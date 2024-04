Příprava na případné krizové situace. MPO upravilo vyhlášku o stavu nouze v plynárenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předložilo do mezirezortního připomínkového řízení novelu vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a způsobu bezpečnostního standardu dodávky plynu. Jde o záložní opatření, které posílí energetickou bezpečnost České republiky a pomůže zajistit stabilní zásobování plynu v případě krize.

„Závislosti na ruském plynu jsme se zbavili, zásobníky jsme před zimou naplnili na rekordní množství a nyní pracujeme na navýšení dodávek ropovodu TAL. Od příštího roku tak budeme nezávislí nejen na dodávkách ruského plynu, ale také ropy. Česká republika ale musí být připravena na všechny možné scénáře. Proto jsme upravili vyhlášku o stavu nouze v plynárenství, která bude záložním řešením v případě nenadálé krize,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Současné zásoby plynu v tuzemských zásobnících jsou na rekordní úrovni, což výrazně zjednoduší přípravu na další zimu a výrazně snižuje obavy z jeho nedostatku. Vyhláška proto nepředpokládá nedostatek plynu v České republice, cílem ale je poučení z důsledků, které českému plynárenství přinesly ruské hrozby ukončením dodávek plynu a následující obavy o nedostatek plynu. Proto se novela zaměřuje na zvýšení připravenost na možná dlouhodobější přerušení dodávek plynu. V krizových situacích by bylo omezování spotřeby plynu postupné, aby bylo možné co nejdéle udržet v provozu výrobní podniky. Podle platného zákona celorepublikový stav nouze či jeho předcházení by vyhlásil provozovatel přepravní soustavy NET4GAS, v případě živelných pohrom v regionech pak příslušný distributor, například GasNet, PPD nebo EG.D.

„Dříve byly bezpečnostní mechanismy připravovány zejména na krátkodobější přerušení dodávek v důsledku živelných pohrom, jako jsou záplavy či vichřice. Toto jsme již v rámci úprav legislativy v předchozích dvou letech změnili tak, aby byly funkční i při případném delším přerušení dodávek plynu. Nyní tento trend posilujeme,“ říká vrchní ředitel energetiky a jaderných zdrojů René Neděla.

Důležitou úpravou je také řešení problémů technologických zákazníků, kteří byli znevýhodňováni při výpočtu povolené denní spotřeby v důsledku přerušení výroby během vánočních svátků. Nově se období od 20. prosince do 5. ledna již při výpočtu nezohledňuje.

Další z klíčových úprav je bližší specifikace podmínek použití tzv. bezpečnostního standardu dodávek plynu pro chráněné zákazníky. Mezi ně patří domácnosti, základní složky Integrovaného záchranného systému, výrobci potravin či zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb. Bezpečnostní standard má zajistit, že v případě krize nebo mimořádných situací bude možné těmto chráněným zákazníkům plyn dodávat. Zároveň definuje, jaké situace se považují za krizové. Jde například o výpadek hlavní plynovodní infrastruktury na 30 a více dní, neobvykle vysoká poptávka po plynu nebo extrémní teploty, které se statisticky vyskytují jednou za dvacet let.

Předkládaná vyhláška předepisuje Operátorovi trhu s elektřinou (OTE) a provozovateli přepravní soustavy NET4GAS zveřejňovat údaje, z nichž bude zřejmé, že nastaly podmínky pro jeho použití. Díky tomu by plyn tekl chráněným zákazníkům i v krizových situacích bez přerušení. „Současná legislativa určuje, jak se má objem plynových zásob v těchto situacích vypočítat. Kromě stavu nouze ale nebylo jasné, kdy nastávají situace, za nichž jej může obchodník využít. Proto ve vyhlášce jasně stanovujeme podmínky, za kterých mohou tyto zásoby dodavatelé využít, a to na základě informací od OTE a NET4GAS,“ vysvětluje vrchní ředitel Neděla.

Důležitou součástí systému jsou také tzv. odběrové stupně, které omezují nebo přerušují spotřebu plynu v situacích, kdy hrozí jeho nedostatek. Tento systém je rozdělen do několika stupňů, které určují, kdy a jak se má spotřeba snižovat, aby byla zajištěna stabilita dodávek pro ostatní odběratele. V předchozích letech se do 10. odběrového stupně dostalo více subjektů, což se pro regulaci spotřeby ukázalo jako méně efektivní. Proto novela slučuje některé skupiny zákazníků do jedné a zavádí 11. odběrový stupeň pro dodávku plynu. Zařazení do této skupiny se bude týkat domácností, zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb s předpokládaným odběrem nad 630 MWh ročně. Těm by tak v případě regulace spotřeby zůstaly dodávky plynu zachovány déle než při dosavadním desetistupňovém rozdělení.

Novela také upřesňuje postup při rozřazování zákazníků do skupin pro omezení nebo přerušení dodávky plynu a upřesňuje, kteří výrobci potravin a krmiv mají nárok být zařazeni v rámci omezování či přerušování odběru plynu do skupiny D.

Česká republika se během velmi krátké doby závislosti na ruském plynu zbavila. Pomohla k tomu vládní opatření na podporu tvorby zásob, alternativní dodávky plynu z Norska a podíl LNG terminálu v Holandsku nebo spolupráce na úrovni Evropské unie. Nedílnou součástí tohoto úspěchu je zodpovědný přístup ke spotřebě jak firem, tak domácností.

Aby stát ještě více posílil svoji energetickou bezpečnost, investoval také do plynárenské infrastruktury. Díky dojednání nákupu plynových zásobníků a investice do 4 tisíc kilometrů plynovodů firmy NET4GAS bude možné infrastrukturu na českém území dále rozvíjet.