Průměrná cena za ojeté elektroauto činí o 300 tis. Kč méně než loni

Vozidel na elektřinu stále přibývá nejen mezi novými auty, ale také mezi ojetými. Oproti loňském roku se jejich podíl navýšil o polovinu a aktuálně je to zhruba každé 75. prodávané ojeté auto. Průměrná cena dosahuje 699 000 Kč a nejčastěji se na trhu prodávají elektrovozy značky Volkswagen.

Průměrná cena za elektroauto se přitom meziročně snížila o 300 000 Kč. Je to ale dáno tím, že prodávané elektromobily zestárly v průměru téměř o jeden rok (3,5 vs. 4,3 let) a vykazují v průměru zhruba dvojnásobný nájezd (23 710 vs. 47 084 km).

„Průměrné stáří prodávaných ojetých elektroaut dosahuje 4,3 roku při průměrném nájezdu 47 084 km. Ročně tedy tato auta najedou v průměru necelých 11 000 km,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která dlouhodobě monitoruje trh ojetých aut a která již 33 let pomáhá motoristům bojovat proti podvodům. „S rostoucím stářím roste pravděpodobnost nehod,“ upozorňuje dále Martin Pajer. Prodělaná havárie přitom může mít mnohem větší dopad než u aut se spalovacím motorem. Špatně opravený elektromobil může ve svém důsledku i začít hořet a ohrozit posádku na životě i při běžném provozu, kdy to nikdo nečeká, a tedy aniž by došlo k havárii. U elektroaut je tedy ještě více důležité si zkontrolovat jejich historii.

Zatajená havárie může u elekromobilu ohrozit na životě

„Opravené elektromobily po haváriích mohou být potenciálně nebezpečné, pokud nedojde k výměně baterie, cena nové baterie ovšem často bývá 50 % a více z ceny nového auta. Pokud dojde k vnitřnímu poškození baterie, nemusí být poškození na první pohled znatelné a baterie může i v opraveném autě nějakou dobu fungovat, v tom případě ovšem může jít o časovanou nálož – po několika týdnech může dojít v baterii kvůli vnitřnímu poškození ke zkratu a požáru. I když dnes již technologie výroby pokročila a baterie nových elektromobilů jsou dnes bezpečnější než před pár lety, pak právě u ojetin by se měl mít kupující vždy na pozoru a zajímat se o to, zda auto mělo či nemělo vyměněnou baterii. Vzhledem k ceně nové baterie ovšem není příliš reálné, aby elektromobil po těžké havárii měl vyměněnou baterii, protože oprava takového auta včetně pořízení nové baterie by nebyla rentabilní,“ upozorňuje na rizika Martin Pajer.

Odkud auto pochází? Z inzerce se často nedozvíte

V případě elektroaut má uvedený český původ jen 37,3 % z nich. Každé čtvrté auto (24,86 %) pochází podle prodejců z Německa, 8,9 % z jiné země a u 28,9 % prodejci původ vůbec neuvádí! „U dovezených aut jsou obecně častější nehody i stáčení tachometrů. Je otázkou, odkud pochází obrovské množství aut, u nichž prodejci v inzerci neříkají nic o jejich původu. Může se jednat o česká auta, ale také o zahraniční, například ze zemí, které není možné zaškrtnout v inzerci. V každém případě je třeba dávat si pozor a auto si před koupí pořádně zkontrolovat,“ říká ředitel firmy Cebia, která provozuje online službu pro prověření historie ojetých aut s českým, ale i zahraničním původem. Původ vozidla je přitom jedním z parametrů, který se navíc velmi často falšuje.

Volkswagen poráží Teslu. Ale jen velmi těsně

Nejčastěji se na českém trhu ojetých elektromobilů prodávají vozy značky Volkswagen (14,31 %), v jejichž těsném závěsu se drží Tesla (14,25 %). Třetí pozici zaujímají elekroauta BMW (13,62 %) a další příčky v rámci 10 neprodávanějších značek patří vozům Škoda (11,34 %), Hyundai (6,88 %), Mercedes-Benz (5,36 %), Audi (3,97 %), Kia (3,12 %), Renault (2,45 %) a luxusní vozům Porsche (2,31 %).

Nejčastějšími elektromodely v rámci těchto značek jsou Volkswagen e-Golf, v jehož těsném závěsu je model ID.3, Tesla Model 3, BMW i3, Škoda Enyaq iV, Hyundai Kona, Mercedes-Benz EQC, Audi e-tron, Kia e-soul, Renault ZOE a Porsche Taycan.

Z hlediska barvy kraluje ojetým elektrovozům jednoznačně bílá (27,14 %). O pět procentních bodů méně je šedých vozů (22,08 %). Třetí nejčastější barvou je černá (15,63 %), následovaná modrou (13,19 %), červenou (7,47 %), stříbrnou (4,99 %) a zelenou (3,04 %).