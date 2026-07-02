Polovina Čechů plánuje zelené bydlení, u obnovitelných zdrojů spoléhají na dotace. Hlavním ekologickým vzorem je pro ně Evropa

Více než polovina české populace (54 %) buď již vlastní, nebo v blízké budoucnosti plánuje pořídit technologie využívající obnovitelné zdroje energie (OZE), jako je fotovoltaika, tepelné čerpadlo či solární kolektory. Klíčovou roli v tomto rozvoji hrají státní dotace, které k nákupu využila nadpoloviční většina stávajících majitelů.
Vyplývá to z nejnovějšího reprezentativního průzkumu společnosti Perfect Crowd pro platformu Replastuj.cz. Výzkum mapoval nejen přístup Čechů k zeleným technologiím, ale také jejich ochotu osobně se angažovat v ochraně přírody a vnímání toho, které instituce jsou v udržitelnosti příkladem.
Boom domácích elektráren a čerpadel: Polovina trhu sází na OZE
Podle výsledků průzkumu má ve svém domě, chatě či chalupě nějaké zařízení z kategorie obnovitelných zdrojů energie zřízeno již 25 % respondentů. Dalších 29 % pak jejich pořízení plánuje v blízké budoucnosti. Neaktivní v této oblasti zůstává necelá polovina populace (46 %), která pořízení zelených technologií prozatím neplánuje.
Zajímavý posun ukázala data v oblasti realizace. Zatímco současní majitelé OZE v minulosti nejčastěji volili vlastní řešení, tedy instalaci svépomocí nebo prostřednictvím specializované menší firmy v oboru (61 % ku 38 % od velkododavatelů), u budoucích zákazníků se karta obrací. Nadpoloviční většina z nich (52 %) plánuje instalaci svěřit velkému dodavateli nebo distributorovi energií (např. ČEZ, E.ON, PRE). Tento trend reflektuje transformaci trhu s energiemi v posledních letech.
Financování OZE: Polovina využila dotace, budoucí kupci jsou opatrní
Pro lidi, kteří se pro udržitelné bydlení rozhodnou, představuje zásadní pomocnou ruku stát. Celých 56 % současných vlastníků OZE totiž při zřizování využilo některý ze státních dotačních programů, jako je například Nová zelená úsporám. Mezi lidmi, kteří nákup teprve plánují, panuje ohledně financování určitá nejistota – 65 % z nich sice o dotačním programu uvažuje, ale stále ještě neví, zda jej skutečně využije. Jen necelá čtvrtina (24 %) plánujících je pevně rozhodnuta dotaci využít a 11 % ji odmítá.
Hodnocení samotné státní podpory ekologického bydlení rozděluje společnost na dva podobně velké tábory – 38 % populace ji považuje za dostatečnou či více než dostačující, zatímco 41 % ji vnímá jako nedostačující. Výrazně pozitivněji státní pomoc hodnotí lidé, kteří již OZE vlastní (56 % spokojených), oproti těm, kteří nákup teprve zvažují (42 %).
Evropa jako lídr ekologie, česká vláda zaostává
Češi v průzkumu hodnotili také celosvětové i lokální směřování k ochraně životního prostředí. Jako jednoznačně největší tahoun ekologie byla respondenty označena Evropa – celkem 63 % lidí věří, že evropské kroky směřují k ochraně planety. Česká republika jako stát si v hodnocení vede o něco hůře, kdy její směřování vnímá pozitivně 58 % populace.
Současné české vládě ani ministerstvu životního prostředí však veřejnost zásluhy nepřičítá. Že vláda směřuje k ochraně přírody, si myslí pouze třetina lidí (33 %), v případě ministerstva životního prostředí je to 37 %. Právě stát (vládu a ministerstvo) a samotné občany označili respondenti jako ty, kteří mají být hlavním vzorem v udržitelnosti (shodně 28 %). Školy a vzdělávací instituce se umístily na třetím místě (17 %) a firmy skončily čtvrté (15 %). Naopak jako vzor společnost příliš nevnímá vědecké organizace (5 %) ani neziskový sektor (3 %).
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