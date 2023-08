Plynárenství: Zajištění bezpečnostního standardu dodávky

V novele vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu (BSD), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 03.02.2023 se uvádí, že obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytuje písemné doklady o způsobu zajištění BSD na nadcházející období Energetickému regulačnímu úřadu do 31. srpna daného roku.

Údaje o rozsahu BSD stanoveného podle odstavce 1 a o způsobu jeho zajištění předkládá obchodník s plynem na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k vyhlášce, a to nejpozději do 15. dne daného měsíce operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu. Zajištění BSD prokazuje:

u plynu uskladněného v zásobnících plynu na území ČR kopií smlouvy s provozovatelem zásobníku plynu o uskladněném množství plynu v elektronické podobě,

u plynu uskladněného v zásobnících plynu mimo území ČR kopií smlouvy nebo jiným písemným dokladem o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu v elektronické podobě a současně písemným dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do ČR,

u diverzifikovaných zdrojů plynu kopií smlouvy nebo jiným písemným dokladem o dodávce příslušného objemu plynu od dodavatele v elektronické podobě, pokud je bodem dodávky virtuální obchodní bod v ČR; pokud je bodem dodávky virtuální obchodní bod nebo jiné místo mimo ČR nebo hraniční bod, tak písemným dokladem o dodávce příslušného objemu plynu od dodavatele a současně potvrzením prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do ČR,

u výroby plynu, který je vytěžitelný, kopií smlouvy nebo jiným písemným dokladem od příslušného držitele licence na výrobu plynu v elektronické podobě; výroba plynu je rovnocennou alternativou zajištění bezpečnostního standardu dodávky podle § 11 odst. 3,

písemným potvrzením dotčeného chráněného zákazníka, že má možnost využití alternativních paliv, a kopií smlouvy o dodávce plynu, podle které lze dodávku plynu přerušit,

písemným potvrzením o zajištění bezpečnostního standardu jiným účastníkem trhu s plynem, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k vyhlášce.

Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytuje Energetickému regulačnímu úřadu doklady podle odstavce 4 písm. a) až d) a písemné potvrzení podle odstavce 4 písm. e) a f) obsahující způsob zajištění BSD na období, kdy koeficient M vybraný operátorem trhu podle přílohy č. 3 k vyhlášce není nulový, do 31. srpna daného roku, a to v elektronické podobě. V případě, že se smlouvy nebudou vztahovat k celému období od 1. října do 31. března, kdy koeficient M není nulový, nebo dojde ke změně způsobu zajištění BSD v průběhu období, kdy koeficient M není nulový, je obchodník s plynem povinen zaslat Energetickému regulačnímu úřadu kopii smlouvy nebo jiný písemný doklad do 10. dne kalendářního měsíce, na který musí být bezpečnostní standard dodávky plynu zajištěn.

Pokud je obchodník s plynem veden u provozovatele distribuční soustavy jako zákazník s odběrným předávacím místem a nemá možnost přístupu ke vstupním údajům nezbytným pro výpočet BSD, tak v případech, že takové odběrné místo

nespadá do kategorie chráněných zákazníků, se nezajišťuje bezpečnostní standard dodávky plynu pro případy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,

spadá do kategorie chráněných zákazníků, zajišťuje a prokazuje bezpečnostní standard dodávky plynu jiný účastník trhu s plynem s možností přístupu ke vstupním údajům tohoto odběrného místa nezbytným pro výpočet bezpečnostního standardu pro případy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Tyto skutečnosti obchodník s plynem oznamuje Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději do 31. srpna daného roku.

Doplňující informace:

Operátor trhu k 1. květnu daného roku aktualizuje a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup vstupní údaje pro výpočet BSD.

V období od 1. října do 31. března se bezpečnostní standard zajišťuje minimálně z 30 % uskladněním plynu v zásobnících plynu na území Evropské unie.

Pokud společnost bude zajišťovat BSD od 01.10.2023, pak zasílá vyplněný formulář nejpozději do 15.10.2023.

Doklad o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu na území ČR stačí poskytnout k 01.10.2023. Obchodník s plynem, který prokazuje zajištění BSD podle odstavce 4 písm. b), si zajistí od provozovatele zásobníku plynu mimo území ČR údaje o aktuálním denním množství uskladněného plynu za předcházející měsíc a poskytne je Energetickému regulačnímu úřadu podle přílohy č. 9 k vyhlášce, a to nejpozději do 15. dne daného kalendářního měsíce.

V případě diverzifikovaného zdroje plynu musí být smlouva uzavřena na minimální množství plynu potřebného k zajištění BSD.

Pro zajištění BSD je možné využít stávající nákupní kontrakty/smlouvy. Do zajištění BSD lze použít i burzovní (futures) kontrakty. Za ty ručí samotná burza, která příslušné obchody i finančně kryje a vypořádává. Musí se jednat o burzu, která obchoduje s minimálně měsíčními produkty s fyzickým dodáním na VOB ČR.

Zajištění bezpečnostního standardu musí být kryto s minimálně měsíčními produkty.

V případě dodávky plynu přes hraniční předávací stanici je nutné doložit doklad o dodávce příslušného objemu plynu od dodavatele a současně potvrzení prokazující zajištění pevné přepravní kapacity do ČR.

Rozsah BSD se stanovuje v souladu s platnou legislativou k 1. dni kalendářního měsíce, a to pro portfolio zákazníků platné k tomuto dni. Zajištění BSD s podmínkou minimálně 30 % v zásobníku plynu se vztahuje k celkovému zajištění BSD na dané období. Množství plynu, které chybí k zajištění BSD, lze poptat u provozovatel zásobníku plynu nebo u jiného obchodníka s plynem, který tuto službu nabízí.

Zajištění minimálně 30 % uskladněním plynu se vždy počítá ze 100 % zajištění BSD pro případy a) Rmax.den a b) R30 dnů každý zvlášť. Výsledné zajištění BSD není součtem, ale posuzuje se za jednotlivé varianty. BSD ve variantě a) znamená denní kapacitu, kterou musí mít obchodník minimálně z 30 % zajištěnou u provozovatele zásobníku plynu. Vzhledem k tomu, že BSD ve variantě b) je vždy vyšší než BSD ve variantě c) (BSD RN-1), celkové množství plynu, které musí být minimálně z 30 % uskladněno k 1. dni měsíce v zásobníku plynu, tedy vychází z BSD ve variantě b). U varianty a) by měl mít obchodník s plynem s plynem k dispozici 30 % v zásobníku plynu x 7 dnů. Např. zajištění BSD u varianty a) 1000 MWh představuje 300 MWh u zásobníku plynu x 7 dnů. U varianty b) 30 000 MWh představuje 9 000 MWh na zásobníku plynu k 1. dni v měsíci na dobu 30 dnů.

Pokud má obchodník s plynem zajištění BSD prostřednictvím jiného účastníka trhu s plynem podle písm. f), a to včetně zásobníku plynu (bez ohledu na podíl %), pak ve výkaze uvede včetně 30 % v ZP. Uvedená hodnota 30 % je stanovena jako minimální, avšak může dosahovat až 100 %. I v tomto případě se uvede včetně 30 % v ZP. V případě, že není dosaženo v jedné smlouvě 30 %, pak je důležité, aby toto bylo uvedeno v poznámce u přílohy č. 5 (výkaz). Výsledné zajištění BSD ale musí v celkovém součtu všech smluv splňovat podmínku minimálně 30 % v zásobníku plynu.

Dlouhodobé kontrakty, kde ve smlouvě je jen roční množství, a ne množství pro konkrétní měsíce, lze pro účely BSD prokázat potvrzením od dodavatele plynu, že požadované měsíční a denní množství plynu bude pro dané období k dispozici.

Na vykazování slouží pouze specializovaný software Form Filler 4, který je volně přístupný ke stažení na webových stránkách společnosti Software602 a.s.. Bohužel jiné způsoby nejsou možné.

Na dokumenty k zajištění BSD není potřeba žádné notářské ověření.

Obchodník s plynem, který nedodává plyn chráněným zákazníkům, na nadcházející zimní období poskytuje tuto informaci písemnou formou ERÚ vždy do 31. srpna daného roku.

Účastník trhu s plynem, který přebírá zajištění BSD podle odstavce 4 písm. f), musí do rozsahu svého bezpečnostního standardu dodávek plynu zahrnout rozsah bezpečnostního standardu obchodníka s plynem, pro kterého vydal potvrzení o zajištění BSD.

Jedinou největší plynárenskou infrastrukturu v ČR pro BSD RN-1 určuje podle vyhlášky provozovatel přepravní soustavy, a to ve shodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu. V současné době je největší plynárenskou infrastrukturou v ČR vstupní bod Lanžhot. V minulých letech provedená virtualizace propojovacích bodů neměla vliv na technický provoz vstupních bodů plynárenských infrastruktur pro dodávky plynu pro ČR.