MŽP chce do budoucna více podporovat dřevostavby z programu Nová zelená úsporám

Dřevo je materiálem budoucnosti. Ukládá v sobě dlouho uhlík a stavby ze dřeva tak pomáhají snížit uhlíkovou stopu. Dřevostavby navíc vydrží i sto let a jejich výstavba je rychlá. Ministerstvo životního prostředí proto chce více podporovat výstavbu energeticky úsporných (pasivních) dřevostaveb pomocí dotačních titulů v rámci chystaných změn programu Nová zelená úsporám. Ty by měly začít platit od ledna příštího roku. Ministr životního prostředí Petr Hladík to uvedl na Festivalu architektury, který v pátek navštívil na brněnském výstavišti.

Polovina uhlíku je v lesích vázána v půdě, druhá ve stromech. A pokud se vykácí, je potřeba, aby ve vzniklém produktu byl uhlík vázán co nejdéle. „Dřevostavby vydrží 50, ale klidně i 100 a více let. Výhoda dřevostaveb je navíc v rychlosti jejich výstavby – potřebujeme sousedy neotravovat pracemi příliš dlouho, potřebujeme rychle stavět školky a především tolik potřebné bydlení. Právě proto v dřevostavbách vidíme budoucnost. Rádi bychom tak zvýhodnili nové energeticky úsporné dřevostavby – rodinné a bytové domy v rámci připravovaného redesignu našeho nejúspěšnějšího programu Nová zelená úsporám. Předpokládáme, že by změny měly začít platit od ledna příštího roku,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že veřejné budovy by pak mohly být podpořeny z Modernizačního fondu nebo z výnosů z emisních povolenek.

„I tyto budovy ale budou muset dosáhnout stejné úrovně provozní energetické náročnosti. Zároveň však chceme usnadňovat jejich povolovací proces, který je v tuto chvíli složitý,“ dodal.

14 % dřevostaveb v ČR, oproti Evropě mnohonásobně méně

Podle Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) v současné době narůstá poptávka v oblasti dřevostaveb, a to i přes propady na stavebním trhu. „Na tuzemském trhu se posledních osm let pohybuje podíl dřevostaveb okolo čtrnácti procent, a je velmi pravděpodobné, že se bude dál zvyšovat. Dřevo je spolehlivým materiálem a svými vlastnostmi a životností se vyrovná klasickým zděným nebo betonovým konstrukcím. Dopady na životní prostředí jsou navíc několikanásobně nižší,“ popsala ředitelka ADMD Lenka Trandová.

České firmy navíc mohou mimo klasické domy produkovat také veřejné stavby a větší projekty. „V budoucnu budou běžné dřevostavby i pro veřejné služby a velmi pravděpodobně také pro průmysl. Například ve Finsku již nyní stojí několik veřejných budov, které jsou postaveny ze dřeva. Měli jsme možnost tyto budovy navštívit a společně se zástupci finského ministerstva životního prostředí proběhla diskuze o tom, jak je jejich strategie snižování uhlíkové stopy ve stavebnictví nastavená a jsme připraveni podobné aktivity podporovat i u nás,“ doplnila Lenka Trandová.

S výpočtem uhlíkové stopy pomůže kalkulačka

Ministerstvo současně připravuje metodiku pro vyhodnocení dopadu stavebních konstrukcí a budov na životní prostředí a také kalkulačku, díky které si bude moci vypočítat uhlíkovou stopu své stavby každý. „Kalkulačka pro výpočet uhlíkové stopy z různých materiálů bude počítat celý životní cyklus. Dá se očekávat, že dřevo bude vycházet velice dobře. V rámci podpory cirkularity také chceme prosazovat efektivní recyklaci odpadů, které obsahují dřevo,“ uvedl ministr Hladík.

Ministerstvo životního prostředí podporuje dřevostavby také v několika koncepčních dokumentech, jedním z nich je například Surovinová politika pro dřevo, kterou připravuje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo aktualizace Politiky ochrany klimatu. V těchto dokumentech jsou popsány právě jako opatření, která umí vázat uhlík na dlouhou dobu.