Panasonic začal v Plzni stavět nový závod na tepelná čerpadla

Společnost Panasonic započala novou etapu svého působení v ČR – oficiálně zahájila výstavbu výrobního závodu v Plzni. Západočeské město se tak stane centrem produkce, výzkumu i vývoje tepelných čerpadel značky Panasonic v Evropě. Do projektu vloží japonská společnost 7,6 miliardy korun s cílem dokončit nový závod do jara 2025 a do roku 2030 v Plzni vyrábět až milion čerpadel ročně. Nový projekt zvedne celkovou výši investic společnosti Panasonic v ČR na 19,2 miliardy korun.

Slavnostního zahájení výstavby v plzeňské průmyslové zóně Borská pole se zúčastnila celá řada významných hostů z byznysu, politiky i diplomacie. Kromě top managementu společnosti Panasonic a viceprezidenta stavební firmy Kajima Corporation nechyběli ani zástupci vedení města Plzně nebo japonský velvyslanec v ČR Hideo Suzuki. Všichni byli svědky zásadního momentu – počátku výstavby nového závodu na výrobu tepelných čerpadel v areálu Panasonic, který se díky novému přírůstku zvětší až na 140 000 metrů čtverečních.

Výroba, výzkum i vývoj v Plzni

„Od našeho vstupu na český trh v roce 1996 jsme v ČR proinvestovali 11,6 miliardy korun a nekončíme. Do výrobních kapacit na tepelná čerpadla hodláme investovat dalších 7,6 miliardy korun a nový závod plánujeme otevřít na jaře 2025. Tepelných čerpadel chceme v Plzni do roku 2030 vyrábět až milion kusů ročně a zásobovat jimi celý evropský kontinent,“ uvedl Hiroshi Komatsubara, Managing Director Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o.

Z plzeňského areálu se stane evropská centrála japonské značky Panasonic pro výrobu tepelných čerpadel včetně vlastního výzkumu a vývoje. „Čerpadla jsme v Plzni začali vyrábět již v roce 2018, ale produkce probíhala souběžně s výrobou televizí. Tu jsme ovšem loni definitivně ukončili a nyní se soustředíme výhradně na výrobu tepelných čerpadel,“ řekl Komatsubara.

Aktuálně produkce tepelných čerpadel v rámci areálu Panasonic probíhá v jedné hale. Další výrobní a skladovací kapacity si japonská firma pronajala na ploše 25 000 metrů čtverečních v areálu Panattoni Park Pilsen West II. v Nýřanech na severním Plzeňsku. „Stávající i pronajaté kapacity zaručí, že v Plzni zvládneme plnit veškeré smluvní objednávky do jara 2025, kdy má být nový závod hotov,“ vysvětluje Komatsubara a pokračuje: „Nová třípatrová výrobní hala o rozloze sto tisíc metrů rozšíří celý náš areál na 140 tisíc metrů čtverečních. Jen pro srovnání – původní výroba televizorů probíhala na 78 tisíci metrech čtverečních, takže nový areál na tepelná čerpadla bude zhruba o 80 % větší než ten původní.“

Lokalizace subdodávek = šance pro české firmy

Loni Panasonic v ČR vyrobil bezmála 100 000 tepelných čerpadel, ale – jak bylo zmíněno – plány jsou do roku 2030 až desetinásobné. K rozšiřování výrobních kapacit se tak logicky váže i zvýšená poptávka po zaměstnancích. „Dnes u nás pracuje 900 lidí a trvale nabíráme nové, teď nejvíc techniky. Do budoucna odhadujeme, že číslo zaměstnanců stoupne minimálně na dvojnásobek,“ prohlásil Komatsubara.

Produkce čerpadel navíc rozhodně nebude mít charakter montovny, kde se uskutečňuje jen kompletace dílů. V Plzni se již vyrábějí například elektronické řídicí desky a probíhá nahrávání řídicího softwaru do mikročipů. „Lokalizaci výroby ovšem budeme významně posilovat. Plánujeme se do roku 2025 dostat na více než 65% podíl dodávek z evropských zdrojů a preferovat budeme české partnery. Především z důvodů rychlejší a snazší logistiky i nižší ekologické zátěže přepravy. Lokalizaci subdodávek považujeme za zcela nutnou, jelikož kvůli celé řadě krizí jsou narušeny dodavatelské řetězce, rostou náklady na dopravu a je nezbytné posílit stabilitu výroby i zrychlit obsluhu trhu tepelných čerpadel v Evropě. A vrací to pracovní příležitosti do Česka,“ dodal Komatsubara.

Plánovanou ekonomickou provázanost s českými firmami i moderní charakter výroby vítá Daniel Kůs, radní města Plzně pro Smart City a podporu podnikání: „Potřebujeme v ČR co nejvíc investic, které rozvíjejí český potenciál a pracovní příležitosti pro tuzemské firmy. Velmi mne proto těší plán společnosti Panasonic výrazněji lokalizovat subdodávky komponentů i přesun výzkumu a vývoje tepelných čerpadel do Plzně. Jen takovýmito kroky se ve spolupráci s dlouholetými zahraničními partnery zbavíme nálepky montovny Evropy a budeme zde vyrábět technologie s vysokou přidanou hodnotou i perspektivou do budoucna. A samozřejmě mne těší dvojnásob, že projekt tohoto typu vzniká právě na Plzeňsku.“

Japonská stopa v ČR

Do Česka společnost Panasonic vstoupila v roce 1996 a o rok později zahájila provoz první haly na výrobu televizorů. Tehdy šlo o první japonskou investici v ČR a Panasonic byl zároveň prvním velkým investorem v rodící se průmyslové zóně Borská pole, která je aktuálně jednou z největších v Česku. Při započítání plánovaných investic do nového závodu činí celkový objem investic společnosti Panasonic v ČR 19,2 miliardy korun.

„Japonsko je druhou nejvíce investující zemí v ČR a po celé republice úspěšně působí zhruba 270 japonských firem. Zejména díky velké podpoře města Plzně se právě na Plzeňsku etablovala řada japonských společností. Stojí ovšem za pozornost, že Panasonic v ČR začal působit dávno před vstupem Česka do Evropské unie v roce 2004, a tak můžeme Panasonic nazvat průkopníkem, který otevřel dveře na český trh dalším japonským firmám,“ uvedl japonský velvyslanec v ČR Hideo Suzuki při slavnostním zahájení výstavby, jehož součástí byl i tradiční šintoistický rituál žehnající stavbě.

Generálním dodavatelem stavby bude další japonská společnost – Kajima Corporation. „Areál jsme převzali 1. září a hned jsme začali s demolicí dvou budov, na jejichž místě vyroste nový třípodlažní výrobní závod. S velkými stavebními projekty tohoto typu máme bohaté zkušenosti ze zahraničí i z tuzemska. V ČR působíme přes dvacet let a úspěšně jsme zde realizovali více než 60 projektů včetně výrobního areálu na automobily Toyota v Kolíně a mnoho dalších. Jsem tudíž přesvědčen, že plánovaný termín dokončení výstavby stihneme a Panasonic se bude moci na jaře 2025 do nových prostor nastěhovat,“ řekl Hiroshi Ishikawa, viceprezident Kajima Corporation.