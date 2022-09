Praha nově využívá podzemní průsakové vody z kolektoru na Žižkově

Hlavní město Praha se v rámci Adaptační strategie rozhodlo využívat průsakové vody v oblasti Havlíčkova náměstí. Ve spolupráci s městskou částí Praha 3 se nově bude tato voda používat na závlahu nejen tamějšího parku, ale například i na splachování vozovek.

Všechny průsakové podzemní vody z kolektoru Žižkov byly ještě v nedávné minulosti přečerpávány do kanalizace, a to z koncové jámy J1, kolektoru pod Havlíčkovým náměstím. Společnost Kolektory Praha za ně platila stočné. Roční množství vypouštěných vod bylo stanoveno dle výpočtu plochy kolektoru a dlouhodobého sledování množství průsakové vody na 16 180 m³ za rok.

„Realizací tohoto projektu v rámci Adaptační strategie hlavního města Prahy je část těchto průsakových podzemních vod nyní poskytována společnosti Pražské služby ke splachování ulic a společnostem, starajícím se o městskou zeleň,“ komentuje náměstkyně primátora hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Na základě chemického rozboru vody bylo prokázáno, že voda je využitelná pro potřeby města.

Voda z jímky v kolektoru je čerpána na povrch, stávající potrubí je prodlouženo a zaústěno do nově umístěných samonosných typových akumulačních nádrží o objemu 2x 36 m3, které jsou umístěny pod trávníkem v parku na Havlíčkově náměstí. Z těchto nádrží se voda přečerpává pro další využití, například do cisternových vozů Pražských služeb na splachování a mytí vozovek nebo pro zalévání zeleně nejen na území Městské části Praha 3. Dále je potrubím se samostatným čerpadlem propojena stávající šachta zavlažovacího systému parku na Havlíčkově náměstí.

Zázemí pro stáčení vody do cisteren je situováno ve spodní části na hraně chodníku. Je opatřeno moderním odbavovacím zařízením, které umožňuje sledovat čerpání jednotlivých klientů. Voda využitá pro zavlažování nebo pro smývání komunikací nebude tedy vypuštěna do kanalizace, ale vrátí se do míst jejich vzniku. Zároveň při využití vod pro zavlažování parku nebude muset platit Městská část Praha 3 vodné.

„Každý den se zde vypustilo do kanalizace přes 40m3 vody. A přitom v bezprostřední blízkosti máme závlahu parku, která v minulosti odebírala pitnou vodu z vodovodní sítě. Nové řešení je výhodné pro obě strany. Voda z kolektorů je spolehlivým a stálým zdrojem i v období, kdy třeba celý měsíc neprší,“ bilancuje starosta Prahy 3 Jiří Ptáček.

„Celá investiční akce byla financována z rozpočtu hlavního města ve výši 3,2 milionu korun bez DPH a stavba byla zahájena koncem roku 2012. Největší problémy byly s hloubením jam včetně pažení pro instalaci plastových nádrží. Provozní náklady jsou minimální. Tuto položku zajišťuje společnost Kolektory Praha,“ doplňuje fakta náměstkyně Jana Plamínková.

Do zkušebního provozu se zařízení spustilo koncem června tohoto roku a nyní je již zkolaudováno. Proto se přistupuje k rutinnímu provozu. Přes zimní měsíce se podzemní průsaková voda bude opět přečerpávat do kanalizace, tak jako dříve, jen měřená vodoměrem