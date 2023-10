Největší přehlídka čisté mobility proběhne v listopadu v Letňanech a uvede významné národní premiéry

Již popáté se v halách letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA uskuteční největší přehlídka čisté mobility v Česku, e-SALON 2023. Nejbohatší účast elektromobilů, hybridních a dalších ekologických vozidel a dopravních prostředků doplní také dobíjecí technologie a exponáty spojené s elektromobilitou a její infrastrukturou. Během události, která proběhne ve dnech 9. až 12. listopadu, budou mít návštěvníci možnost vyzkoušet si vybrané vozy během testovacích jízd.

Desítky světových i tuzemských značek zaplní pět hal výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Elektromobily a hybridy doplní také přehlídka elektromotorek, elektrokol a dalších vozítek na alternativní pohon. Některé ze značek představí právě na pražském veletrhu e-SALON své nejžhavější modely v národních premiérách. Nebude chybět ani poutavý program pro odborníky i širokou veřejnost.

„Již pátý e-SALON bude co do množství vystavovaných exponátů a prezentovaných značek nejbohatším ze všech ročníků. Představí to nejlepší, co oblast ekologických vozů aktuálně nabízí. První den veletrhu bude tradičně věnován odborníkům a profesionálům z odvětví čisté mobility, pro širokou veřejnost se otevře ve dnech 10. až 12. listopadu. Kromě představení nejnovějších modelů bude možné využít testovací jízdy, které pořádáme s partnerem VOLTDRIVE. Zájemci budou mít na výběr z portfolia až pěti desítek modelů v Hale 1,“ říká ředitelka veletrhu Jana Nosálová.

Exkluzivní novinky světových značek

Na jaké novinky se návštěvníci mohou těšit? Automobilka Volkswagen přiveze několik modelů včetně ID.7, Cupra předvede model Tavascan. Na expozici Hyundai bude připraven nový Ioniq 6, ale také novinka letošního roku KONA Electric dosahující v evropské specifikaci nejdelšího dojezdu ve své třídě.

Pět modelů přiveze do Letňan automobilka Kia, která návštěvníkům předvede hned pětici aut Kia Sportage HEV, Kia Niro EV, Kia EV6, Kia EV6 GT a v národní premiéře představí model největšího elektrického SUV Kia EV9. Luxusní elektrické SUV je nabízeno ve dvou výbavových stupních v 7místném nebo 6místném provedení s otočnými relaxačními sedadly ve druhé řadě s maximálním výkonem 283 kW se zrychlením z 0 na 100 km/h za 5,3 s.

Peugeot vystaví na e-SALONu šestici vozů, z nichž největším lákadlem bude nový Peugeot e-2008, který vstoupil na český trh. Letos tento oblíbený model značky prošel faceliftem a nyní přichází s atraktivnějším designem, novým elektromotorem i baterií a hlavně s dojezdem prodlouženým na 406 kilometrů. Dva tyto vozy se objeví i v Letňanech, jeden jako statický na stánku značky a druhý jako testovací pro veřejnost.

Všechny své modely vystaví značka DS, a to pluginhybrid DS 4 E-TENSE, DS 7 E-TENSE (v limitované kolekci ESPRIT DE VOYAGE), vlajkovou loď DS 9 E-TENSE a letošní novinku DS 3 E-TENSE. Tato 100% elektrická verze je opatřena novým motorem o výkonu 115 kW (156 k) a novou baterií s kapacitou 54 kWh, díky níž je její dojezd v kombinovaném cyklu WLTP 404 km. Značku DS si mohou zájemci vyzkoušet i na testovacích jízdách, a to neprodávanější model SUV střední třídy DS 7 E-TENSE a hatchback DS 4 E-TENSE.

V halách 3, 4, 5 a 2D nebudou chybět ani modely domácí automobilky Škoda, dále pak vozy značek Dacia, Opel, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Renault, MG, Mitsubishi a mnoho dalších. Z importérů se budou prezentovat také značky Tesla a Ford. V letošním roce se na veletrhu rovněž představí nákladní e-trucky značek Mercedes Benz, Volvo a Scania.

Soutěž i setkání odborníků

Veletrh e-SALON, jehož spoluorganizátorem je televize Prima, nebude jen přehlídkou ekologických vozítek a národních premiér nejnovějších modelů. Uvede i portfolio řady výrobců dobíjecích stanic, dodavatelů energií, výrobců manipulační a komunální techniky a nabídne i atraktivní program. První den veletrhu proběhne 5. ročník konference pro odborníky ČISTÁ MOBILITA, velkou premiérou bude soutěž Phoenix Contact Česká Trophy v EcoRally, na níž se představí alternativní druhy pohonu. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci veletrhu.