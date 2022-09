První loď se zkapalněným plynem pro Česko dorazila do nizozemského Eemshavenu

Do LNG terminálu, který byl v holandském Eemshavenu slavnostně otevřen 8. září, doplula v úterý první loď se zkapalněným zemním plynem. Celkem by mělo dorazit osm lodí.

V terminálu, který byl v Evropě spuštěn během letošního února, si Česko prostřednictvím společnosti ČEZ pronajalo část kapacity. LNG terminál se podařilo připravit a zprovoznit v rekordním čase a to během pouhých několika měsíců. Díky němu bude možné dodat až osm miliard kubíků plynu ročně, z čehož tři miliardy jsou určeny pro Českou republiku. Republice by terminál měl pomoci s přibližně třetinou české roční spotřeby.

„Zemní plyn, který získáme díky tomuto LNG terminálu, nám pomůže zvládnout nadcházející zimu. Vybrali jsme si ho právě proto, že jde o první LNG terminál zprovozněný v Evropě po zahájení ruské agrese proti Ukrajině,“ říká Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu.

S nákladem 170 000 metrů krychlových LNG (odpovídající 100 milionům kubických metrů v plynném skupenství) tanker Gaslog Georgetown připlul ze Spojených států. Na cestu vyrazil 23. srpna z LNG terminálu Sabine Pass, který se nachází v Mexickém zálivu na hranici států Louisiana a Texas.

„Jsme rádi, že i po zprovoznění terminálu pokračujeme rychlým tempem kupředu a že do přístavu dorazila naše první loď s LNG. Další dva tankery s plynem určeným pro Česko připlují během října a následně budeme pokračovat tempem dvě až tři lodě měsíčně. Jde o významný krok pro energetickou bezpečnost České republiky a důležitou pojistku pro případ, že by k nám do Česka přestal téct plyn od jiných dodavatelů,“ uvádí Daniel Beneš, generální ředitel společnosti ČEZ.

Zkapalněný zemní plyn pochází od společnosti Cheniere, která je jeho významným vývozcem a jednou z největších amerických společností. „Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom Evropě pomohli s dodávkami energie teď i v budoucnu,“ říká Anatol Feygin, výkonný viceprezident a obchodní ředitel společnosti Cheniere.

Během několika dní bude zkapalněný plyn z tankeru přečerpán do terminálu, převeden do plynného skupenství a následně vtlačen do nizozemské plynové distribuční soustavy. Kapacita v terminálu je nakoupena na pět let od letošního září až do září 2027.