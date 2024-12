Průmysl: Rozhodnutí pro regulované složky ceny elektřiny na rok 2025 nenaplňuje naše dlouhodobé požadavky

Jednání Svazu průmyslu a dopravy ČR (dále jen SP ČR) se všemi klíčovými stranami k cenám energie probíhají od začátku roku s cílem snížit poplatek za podporované zdroje energie (POZE) a zmírnit stávající nevýhodnou pozici firem. Podle posledních dat Eurostatu mají totiž velcí spotřebitelé v ČR 5. nejdražší elektřinu v Evropě, přestože cena silové elektřiny klesá. To představuje značnou konkurenční nevýhodu a omezuje růst a investice firem z ČR. Podařilo se pro firmy alespoň zabránit dalšímu zvýšení poplatku za POZE, které hrozilo s přípravou státního rozpočtu. Zároveň celkové náklady na regulovanou složku ceny elektřiny řadě firem příští rok mírně klesnou. Snížit poplatek za POZE vláda ale zatím nedokázala.

Cenové rozhodnutí ERÚ pro elektroenergetiku zveřejněné 29. listopadu ponechává pro příští rok výši poplatku za POZE na úrovni roku 2024. Dle Energetického regulačního úřadu klesne regulovaná složka celkově v průměru u VN o 0,8 % a u VVN o 3,6 %. Konkrétně dochází k významnému snížení ceny za použití sítí u VVN v průměru o 59 % a u VN o 53 %. Pokles o 20 % zaznamenala i cena za systémové služby. Poklesy jsou však částečně negovány zvýšením ceny za rezervovanou kapacitu pro zákazníky připojené na hladině velmi vysokého napětí o cca 31 % a na hladině vysokého napětí o cca 19 %. To se týká zejména energeticky nejnáročnějších firem, které se v posledních letech potýkají se slabou poptávkou.

Na začátku listopadu SP ČR oslovil energeticky náročnější firmy v rámci své členské základny a provedl rychlý průzkum k očekávanému efektu návrhu regulovaných cen pro rok 2025 na celkové náklady.

„Většina oslovených firem dle původního návrhu spočítala v příštím roce mírný pokles nákladů na regulovanou složku v řádech jednotek procent. Nelze vyloučit, že odhadem u 10 % firemních zákazníků dojde k celkovému nárůstu nákladů na regulovanou část ceny. U nákladů na silovou elektřinu se výsledky liší, jelikož firmy mají odlišné typy produktů. Obecně lze ale předpokládat, že náklady na silovou elektřinu by měly klesat,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel sekce hospodářské politiky SP ČR. Zveřejněné cenové rozhodnutí se oproti návrhu liší o necelé procento, jelikož byly některé částky navýšeny zejména v důsledku povodní.

Poplatek za POZE nevyřešen

V letošním roce došlo ke skokovému nárůstu regulované části ceny elektřiny pro firmy na VVN průměrně o 203,4 % a na VN průměrně o 109,1 %. Navíc platba na elektřinu z POZE podle sjednaného rezervovaného příkonu se oproti hladině z roku 2021 téměř zdvojnásobila, což významně ohrožuje konkurenceschopnost českého průmyslu. Oproti tomu některé státy jako například Německo svým firmám tyto poplatky odpouštějí úplně. Zveřejněné cenové rozhodnutí nevýhodnou situaci nevyřešilo a vláda v tomto bohužel firmám dostatečně nepomohla.

„Jsme rádi, že cenové rozhodnutí potvrdilo přísliby ministrů a poplatek za POZE příští rok nevzroste. Jakýkoliv jeho další růst jsme razantně odmítali. Naším požadavkem ale zůstává, aby se poplatek za POZE vrátil do úrovně roku 2021. Bez toho nelze zmírnit znevýhodněnou pozici firem v mezinárodní konkurenci. Navíc očekávané investice do dekarbonizace a s tím spojené nárůsty poplatků v příštích letech jen podtrhují nutnost vrátit poplatek za POZE alespoň do výše z roku 2021. To budeme od vlády požadovat i v roce 2025. Vláda musí přijímat taková opatření, aby finální cena energie pro průmysl a energetiku nepřekročila průměr EU, resp. hodnoty nejprůmyslovějších zemí EU,“ dodává Bohuslav Čížek.