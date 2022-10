Protesty omezí dodávky uhlí do exportního terminálu v JAR, jež je zásadním dodavatelem pro Evropu

Vývoz energetického uhlí z Jihoafrické republiky, která se po zavedení zákazu na dovozu uhlí z Ruska stala klíčovým zdrojem této energetické suroviny pro evropský trh, čelí další nejistotě. Kromě probíhajících stávek na železnici, které stále mohou částečně omezit dodávky uhlí do hlavního exportního terminálu, by mohla být omezena i doprava uhlí do terminálu po silnici. Dopravní trasu pro uhlí plánuje zablokovat místní komunita, podle které má intenzivní přeprava uhlí devastující následky.

Dodávky uhlí pro evropské teplárny a elektrárny čelí před nadcházející zimou dalšímu riziku. Zatímco v poslední době ohrozily dodávky uhlí z dolů do jihoafrického exportního terminálu Richards Bay, klíčového prvky zásobovací infrastruktury, stávky na železnici, nyní by dle serveru Montel mohla být omezena i přeprava uhlí po silnici. Vzhledem k problematické situaci na železnici totiž v poslední době značná část objemu exportovaného uhlí do terminálu směřuje na korbách nákladních automobilů.

Podle vyjádření analytika zaměřeného na uhelný trh z jihoafrické Pretorie do terminálu putuje po silnici zhruba třetina veškerého objemu uhlí. Richards Bay je aktuálně klíčovým zdrojem uhlí pro Evropu, jelikož se jedná o největší exportní terminál v Jihoafrické republiky. Z ní přitom během letošního září pocházela více než třetina veškerého dovozu energetického uhlí do Evropy.

Intenzivní přeprava uhlí nákladními automobily nicméně vyvolává odpor u místních komunit žijících poblíž klíčové trasy spojující doly v provincii Mpumalanga s terminálem Richards Bay. Skupina s názvem 33/34/66 JOC, který je odvozen od označení zasažených silnic, plánuje podle serveru Montel od čtvrtka blokovat tyto klíčové trasy. Důvodem jsou „extrémně devastující a nebezpečné následky tisíců abnormálně naložených nákladních automobilů“.

„Nákladní automobily s uhlím by v krátkodobém horizontu měly urgentně a okamžitě začít využívat alternativní trasy pro dopravu uhlí do přístavu Richards Bay,“ uvedla skupina s tím, že v dlouhodobém horizontu by měla být preferována přeprava po stávající železnici. „Tato železnice byla v první řadě vybudována před mnoha lety právě za účelem přepravy uhlí do přístavu Richards Bay,“ dodali zástupci skupiny a poznamenali, že je kapacita této trasy aktuálně zcela nevyužitá, za čímž stojí mimo jiné stávky na železnici.