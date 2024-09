První výpočty dokazují zásadní efekt nádrží

Vodní díla při povodni zásadním způsobem ochránila majetky a životy lidí. Dokazují to první výpočty objemu povodňové vlny, kterou zachytily nádrže Vranov a Vír.

Podle předběžných výpočtů byl objem povodně nad Vranovem více než 100 mil. m3 vody. Část objemu dokázala nádrž zachytit ve svých volných prostorech a do toku pod nádrží tak vypouštět snížené množství. „Nástup povodně byl velmi rychlý. Během 38 hodin stoupnul přítok do nádrže Vranov z 20 m3/s až na kulminační hodnotu více než 460 m3/s. Do toku pod nádrží jsme však pouštěli v maximu jen 220 m3/s. Tento účinek byl stěžejní pro celou oblast pod nádrží až k nádrži Nové Mlýny,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Nádrž Vranov měla před příchodem povodně díky předpuštění zásobního prostoru celkem 50 mil. m3 volného prostoru, což představuje téměř 40 % celého svého objemu.

Stejný účinek prokázala také vodní nádrž Vír, do které činil objem přitékající povodňové vlny podle výpočtů 25 mil. m3. Kulminační přítok do nádrže činil více než 150 m3/s, které nádrž převedla díky vytvořenému volnému prostoru o objemu 19,5 mil. m3 maximálním odtokem 40 m3/s. Tento účinek byl zásadní pro obce v povodí řeky Svratky, a to včetně Brna či Židlochovic. „Bez možnosti transformace povodňových průtoků v nádržích Vír a Brno by průtok v řece Svratce v Brně byl více než 210 m3/s. To je již průtok, který vybřežuje a zatápí oblasti jako je Jundrov, Komín či Komárov,“ doplňuje ředitel. Maximální průtok v řece Svitavě byl 101 m3/s, což po soutoku s řekou Svratkou v Židlochovicích, transformovanou v Brněnské přehradě, představovalo kulminační průtok 187 m3/s. Vodní nádrže Vír a Brno takto ochránily Brno a sídla podél Svratky až po vodní nádrž Nové Mlýny.

Manipulace na vodních dílech jsou stále prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Přítoky do vodních nádrží klesají a nádrže se postupně vrací na zásobní hladiny. Dochází proto k posupnému snižování odtoků z nádrží. Odtok z VD Vranov byl snížen na 75 m³/s, odtok z VD Vír na 15 m³/s, odtok z VD Brno na 25 m³/s a odtok z VD Nové Mlýny na 170 m³/s. V závislosti na poklesech přítoků do nádrží budou i nadále odtoky z nádrží snižovány. V návaznosti na snížení odtoků z vodních nádrží bude docházet k postupnému poklesu průtoků v řekách pod nádržemi.

V současnosti probíhají intenzivní zabezpečovací práce na Šumpersku v obcích, které byly nejvíce zasaženy povodní. Povodňové průtoky zde výrazně překonaly úroveň stoleté povodně, na některých místech dosáhly dokonce průtoku pětisetleté vody. Z důvodu rozsahu škod Povodí Moravy přesouvá mechanizaci do postižených oblastí tak, aby zabezpečovací práce proběhly v co nejkratší době. Společně s mechanizací je oblast posilována i odbornými pracovníky z méně postižených částí povodí.