Odklad jednání o zpřísněných emisních limitech pro kotle, kamna a krby je krok správným směrem. Komise by ale měla od regulace zcela upustit

Hospodářská komora ČR vítá rozhodnutí Evropské komise o odložení jednání o zpřísněných požadavcích na kotle, kamna a krby na dřevo, dřevěné brikety, pelety. Zároveň ale upozorňuje, že odklad nestačí a Komise by měla od této regulace zcela upustit.

Schůze k návrhu nového nařízení měla původně proběhnout v Bruselu již ve středu. Evropská komise ji ale po kritice Česka a dalších států odvolala na neurčito.

„Vítáme, že Komise zrušila jednání o zpřísněných požadavcích na kotle, kamna a krby. Komora bude usilovat o to, aby Komise od této zbytečné regulace zcela upustila. A budeme pro to hledat podporu po celé sedmadvacítce v rámci asociace evropských obchodních a průmyslových komor Eurochambres a i dalších sdružení a asociací. Zvyšování regulatorní zátěže jde zcela proti duchu nedávné deklarace Komise, že bude usilovat o zvýšení konkurenceschopnosti evropských výrobců, a proto provede revizi regulatorní a byrokratické zátěže, která má vést k jejich snížení,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Ústupek Komise přichází po silné kritice tohoto návrhu. Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček v této souvislosti ocenil ministerstva průmyslu a obchodu i životního prostředí a také naše europoslance, kteří se viditelně a hlasitě ozvaly. „Děkujeme všem, kteří se proti návrhu ostře vymezili a nenechali se odbýt tím, že zatím o nic nejde. Ten, kdo není naivní a zná evropské procedury, ví, že právě v těchto okamžicích padají ty zásadní návrhy, jejichž korekce je pak v dalším procesu velmi těžká. Společný tlak podnikatelských organizací, profesních svazů, ministerstev a politiků pak může mít pozitivní efekt a znamenat přehodnocení postoje komise a úředního aparátu v Bruselu. Už se to viditelně ukázalo na normě EURO7 a teď i na požadavcích na kotle a krby. Vyhráno, ale ještě nemáme, protože se projednávání zatím jen pozastavilo, ale neukončilo,” dodal Zajíček.

HK ČR dlouhodobě upozorňuje na technické a věcné překážky spojené s původním návrhem. Zpřísněná navrhovaná opatření, by po významných technických úpravách mohlo splňovat v této chvíli jen asi 5 % kotlů vyráběných v ČR. Vedlo by proto k likvidaci většiny současných spotřebičů na trhu a k jejich zásadnímu zdražení.

„Návrh EK stanovil zpřísněné požadavky bez vazby na fyzikální zákony, bezpečnost a technické možnosti. U kotlů by byli výrobci nuceni snížit teplotu spalin pod kondenzační bod, což by znamenalo zvýšenou tvorbu dehtu v komínech a jejich následné požáry. U kamen a krbů by, díky jejich povinnému připojení na elektriku, ztratili jejich provozovatelé nezávislost. Cena výrobků by u kotlů stoupla o desítky procent, u kamen a krbových vložek více než dvojnásobně. Již dnešní požadavky na spalování biomasy jsou stanoveny velice přísně. Zavedením nereálných požadavků by Komise připravila nejen české výrobce kotlů, kamen a krbových vložek o možnosti neustálého zlepšování životního prostředí prostřednictvím realistického vývoje inovativních technologií při topení biomasou. Proto rozhodnutí Komise odložit projednávání vítáme. Nicméně to považujeme jen za dílčí, i když velice důležité, vítězství,“ upozorňuje prezident Společenstva kominíků ČR a člen představenstva HK ČR Jaroslav Schön.

Biomasa je významným pomocníkem k zajištění dekarbonizace EU. Proto je zcela absurdní, aby ji Komise takovým způsobem omezovala, ba dokonce likvidovala. Krby a kamna jsou v mnoha regionech Česka, jenž patří k nejlesnatějším zemím Evropy, klíčovým zdrojem vytápění a jejich drastické zdražení by vedlo k výraznému zvýšení nákladů na bydlení.

HK ČR proto chce pokračovat v tlaku na Evropskou komisi, aby se namísto zpřísňování regulací zaměřila na podporu konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Regulace nesmí ohrozit menší a střední podniky a zároveň musí respektovat technologické a ekonomické možnosti trhu.