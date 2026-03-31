Odpadní voda, 3D beton nebo recyklace suti. České patenty posouvají světové stavebnictví

Tlak na udržitelnost výstavby, efektivnější využívání surovin i snižování energetické náročnosti budov dál roste. Projekty, které pomáhají nabízet řešení těchto výzev, se přitom nerodí jen v zahraničí. I v Česku vznikla v posledních letech řada inovativních patentovaných technologií, které již v praxi pomáhají měnit podobu moderní výstavby či provozu budov.
Využití tepla z odpadní vody
Zatímco spotřeba energie na vytápění budov díky stále lepším izolačním vlastnostem klesá, u ohřevu vody zůstává vysoká a v mnoha případech dále roste. Právě zde vidí příležitost česká společnost Akire, která vyvinula patentovanou technologii pro rekuperaci tepla z odpadní vody.
Princip je přitom poměrně jednoduchý. „Odpadní voda odcházející například ze sprchy, pračky nebo myčky má teplotu 30 až 60 stupňů. Rekuperační výměník toto teplo odebere a využije k předehřevu studené vody přicházející do objektu. Díky tomu tepelná čerpadla, kotle nebo výměníkové stanice ohřívají již vodu předehřátou, což v praxi znamená výraznou úsporu nákladů,“ popisuje Vladimír Brandt, jednatel společnosti Akire. Samotné zařízení tvoří tepelně izolovaná dvouplášťová válcová nádoba z polypropylenu, která v základním provedení dosahuje výšky i vnějšího průměru jednoho metru. Systém funguje plně automaticky, bez elektrického pohonu i bez nároků na aktivní obsluhu.
„Technologie nachází uplatnění v rodinných a bytových domech i v komerčních a průmyslových objektech, například v hotelích, prádelnách, nemocnicích nebo wellness provozech,“ doplňuje Brandt. Vedle variant určených pro systémy s oddělenou šedou vodou nabízí firma také řešení, které umí pracovat s veškerou odpadní vodou a usnadňuje tak instalaci i ve stávajících budovách.
Konkrétní návratnost investice je vždy individuální a závisí na celé řadě faktorů, mimo jiné na typu objektu, intenzitě provozu, objemu odpadní vody nebo cenách energií. Podle dosavadních zkušeností se u rodinných domů může pohybovat přibližně mezi čtyřmi a pěti lety, u bytových domů s odděleným odpadem bývá zpravidla ještě kratší a v průmyslových podnicích jde při vhodných podmínkách i o několik měsíců. Akire zároveň plánuje další růst v zahraničí — vedle ochrany zařízení na českém trhu firma podala patentové přihlášky také v Německu, Polsku, Itálii, na Slovensku, v Rakousku a v USA, kam chce se svou technologií expandovat.
Stavba přímo z tiskárny
Mezi české firmy, které přinášejí do stavebnictví inovativní postupy, patří také Coral Construction Technologies, která se specializuje na automatizaci výstavby pomocí 3D tisku betonu. Cílem technologie je převést část prací při hrubé stavbě z klasické manuální realizace do digitálně řízeného a robotizovaného procesu. Princip řešení stojí na patentované tiskové hlavě, která na rozdíl od řady běžných systémů nepracuje se suchou směsí, ale s běžným transportbetonem. V tiskové hlavě se beton během tisku kombinuje s přísadami, které řídí jeho tuhnutí, takže materiál lze ukládat po vrstvách bez nutnosti klasického bednění.
Výsledkem je rychlejší výstavba, menší množství odpadu a také možnost vytvářet konstrukce a tvary, které by byly při tradičním postupu technologicky nebo ekonomicky podstatně složitější. Technologie je přitom navržena jak pro tisk přímo na stavbě, tak pro prefabrikaci dílů v řízeném prostředí výrobní haly a jejich následnou montáž na místě. „Naše řešení 3D tisku betonu je natolik unikátní, že – jak nám potvrdili na mezinárodních výstavách – nemáme konkurenci v celosvětovém měřítku,“ nastiňuje Tomáš Vránek, generální ředitel Coral Construction Technologies.
Praktické využití už technologie ukazuje i na konkrétních realizacích. V Neratovicích má systém zajistit výstavbu téměř 23 metrů vysoké věže kostela Nejsvětější Trojice, jejíž originální tvar by při klasickém postupu znamenal měsíce práce navíc. Ve slovenské Žilině se pak danou metodou staví první 3D tištěná automyčka v zemi.
Beton ze stavební suti
Výrazné jméno si již v oblasti stavebnictví vydobyla také česká společnost ERC-TECH, která přišla s patentovaným postupem výroby betonu z recyklované stavební suti. Její řešení umožňuje vyrábět beton s využitím až 100 procent recyklovaného kameniva, a to bez potřeby přírodního písku či jiné těžené složky. „Produkty vyrobené podle našeho patentovaného technologického know-how se po ukončení své životnosti opět použijí pro stavební průmysl. Je tak zaručený nekonečný životní materiálový cyklus,“ uvádí Pavel Gorecký, výkonný ředitel společnosti ERC-TECH.
Princip technologie stojí na zpracování stavebně-demoličního odpadu, například recyklátu z betonu, cihel, dlažeb, keramiky, sanitárních výrobků nebo střešních tašek, který se v přesně definovaném postupu využívá při výrobě čerstvého betonu. Díky patentovanému know-how a použití speciálních přísad lze přitom dosahovat vlastností srovnatelných s tradičně vyráběnými betonovými směsmi.
Výroba výsledných produktů navíc vyžaduje až o 30 procent méně cementu a v některých případech tak dokáže snížit výrobní náklady zhruba o 15 až 30 procent. Technologie už přitom dávno nepředstavuje jen vývojový koncept. Ve spolupráci se společností Skanska se pod označením Rebetong již řadu let používá i na reálných stavbách.
