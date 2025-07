Monitoring průmyslové ekologie | 28. 6. - 4. 7. 2025

Služba pro předplatitele.

Legislativa:



ERÚ varuje před praktikami některých dodavatelů, kteří spotřebitelům znemožňují odstoupit od smlouvy

Energetický regulační úřad poslední dobou naráží na novou praktiku projevující se v obchodních podmínkách a někdy i v jednání některých dodavatelů. Ti svým zákazníkům upírají možnost v zákonné lhůtě odstoupit od smlouvy.



Zásadní novela pro urychlení výstavby plynových elektráren míří k prezidentovi

Poslanci schválili novelu energetického zákona známou jako LEX Plyn. Tato úprava významně zjednoduší a zrychlí proces budování plynových elektráren.



ERÚ aktualizuje vyúčtování energií podle evropských pravidel

Energetický regulační úřad předkládá návrh novely vyhlášky o vyúčtování v energetice, která reaguje na změny energetického zákona a evropské směrnice.



Odpady:



I kontejnery tvoří veřejný prostor. Brno přijalo standardy sjednocující jejich vzhled

Materiál, barevnost, výšku okolních zástěn, ale také vhodné a nevhodné umístění kontejnerů na směsný i tříděný odpad v Brně nově stanovuje Standard stálých stanovišť nádob na komunální odpad.



Firma objevila v Česku dalších 165 tun nelegálního odpadu vyvezeného z Bavorska

V Česku se našlo dalších 165 tun nelegálního odpadu od firmy Roth International. Celkové množství tak stouplo na 631 tun. Bavorsko slíbilo odpad odvézt, přesný termín zatím neoznámilo.



Bioplasty zatím nedokážou konkurovat výrobkům z ropy, jsou příliš křehké

Výzkumníci z Německa, Brazílie a Spojených států řeší, kde by mohly bioplasty najít lepší využití než dosud. Tyto materiály se už hojně využívají v zemědělství, například do mulčovacích fólií. Perspektivní by ale mohlo být i jejich využití v obalovém průmyslu.



Západ vyhazuje, Asie trpí. Stará elektronika z Evropy zamořuje Thajsko

Nelegální dovoz elektroodpadu do Thajska zažívá v posledních letech raketový růst. Navzdory zákazu, který platí od roku 2020, míří do země desítky tisíc tun starých počítačů, telefonů a další elektroniky.



Ovzduší:



Premiér Fiala: Klimatické cíle musí být realistické, jinak poškodí konkurenceschopnost Evropy

Premiér Petr Fiala se zúčastnil jednání Evropské rady v Bruselu. Lídři členských států diskutovali o posílení konkurenceschopnosti Evropské unie.



ČR vyzývá Evropskou komisi ke změnám obchodování s budoucími povolenkami v dopravě a vytápění

Budoucí emisní povolenky pro dodavatele uhlí, zemního plynu, benzínu a nafty potřebují přísnější pravidla a jasně nastavený princip cenové stability. Proto česká vláda spolu s Francií iniciovala návrh těchto změn.



Znečištění ovzduší ve Velké Británii zabíjí podle lékařů více než 500 lidí týdně

Podle britské Královské lékařské akademie zabíjí znečištění ovzduší ve Spojeném království více než 500 lidí týdně. Lékaři zároveň říkají, že špatná kvalita ovzduší stojí zemi týdně více než 500 milionů liber.



Energie:



Nová legislativa pro akumulaci rozjíždí změny v připojování

Připojování akumulačních zařízení prochází zásadní proměnou. Od října 2025 vznikne zákonné právo na jejich připojení, zavádí se nové postupy pro uvedení výrobny do provozu a mění se pravidla pro hrazení nákladů spojených s připojením.



Solární energie na dálku. Ocelárna si ji nechává posílat stovky kilometrů

Bývalé hnědouhelné lomy na Ústecku se pomalu proměňují v centrum moderní zelené energetiky. Elektřinu z velkých solárních parků, které v regionu vznikají, ale mohou využít i podniky na druhém konci republiky.



Matěj Moravanský: Že Češi větrné elektrárny nenávidí? Problém je jinde, ukazují příklady z obcí

Vedle komplikovaných povolovacích procesů je odpor místních považován za zásadní překážku rozvoje větrné energetiky u nás. Příběh z Bystré nad Jizerou a Struhařova ukazuje, že klíčem je spravedlivý užitek pro obce, místní i developery.



Povolování nových jaderných zdrojů může být rychlejší, umožní to změna zákona

Jednodušší a rychlejší povolování výstavby nových jaderných reaktorů v Česku má umožnit novela atomového zákona, která začíná platit v úterý 1. července. Rychlejší procesy se mají dotknout i malých modulárních reaktorů.



Nová éra solární energie: Plovoucí elektrárny už zásobují desetitisíce domácností

Větrná energie je již léta vyhlašována za základní kámen globální energetické transformace. Věžovité turbíny změnily podobu krajiny po celém světě, podpořily je miliardové investice a symbolizují čistší budoucnost.



Voda:



Vodní dílo Nové Heřminovy míří ke stavebnímu povolení. Povodí Odry o něj chce požádat do konce léta

Významná protipovodňová stavba nádrže Nové Heřminovy je nyní v další důležité fázi. Téměř u konce jsou výkupy pozemků pod budoucím vodním dílem, chystá se podání žádosti o povolení stavby.



Ostrava má novou unikátní plochu s mokřady a tůněmi

Jedinečné relaxační místo v zeleni vzniklo v Ostravě-Hrabové. Původně neprostupný a v podstatě nepřístupný veřejný prostor se zcela proměnil v odpočinkovou lokalitu s mokřady a tůněmi.



Hráz, která se vloni při povodni protrhla a voda zaplavila část Ostravy, je opravená

Obyvatelé Ostravy jsou opět chráněni před stoletou vodou. Státní podnik Povodí Odry totiž za 30 milionů korun dokončil opravu protipovodňové hráze na soutoku řek Opavy a Odry.



Kvalita pitné vody v ČR a její kontrola

Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se v souvislosti se způsobem distribuce a užíváním pitné vody hovoří o „vodním blahobytu“.



Chemie:



Na Kandidátský seznam byly zařazeny další 3 látky

| Prumyslovaekologie.cz |

Dotace:



Středočeský kraj: Nový dotační program pomůže napravit škody po těžbě nerostů

Středočeské obce dostanou příležitost požádat si o dotaci na odstraňování škod po těžbě nerostů. Rada kraje na to vyčlenila celkem pět milionů korun. Peníze jsou určené například na obnovu pozemků nebo zlepšení kvality života obyvatel.



Životní prostředí a ekologie:



Šéf spolku Pestré Polabí: „Chceme zachovat krajinu zdravou i pro budoucí generace“

Pardubický kraj podporuje činnost spolků a organizací, které se aktivně podílejí na ochraně přírody a péči o krajinu. Díky nim se daří zachovávat cenné přírodní lokality a předávat pozitivní vztah k přírodě i dalším generacím.



Online svět má reálný dopad na životní prostředí

Přestože se internet zdá být nehmotný a „čistý“, každá online aktivita má konkrétní dopad na životní prostředí. Spotřebovává energii, zatěžuje datová centra a podílí se na emisích skleníkových plynů.



Nadměrný hluk z dopravy ovlivňuje každého pátého Evropana, říká zpráva

Každý pátý Evropan je vystaven nadměrnému hluku z dopravy, ukazuje nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí. Odborníci varují, že tento fenomén má dalekosáhlé zdravotní i ekonomické důsledky.



Pardubice: Legislativní změny by mohly zamezit obnovení spalovny v Rybitví

Město Pardubice se zatím nepustí do soudního řízení, aby zabránilo obnovení spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví nedaleko krajského města. Odpadová firma o něj usiluje od roku 2006 a má od předloňska kladné stanovisko vlivu na životní prostředí.



Průmysl:



Emisní cíle ohrožují průmysl, Komora chce přehodnotit Green Deal

Zelená dohoda pro Evropu potřebuje zásadní revizi, aby byla udržena konkurenceschopnost české ekonomiky. Shodla se na tom většina účastníků předvolební debaty Hospodářské komory ČR věnované tématům životního prostředí.



Cla zastavila výrobu Lotusů. Hrozí přesun do USA

Britská automobilka Lotus údajně plánuje přesun výroby do Spojených států. Ohrozila by tím 1300 pracovních míst. Značka od května nevyrábí žádné vozy kvůli americkým clům.



Česko dohání ostudný deficit. Státní developer chystá mnohamiliardové průmyslové parky investorům

Zhruba dvacet miliard korun. Takový balík má v příštích pěti letech proinvestovat Státní investiční a rozvojová společnost ovládaná ministerstvem průmyslu a obchodu.

