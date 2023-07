Od září bude možné čerpat dotace na využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu z Národního programu Životní prostředí výzvu č. 6/2023, ve které je připraveno 1,6 miliardy Kč na využití kompostu v zemědělství.

Cílem výzvy je zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

Na co je možné získat dotaci:

Aktivita A:

pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele,

Aktivita B:

pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a BPS,

Aktivita C:

intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren,

výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren,

výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy.

Kdo může žádat:

obce,

městské části hlavního města Prahy,

dobrovolné svazky obcí,

kraje,

veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,

vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,

nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,

církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby,

státní podniky,

zájmová sdružení právnických osob,

obchodní společnosti a družstva,

fyzické osoby podnikající.

Míra podpory:

U aktivity A – max. 60 % z celkových způsobilých výdajů.

– max. z celkových způsobilých výdajů. U aktivity B – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

– max. z celkových způsobilých výdajů. U aktivity C – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt – 750 tis. Kč bez DPH.

Termíny:

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2023 od 10:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 1. 5. 2024 do 14:00 hod, nebo do vyčerpání alokace.

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 8. 2025.

Podmínky pro získání dotace:

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Kompletní podmínky naleznete níže v textu výzvy.

Pro své dotazy můžete využít kontaktní formulář Státního fondu životního prostředí.

Ke stažení: