Plýtvání potravinami by se do roku 2030 mělo snížit na polovinu. Hledá se řešení, jak toho docílit

Nová směrnice o odpadech Evropského parlamentu a Rady bude po státech EU požadovat, aby snížily do roku 2030 plýtvání potravinami ve všech článcích potravinového řetězce na polovinu. Proto Food Waste Institut sídlící na Mendelově univerzitě v Brně pozval ke kulatému stolu zástupce maloobchodních řetězců, aby spolu sdíleli své zkušenosti a náměty, co dělají proti plýtvání potravinami. Právě místo prodeje by mohlo být vhodným komunikačním kanálem směrem k domácnostem, které se dle odhadů EU podílí na plýtvání ze 40 až 50 %.

Vědkyně na Provozně ekonomické fakultě MENDELU z rozboru komunálního odpadu zjistily, že průměrně jde v českých domácnostech o cca 37 kilogramů na osobu a rok vyplýtvaných potravin, které skončí v popelnicích. „Česko bude muset, dle směrnice EU o odpadech, do roku 2030 snížit plýtvání potravinami ve všech článcích potravinového řetězce na polovinu. Tento cíl se týká i domácností, znamená to tedy, že do roku 2030 bychom se měli dostat s těmito čísli na 50 %. Domácnosti v ČR rozhodně nepatří k největším plýtvačům v EU, takže snížení o 50 % nebude úplně snadná záležitost,“ popsala za Food Waste Institut Lea Kubíčková.

Cílem setkání je propojit řetězce a zapojit je do aktivit, které pomohou edukovat zákazníky a snížit tak plýtvání v domácnostech. „Z mnoha výzkumů plyne, že ke snížení plýtvání v domácnostech často vedou poměrně jednoduché kroky, jako například nakupování dle seznamu, díky kterému se nakupující nenechá zlákat impulsivními nákupy, správné skladování potravin nebo dovednost vařit ze zbytků. Právě obchodníci by mohli v místě prodeje komunikovat jednoduché tipy pro kupující, aby se plýtvání snížilo,“ nastínila Kubíčková.

Výzkumy realizované na PEF MENDELU ukázaly, že pokud se na domácnosti soustavně působí, skutečný objem vyplýtvaných potravin se sníží. Může se jednat o informační kampaň, edukaci, zvýšení povědomí o plýtvání, rady a tipy, jak rozumně nakupovat, správně skladovat potraviny a jak chytře spotřebovávat zbytky. „Roční experiment ukázal, že v domácnostech, kde se působilo, došlo ke snížení vyprodukovaného potravinového odpadu o cca 11 % oproti domácnostem, kde žádné intervence neprobíhaly,“ uvedla výzkumnice.

Některé řetězce již realizují jednotlivé akce a různá opatření, která se zaměřují na snížení plýtvání potravinami. „Jde spíše o jednotlivé individuální akce, ale že by některý řetězec měl ucelenou koncepci, kde by systematicky na zákazníky cílil v oblasti snížení plýtvání, zatím nevíme. Setkání, které Food Waste Institut na půdě MENDELU inicioval, by mohlo být startovacím podnětem k tomu, aby v této oblasti mohla začít spolupráce mezi maloobchodními řetězci, výzkumníky, dalšími zainteresovanými stranami, a ideálně v budoucnu třeba i ministerstvem životního prostředí či jinými ústředními orgány, které právě splnění cíle snížení objemu plýtvání potravinami mají ve své gesci,“ přiblížila Kubíčková.