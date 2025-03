Příští evropské dotace by měly vést k posílení konkurenceschopnosti EU

O dosavadním čerpání evropských dotací a o tom, jak by měly být využity v příštím programovém období 2028+, aby vedly ke zvýšení konkurenceschopnosti zemí EU, hovořil prezident NKÚ Miloslav Kala ve čtvrtek 20. března 2025 na již tradičním setkání představitelů NKÚ s velvyslanci zemí EU. Pozvání do budovy NKÚ v pražských Holešovicích přijali zástupci 19 zemí, z nich 9 velvyslanců, a dále zástupci Evropské komise, Ministerstva zahraničí a letos rovněž představitelé Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky.

„Evropa čelí největším výzvám za posledních 70 let. EU je nutné vnímat jako entitu, která se srovnává se zbytkem světa, nikoliv uvnitř sebe na úrovni jednotlivých členských států,“ uvedl prezident NKÚ a dodal, že zatímco EU od krizových let 2008/2009 ve vývoji nominálního HDP spíše stagnuje, zbývající dvě globální ekonomiky, tedy USA a Čína, rostou. „Jsme si vědomi, že tato křivka se musí změnit. Přicházíme proto s doporučeními, která by mohla zásadně přispět k větší konkurenceschopnosti a prosperitě EU,“ konstatoval Miloslav Kala.

Podle něj by měla EU dotační peníze v právě chystaném programovém období 2028+ nasměrovat tam, kde má Evropa světový potenciál, ubrat na administrativě jak pro lidi, tak pro firmy, tlačit na vzdělání a vytvářet kvalitní pracovní nabídky. A v neposlední řadě, musí se začít šetřit: „Peníze pak směrovat do smysluplných investic s vysokou přidanou hodnotou – z hlediska Evropy,“ prohlásil prezident NKÚ Kala.

Toto se podle něj v ČR, ale ani v Evropě, zatím nedaří. To doložil na příkladech z kontrol NKÚ zaměřených na prostředky EU a shrnutých v nedávno vydané publikaci EU report. „Potenciál více než jednoho bilionu Kč, který ČR za 20 let z evropských dotací získala, jsme nedokázali využít,“ uvedl Miloslav Kala. „Investovali jsme 14,6 mld. Kč do kvality ovzduší a ta se nezlepšuje. Částkou vyšší než 48 mld. Kč jsme podpořili železniční dopravu, a přesto vlakem jezdí čím dál méně lidí a přepravuje se stále méně nákladu. Nedaří se nám digitalizovat a následně zefektivnit veřejnou správu. Ano, investujeme do oprav chodníků, ale chodník není tou prioritou, která nám zajistí růst, prioritou, která postaví EU mezi globální silné hráče.“

Na otázku proč vynakládáme tolik peněz a podporujeme projekty, které nedávají smysl, pak Kala odpověděl: „Jedním z důvodů je velké množství projektů a malá finanční spoluúčast příjemců dotací. Tento systém degeneroval a je už odolný vůči jakýmkoliv snahám o nápravu.“ Vyzval proto k širší a intenzivnější diskusi, která by přece jen mohla přinést větší šance na pozitivní výsledek. „Doba, kdy plánujeme, jak naložíme s prostředky v následujícím programovém období 2028+ k tomu přímo vyzývá,“ dodal prezident NKÚ.