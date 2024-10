Premiér: Přílišným regulacím, které komplikují rozvoj průmyslu, je potřeba bránit

S projevem před zástupci tuzemských firem vystoupil v Brně v úterý 8. října 2024 předseda vlády ČR Petr Fiala na sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se konal v rámci 65. Mezinárodního strojírenského veletrhu. Se zástupci firem následně diskutoval o plánech vlády jak na národní, tak na evropské úrovni, ale také o důležitosti energetické soběstačnosti. V závěru navštívil stánky vystavovatelů na veletrhu.

Na začátku svého vystoupení předseda vlády zmínil, že česká ekonomika má dle všeho to nejhorší za sebou. „Když jsme se zde loni sešli naposledy, inflace byla 8,5 % a HDP stagnoval. Nyní jsme s inflací pod 2 % a HDP mírně roste. Ta čísla jsou pozitivnější, máme z toho všichni radost. Co se však automaticky nezmění, jsou strukturální vlastnosti naší ekonomiky,“ uvedl.

„Musíme překonat určitou strukturální nevýhodu, kterou máme především v oblasti dopravy a energetiky. Jsem rád, že naše vláda je schopna příští rok rekordně investovat 250 miliard korun,“ pokračoval premiér a uvedl konkrétní příklady. „Do dopravní infrastruktury jde 160 miliard korun a za období mé vlády otevřeme 200 kilometrů nových dálnic. To je důležité pro naši ekonomiku a konkurenceschopnost,“ řekl předseda vlády a dodal, že k prosperitě ekonomiky je nutná také reforma zastarávající struktury vzdělávání, zejména regionálního školství a flexibilita pracovního trhu.

Důležitým tématem, který zajímal účastníky sněmu Svazu průmyslu a dopravy bylo téma Green Dealu, regulace podnikání a postavení české vlády na evropské úrovni k těmto otázkám. Přílišným regulacím, které komplikují rozvoj průmyslu, je podle premiéra potřeba bránit. „Je potřeba evropskou politiku učinit reálnější. V Evropě sílí tlak na to, abychom více mysleli na konkurenceschopnost, který je jasně znát v tom, jak v EU rezonuje například nedávná Draghiho zpráva. Změny v Evropské komisi pro nás znamenají šanci na změny regulací, včetně toho, abychom mohli zajistit lepší podmínky pro náš průmysl. Nebude to jednoduché a už vůbec ne snadné. Ale musíme to zkusit a pokusit se změnit, co půjde. Na to se budeme v následujících měsících soustředit,“ sdělil Petr Fiala.

Během sněmu získal ocenění Osobnost průmyslu 2024 z rukou prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje a předsedy vlády dlouholetý předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev a čestný prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner.