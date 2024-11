O povinnosti připojit se na kanalizaci rozhodují od letoška stavební úřady

V časopise Sovak vychází nová rubrika Aktuálně o legislativě a do aktuálního čísla byl zařazen text o Rozhodnutí o povinnosti připojit se na kanalizaci.

Rozhodnutí o povinnosti připojit se na kanalizaci podle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích („zovak“) může být vlastníkovi stavebního pozemku nebo stavby, na které vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, uložena povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Do 31. 12. 2023 o povinnosti připojit se rozhodoval obecní úřad v přenesené působnosti, od 1. 1. 2024 rozhodují stavební úřady. Uložení povinnosti musí vždy proběhnout formou správního rozhodnutí individuální povahy, tj. takové rozhodnutí stavebního úřadu musí být vždy adresné, je určeno konkrétnímu vlastníkovi stavebního pozemku nebo stavby, nelze jím rozhodnout vůči neurčitému počtu vlastníků pozemků nebo staveb.

U staveb vybudovaných v posledních letech, u nichž byly odpadní vody čištěny domovní čistírnou odpadních vod, septikem s dočištěním nebo akumulovány v jímce, je běžné, že rozhodnutí o povolení stavby, resp. kolaudační rozhodnutí, obsahuje podmínku týkající se povinnosti napojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu zakončenou centrální čistírnou odpadních vod, bude-li tato v budoucnu vybudována. Vlastníkovi je tak povinnost pevně stanovena a lze ji vymáhat. Náklady na přepojení v takovém případě nese vlastník přepojované stavby nebo pozemku.

U staveb, u kterých však v rámci stavebního povolení, resp. kolaudačního rozhodnutí, tato povinnost napojit se na budoucí centrální čištění odpadních vod dána není (avšak mají povolený jiný právně přípustný způsob likvidace nebo čištění odpadních vod), lze přistoupit k využití výše uvedeného § 3 odst. 8 zovak a nařídit vlastníkovi, který se odmítá napojit na kanalizaci pro veřejnou potřebu dobrovolně, toto napojení výše uvedeným rozhodnutím správní povahy. Podnět k rozhodnutí může dát stavebnímu úřadu jakákoli osoba, která má na vydání rozhodnutí zájem, zpravidla vlastník kanalizace nebo její provozovatel, ale stavební úřad může jednat i z moci úřední.

Rozhodnutí o povinnosti připojit se může být vydáno pouze tehdy, když je to technicky možné, ale taktéž je-li to právně možné. Technickou možnost musí stavební úřad posoudit na základě vyjádření provozovatele kanalizace, ale taktéž z hlediska samotné proveditelnosti kanalizační přípojky a její přiměřené nákladnosti vzhledem k celkovému přínosu napojení se na centrální čištění odpadních vod. Pokud jde o právní nemožnost, pak nelze uložit povinnost připojit se na kanalizaci, jestliže by tuto bylo možné splnit pouze uložením přípojky do pozemku jiného vlastníka, neboť takové rozhodnutí by v případě nesouhlasu vlastníka pozemku s uložením přípojky nebylo vykonatelné.

Náklady na přepojení se nese i v tomto případě vlastník přepojovaného pozemku nebo stavby.