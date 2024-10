Připomínky: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv

Cílem návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, je uvést do souladu text této vyhlášky s novelou zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a současně snížit administrativní zátěž zemědělců.

Novelou vyhlášky dojde ke zjednodušení a minimalizaci povinnosti předávat elektronickou evidenci o používání hnojiv, přičemž dojde též ke snížení množství dat, která je potřeba zemědělcem evidovat. Zemědělec bude předávat evidenci hnojení pouze na výzvu a nikoli automaticky každoročně.

Další podstatnou změnou je redukce povinných údajů obsažených v evidenci hnojení v příloze č. 2 a vylepšení struktury předávaného datového souboru, který zemědělci zašlou do jednotného úložiště dat v případě kontroly provedené Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Datový soubor by měl být funkčnější a měl by být schopen poté umožnit i další již dobrovolné výpočty bilancí organické hmoty, dusíku a fosforu.

Ke stažení:

217_24_Materiál

217_24_Důvodová-zpráva

217_24_Platné-znění