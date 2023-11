Předběžná dohoda o směrnici pro vnitřní trh s obnovitelnými zdroji a vodíkem

Rada a Parlament EU dosáhly 28. listopadu 2023 předběžné politické dohody o směrnici, kterou se stanoví společná pravidla pro vnitřní trhy s obnovitelnými zdroji energie, zemními plyny a vodíkem.

Cílem této směrnice, která je součástí balíčku Fit for 55, je usnadnit integraci obnovitelných a nízkouhlíkových plynů do energetického systému a podpořit přechod od zemního plynu, aby byl do roku 2050 splněn cíl EU týkající se klimatické neutrality.

Dohoda obsahuje ustanovení o ochraně zranitelných skupin, opatřeních pro odpojování a větší koordinaci mezi plány rozvoje sítí pro vodík, elektřinu a zemní plyn. Dohoda čeká na formální přijetí oběma institucemi.