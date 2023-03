Pro udržení bezpečnosti dodávek elektřiny se Česko neobejde bez výstavby dalších nových jaderných zdrojů

Provozovatel přenosové soustavy zanalyzoval dopady různých scénářů vývoje zdrojového mixu v republice do roku 2040 a identifikoval možná budoucí rizika.

Společnost ČEPS, která v Česku zajišťuje provoz elektroenergetické přenosové soustavy, každoročně vypracovává národní hodnocení zdrojové přiměřenosti (MAF CZ). Analýza ve čtyřech scénářích zobrazuje možný vývoj českého zdrojového mixu. Ty predikují, zda bude česká elektrizační soustava v horizontu do roku 2040 zdrojově přiměřená či nikoliv, čili zda budou dodrženy parametry spolehlivosti dodávek elektřiny.

Hodnocení zohledňuje faktory, jako jsou předpokládaná podoba energetického mixu, importní a exportní kapacita, výše spotřeby a socioekonomický vývoj. „Hodnocení zdrojové přiměřenosti v České republice navazuje na hodnocení zdrojové přiměřenosti na evropské úrovni, které zpracovává Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E),“ vysvětluje ČEPS.

ČEPS hodnocení zpracovává, aby určil možná budoucí rizika spojená se spolehlivostí dodávek elektřiny, identifikoval příčiny, které ke vzniku těchto rizik vedou a stanovit možné způsoby řešení. V letošním hodnocení se vedle Respondentního, Konzervativního a Progresivního scénáře nově objevuje Dekarbonizační scénář.

Respondentní scénář zakládá vývoj energetického mixu na plánech a strategii provozovatelů zdrojů a neuvažuje o konci uhlí před rokem 2040. Instalovaný výkon OZE narůstá pozvolna, dochází k postupnému navyšování spotřeby a uvažované střední elektrifikace (doprava a vytápění).

„V důsledku realizace odchodu od uhlí až po roce 2040 se výsledné hodnoty LOLE (počet hodin s nedodávkou elektřiny za 1 rok) a EENS (celková roční nedodávka) z provedených simulací nasazení zdrojů pohybují nejníže ze všech scénářů. Maximálního LOLE 3 h a EENS 0,9 GWh dosahuje scénář v roce 2040. Soustava je tak zdrojově přiměřená v průběhu celého sledovaného období,“ uvádí ČEPS.

Konzervativní scénář naznačuje směr, kterým se česká elektroenergetika může ubírat v případě, že ukončí výrobu elektřiny z uhlí do roku 2038. Shoduje se s předchozím scénářem v pohledu na rozvoj OZE, spotřebu a dalších vstupy. Z hlediska zdrojové přiměřenosti scénář nenaznačuje vážnější problémy a ve výhledu do roku 2040 počet hodin nedodávky nepřekročí normu spolehlivosti ČR (LOLENS do 15 h/rok).