patnáct procent

Pražské vodovody a kanalizace snížily v loňském roce ztráty vody na 14,82 procent. V meziročním srovnání se jedná o mírný pokles. Ještě v roce 1996 ztráty výrazně přesahovaly čtyřicet procent, na přelomu tisíciletí pak zhruba třetinu celkové spotřeby pitné vody.
„Pravidelně monitorujeme a diagnostikujeme vodovodní síť, což přispívá k pozitivnímu trendu ztrát. Kombinujeme tradiční přístupy jako je fyzická kontrola s moderními technologiemi,“ sdělil Jan Kobr, manažer útvaru hospodaření s vodou a ekologie PVK. PVK v uplynulém roce zkontrolovaly 3 008 kilometrů vodovodní sítě, nalezly 312 skrytých úniků vody. Loni šla opět do akce technologie PipeDiver. Jedná se o volně plovoucí inspekční přístroj pro velké vzdálenosti, který měří za provozu tloušťku stěn potrubí pomocí ultrazvukové technologie. Inspekcí prošel klíčový vodovodní řad DN 1200 v úseku mezi Podolím a Florou v celkové délce čtyři a půl kilometru.
Čtrnáct míst na síti je osazeno technologií Agua-link pro doplnění měření průtoků v zásobních pásmech. Zařízení monitoruje změny průtoků, což umožňuje okamžitou reakci na vznik skrytého úniku. Pražská vodovodní síť má délku 3 700 kilometrů, další téměř kilometr připadá na vodovodní přípojky. PVK zásobují pitnou vodou na 1,4 miliónu obyvatel hlavního města a 285 tisíc obyvatel Středočeského kraje.
Vývoj ztrát vody v %
1996 43,13
2000 34,17
2005 25,78
2015 17,60
2023 16
2024 14,94
2025 14,82
Komentáře