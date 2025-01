Polovodiče jako nový směr česko-německé spolupráce

Technická univerzita v Liberci, německá Vysoká škola Žitava/Zhořelec, představitelé měst Liberec a Žitava a zástupci českého i německého Euroregionu Nisa–Neisse–Nysa se shodli na rozvoji nové možnosti spolupráce. Ta by spočívala v podpoře jednotného vzdělávacího programu oboru mechatroniky na obou vysokých školách s možností studia v národním jazyce.

Historicky prvního jednání o možnosti propojení česko-německého univerzitního studia v jednom programu, ovšem s možností výuky v mateřském jazyce byl 20. prosince 2024 v Görlitz přítomen: Martin Půta, hejtman Libereckého kraje a předseda české části Euroregionu, Stephan Meyer, zemský rada okresu Görlitz a předseda německé části Euroregionu, Jaroslav Zámečník, primátor statutárního města Liberec, Thomas Zenker, primátor Žitavy, Gloria Heymann, zástupkyně ekonomického odboru města Žitava, Miroslav Brzezina, rektor Technické univerzity v Liberci a prezident Akademického koordinačního střediska v Euroregionu Nisa, Josef Černohorský, děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Alexander Kratzsch, rektor Vysoké školy Žitava/Zhořelec, Sophia Keil, prorektorka Vysoké školy Žitava/Zhořelec, a Ondřej Havlíček za Euroregion Nisa.

„Cílem jednání bylo uvažovat o nové možnosti spolupráce na univerzitní úrovni výhodné pro obě strany, a to se myslím povedlo. Konkrétně se to týkalo společného česko-německého oboru mechatronika, výroba polovodičů, která se bude opírat o zkušenosti a odbornosti, jež právě obě vysoké školy už mají. Záměr získal podporu od všech zúčastněných,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Vysoká škola Žitava/Zhořelec se moc těší na spolupráci s našimi českými protějšky,“ zdůraznil Alexander Kratzsch, rektor Vysoké školy Žitava/Zhořelec. „Chtěli bychom naše zkušenosti z oblasti technologie polovodičů aplikovat ve společných výukových a výzkumných programech.“

„Společně s žitavskou fakultou elektrotechniky a informatiky již máme společný magisterský studijní program Mechatronics, který je ovšem v anglickém jazyce. Jeho absolventi obdrží vedle toho českého rovněž diplom uznávaný německou stranou. Ta nyní přišla s návrhem na studijní program vyučovaný vždy v daném mateřském jazyce. Stejné odborné předměty by studenti získávali na obou univerzitách už i v bakalářském programu, v Žitavě by k tomu probíhala intenzivní výuka českého jazyka a v Liberci naopak s intenzivní výukou jazyka německého,“ vysvětlil záměr rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina. „Tato myšlenka identických programů v němčině a češtině ještě ale potřebuje řádnou přípravu. Stojíme na samém začátku.“

„Je to unikátní příležitost pro budoucí absolventy. Primárně už nyní připravujeme lidi pro chytrou výrobu a procesní automatizaci, ale s větší připraveností na specifické odvětví v oblasti polovodičové výroby. Vzhledem k aktivitám EU v oblasti Chips Act a investici ESMC v Drážďanech je to jedinečná příležitost pro zapojení ČR a TUL do těchto aktivit,“ řekl děkan fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL Josef Černohorský.

Technická univerzita v Liberci také dlouhodobě spolupracuje s taiwanskými univerzitami. Tato země vývojem a výrobou patří k technologicky nejvyspělejším a rovněž k nejvýznamnějším výrobcům polovodičů na světě. Výměna zkušeností univerzit se konala téměř napříč všemi fakultami – v minulosti to byl výzkum zaměřený na termoakustický motor v rámci fakulty strojní či komplexní systém podpory zdraví v kooperaci s NCKU, na kterém spolupracovala zejména fakulta mechatroniky. Univerzity mají také uzavřeno dvoustranné memorandum o spolupráci.

Konkrétní krok má za úkol nyní připravit Euroregion Nisa, který by měl zajistit setkání zástupců firem, investorů, zahraničních obchodních kanceláří a univerzit a na jaře tohoto roku jim představit možnosti obou vysokých škol na poli mikrotechnologie výroby a studia polovodičů.