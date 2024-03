Pozvánka: ENVIRO 2024

Osmý ročník česko-slovenské konference odborníků, věnujících se ochraně životního prostředí, se letos bude konat ve Vysokých Tatrách. Hlavním cílem je výměna praktických i legislativních zkušeností obou zemí na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu, problematiky EIA a integrované prevence nebo BREF/BAT technologií. Letošní novinkou je téma ESG a Směrnice CSRD.

Od rozdělení Československa a vzniku dvou samostatných států uplynulo 30 let. Oba státy vycházely ze stejných právních předpisů pro oblast ochrany životního prostředí a od vstupu do Evropské Unie jsou povinny transponovat a uplatňovat stejné právní předpisy, které jsou platné pro všechny členy EU. Jakým způsobem se tyto předpisy transponovaly do národních právních systémů obou zemí? Jak se prakticky uplatňují? Jaké problémy řeší?

Na tyto ale i další dotazy budeme hledat odpovědi na Vaší oblíbené konferenci.

Předběžný program:

Středa, 17. 4. 2024

12.00 - Registrace účastníků, ubytování

13.30 - Zahájení 1. dne konference - Zástupce Ministerstva životního prostředí SR

BLOK 1 | IED / EIA

13.50 - Aktuální stav IED a EIA na úrovni EU: Evžen Doležal | MŽP ČR, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

14.40 - Novela zákona o EIA: zástupce MŽP SR

15.20 - Implementace novely směrnice o průmyslových emisích: Jana Harzerová | MŽP ČR, vedoucí oddělení IPPC a IRZ

15.50 - Přestávka

16.10 - Diskusní blok: Vývoj EIA a IPKZ v podmínkách ČR a SR

Pozvaní hosté:

Evžen Doležal, MŽP ČR

zástupce MŽP SR

Jan Kolář, CENIA

Michaela Hletková Plozseková, Svaz automobilového průmyslu

Marcel Vrátný, MH Teplárenský holding, a.s.

18.00 - Večeře: Nezávazný networking

Čtvrtek, 18. 4. 2024

8.00 - Registrace účastníků

9.00 - Otevření konference

BLOK 2 | OVZDUŠÍ

9.15 - Nová právní úprava ochrany ovzduší v praxi: Zuzana Kocunová | MŽP SR, ředitelka odboru ochrany ovzduší

9.45 - Novela zákona o ochraně ovzduší a změně prováděcích předpisú: Kurt Dědič | MŽP ČR, ředitel odboru ochrany ovzduší

10.15 - Přestávka

10.35 - Prevence obtěžování zápachem a minimální vzdálenost od obytné zástavby: Jakub Achrer | MŽP ČR, vedoucí oddělení technologických zdrojů

11.05 - Umisťování zdrojů a omezování zápachu: Jarmila Hrubá, Mária Machaj | MŽP SR, odbor ochrany ovzduší

11.35 - Shrnutí bloku | otázky a odpovědi

12.10 - Polední přestávka

BLOK 3 | ESG

13.10 - Stav transpozice a aplikace směrnice CSRD

13.40 - Nástroj na vyhodnocování ESG reportu: Gabriela Bizoňová | Československá obchodná banka a.s, expertka na ESG

BLOK 4 | ODPADY

14.10 - Plán zavádění zálohování jednorázových nápojových obalů v ČR: Jan Maršák | MŽP ČR, ředitel odboru oběhového hospodářství

14.40 - Diskusní blok: Zálohování obalů - plány vs. praxe

Pozvaní hosté:

Ján Maršák, MŽP ČR

Ľubomír Ďuračka, MŽP SR

zástupce Správce zálohového systému (SR)

zástupce Svazu měst a obcí (ČR)

15.10 - Přestávka

15.30 - Chemická (surovinová) recyklace plastú: Roderik Plavec | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemické a potravinářské technologie

15.50 - Pohled Dow na roli chemické recyklace v cirkularitě plastů směrem k dosažení nulové uhlíkové stopy: Josef Hamáček | Dow Europe GmbH, Czech Republic Representative Office, jednatel Dow CZ&SK

16.10 - Chemická recyklace odpadů - ČR- představení metodického pokynu: Jan Maršák | MŽP ČR, ředitel odboru oběhového hospodářství

16.30 - Diskusní blok: Chemická recyklace

Pozvaní hosté:

Ján Maršák, MŽP ČR

Ľubomír Ďuračka, MŽP SR

Jaroslav Suchý, Svaz chemického průmyslu České republiky

Roderik Plavec, Slovenská technická univerzita v Bratislavě,

Monika Medovičová, Přátelé Země - SPZ, o.z.

18.30 - Večeře: Společenský večer

Pátek, 19. 4. 2024

BLOK 5 | BAT / BREF

9.00 - Komunitní a udržitelná energetika: Richard Modrák | KEKS.energy, předseda

9.20 - Představení Centra pro nejlepší dostupné techniky (BAT Centrum): Cyril Burda | MŽP SR, vedoucí Centra pro nejlepší dostupné techniky

9.40 - BAT/BREF – blok přednášek

11.20 - Diskusní blok: Směrování tvorby BAT/BREF a implementování nových prvků do nich

12.20 - Oběd

13.30 - Závěr konference