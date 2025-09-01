Panasonic otevřel v Plzni nový závod na tepelná čerpadla za 8 miliard

Společnost Panasonic dnes otevřela nový výrobní areál na tepelná čerpadla v plzeňské průmyslové zóně Borská pole. Moderní komplex, jehož výstavba stála osm miliard korun, bude disponovat špičkovým evropským R&D centrem a významně navýší výrobní kapacity japonské značky. Od roku 2030 bude areál schopen ročně vyrábět až 1,4 milionu vnitřních a venkovních jednotek tepelných čerpadel, kterými Panasonic plánuje zásobovat celý evropský trh.
Slavnostního otevření se kromě zástupců společnosti Panasonic zúčastnily desítky významných hostů včetně předsedy vlády ČR Petra Fialy, japonského velvyslance v ČR Kansuke Nagaoky, ředitele agentury CzechInvest Jana Michala a představitelů města Plzně i Plzeňského kraje.
Výstavba areálu za osm miliard korun trvala přesně 684 dní. Díky novému komplexu se rozšířila výrobní plocha společnosti Panasonic v Plzni o 250 % na celkových 140 000 m². „Produkujeme zde tepelná čerpadla typu vzduch-voda s kapacitou 3–30 kW pro domácnosti a průmysl. Současná výroba je na cestě k více než zdvojnásobení oproti roku 2024, s plánem dosáhnout do roku 2030 kapacity 1,4 milionu vnitřních a venkovních jednotek ročně. Skutečný objem produkce bude samozřejmě záviset na evropské poptávce po tepelných čerpadlech, která podle našich prognóz poroste,“ říká Tetsumasa Mizuta, generální ředitel Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, což je oficiální název plzeňského výrobního závodu. „Abychom mohli rychle reagovat na potřeby i specifické požadavky evropského trhu, je pro naši značku zásadní mít v Evropě nejen nezávislé vedení obchodních aktivit, ale také kompletní výrobu i vývoj. A mám velkou radost, že v Plzni budeme mít poslední dvě jmenované strategické činnosti takříkajíc pod jednou střechou,“ dodává Mizuta.
Evropské R&D za více než 600 milionů
R&D centrum, které v rámci plzeňského závodu vzniká, bude do tří let zajišťovat v Evropě veškerý výzkum a vývoj značky Panasonic se zaměřením na tepelná čerpadla typu vzduch-voda. „Provázanost výzkumu a vývoje s výrobou je pro naši značku strategicky mimořádně důležitá. Do vzniku plzeňského R&D centra proto investujeme více než 600 milionů korun a při jeho výstavbě i vybavování sázíme na špičkové partnery. Jedním z klíčových je VŠB –Technická univerzita Ostrava, která kompletně navrhla a postaví jednu z výzkumných laboratoří,“ uvádí Tetsumasa Mizuta a pokračuje: „Plánem je zajistit v Plzni kompletní vývoj tepelného čerpadla až po finální produkt. Součástí centra bude i řada testovacích a zátěžových laboratoří. Ty naše čerpadla prověří v extrémních teplotách, tlakových podmínkách i důkladně otestují jejich hlučnost. Po plnohodnotném zprovoznění výzkumného centra budeme postupně nabírat desítky inženýrů, kteří budou ze západních Čech zajišťovat R&D pro celý kontinent.“
Otevření nového areálu a jeho propojení s vývojem evropského významu oceňuje i předseda vlády ČR Petr Fiala, který se společně s dalšími význačnými hosty ujal slavnostního přestřižení pásky: „Otevření tohoto špičkového závodu na tepelná čerpadla posiluje konkurenceschopnost českého průmyslu, přináší nová kvalifikovaná pracovní místa a potvrzuje, že Česká republika nabízí atraktivní podmínky pro technologicky náročné a inovativní projekty. V České republice chceme podniky, kde vznikají kompletní výrobky s vysokou přidanou hodnotou, podniky propojené s vědou a výzkumem. Naše vláda bude tyto investice i nadále aktivně podporovat.“
Stovky nových pracovních míst i robotů
V areálu aktuálně pracuje více než 700 zaměstnanců a jejich počet bude stoupat úměrně s rostoucí výrobní kapacitou. Při maximální produkci bude továrna potřebovat počet zaměstnanců zdvojnásobit. „Původní plány počítaly s vytvořením až 2 000 míst při maximální výrobě, ale tyto prognózy významně ovlivnila integrace automatizace. Světu současné výroby vládnou digitalizace, AI a automatizace, a proto jsme na ně významně vsadili i my,“ vysvětluje Radek Vach, ředitel pro strategii plzeňského závodu Panasonic, a doplňuje: „Aktuálně máme v areálu 80 robotů a plánujeme v následujících letech desítky dalších automatizačních projektů.
Při jejich implementaci počítáme s nasazením až stovek robotů či strojů, mimo jiné automaticky řízených vozidel a autonomních mobilních robotů pro dodávky materiálu či přepravu hotových výrobků. Ve výrobě komponentů cílíme na plnou, tedy stoprocentní automatizaci.“
České firmy mají (velkou) šanci
Jak bylo zmíněno – propojení výzkumu, vývoje a výroby v Plzni je pro Panasonic strategicky důležité. Posiluje kompetence značky mimo Japonsko a slučuje procesy, které spolu souvisejí. Stejný přístup platí pro výběr subdodavatelů komponentů či služeb. „Platí: čím blíže Plzni, tím lépe. Především z důvodů rychlejší i snazší logistiky a nižší ekologické zátěže přepravy je lokalizace klíčová. V současnosti pochází více než 55 % subdodávek z ČR nebo Evropy obecně a cílem pro nejbližší roky je zvýšit tento podíl na 85 %. To je samozřejmě velká příležitost pro české firmy. V oslovování potenciálních dodavatelů komponentů i služeb spolupracujeme například s Plzeňským krajem, který vytvořil velmi funkční platformu propojující firmy,“ říká Radek Vach.
K novému areálu i plánovaným příležitostem pro české firmy se vyjádřil i Daniel Kůs, radní města Plzně pro Smart City a podporu podnikání: „Těší mě, že závod nebude žádnou montovnou, ale špičkovým výrobním provozem s integrovaným výzkumem a vývojem. Navíc podle mých informací až 70 % komponentů si vyrábí Panasonic in-house, a to jen podtrhuje, jak velkou šanci české firmy v rámci výroby mají. Obzvlášť ty z Plzeňska, které to mají logisticky nejblíže.“
Sázka na udržitelnost
Kromě výrobní efektivity je areál navržen s důrazem na udržitelnost. Dosahuje uhlíkové neutrality díky kombinaci nákupu zelené energie a vlastní fotovoltaické elektrárny o výkonu 1 MW. Mezi další kroky zvyšující udržitelnost komplexu patří využívání odpadního tepla z výrobních procesů k vytápění areálu nebo zachytávání dešťové vody a její opětovné využívání. Inteligentní správa budov (BMS) navíc optimalizuje vytápění, ventilaci a osvětlení výrobního komplexu. „Od příštího roku začneme obměňovat i náš vozový park a investovat do elektromobilů, čímž se v Plzni dále sníží naše uhlíková stopa,“ uvádí Radek Vach.
Japonské investice v ČR
Japonsko patří společně s Německem a USA mezi tři největší zahraniční investory v Česku a konkrétně Panasonic je největším japonským investorem. Společnost do Česka vstoupila v roce 1996 a o rok později zahájila provoz první haly na výrobu televizorů. Tehdy šlo o první japonskou investici v ČR a Panasonic byl zároveň prvním investorem v rodící se průmyslové zóně Borská pole, která je nyní jednou z největších v Česku. Společně s investicí do nového závodu činí souhrnný objem investic společnosti Panasonic v ČR více než 27 miliard korun.
„Společnost Panasonic od svého vstupu na český trh investovala celkem do dvanácti projektů a napříč republikou nabídla už bezmála 9 500 pracovních míst. Vážíme si nejen lety prověřeného byznysového vztahu, ale také schopnosti našich japonských partnerů pružně reagovat na vývoj trhu a proměnit původní výrobní závod v moderní provoz s ještě vyšší přidanou hodnotou. Každý investor, který dokáže takto inovovat a posouvat své aktivity, má zásadní význam pro rozvoj a stabilitu české ekonomiky a rádi ho v jeho aktivitách podpoříme,“ říká Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.
