Nakládání s odpady se dočká změn

Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Upravuje se termín zákazu skládkování nebezpečných odpadů, ohlašování nakládání s odpady nebo podmínky pro upravené čistírenské kaly.

Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady (č. 273/2021 Sb.) je v současné chvíli v meziresortním připomínkovém řízení, které poběží do do 21. října 2022. MŽP navrhuje účinnost novely vyhlášky 1. leden 2023. Důvodem předložené novely je zabránit tomu, aby stávající vyhláška nedopadala na povinné osoby nepřiměřeným způsobem.

Novela se konkrétně týká několika bodů:

Úprava podmínek zákazu skládkování nebezpečných odpadů s ohledem na kapacitní možnosti zařízení v České republice

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady vymezuje seznam nebezpečných odpadů, které nesmí být ukládány na skládku odpadů, protože je technicky možné je zpracovat ve spalovnách nebezpečného odpadu nebo v zařízeních pro materiálové nebo energetické využití odpadu provozovaných na území České republiky. Přechodným ustanovením byla taková povinnost odložena do konce roku 2022.

Jenomže jako samo ministerstvo v navrhované novele uvádí, v Česku neexistuje dostatečná zpracovatelská kapacita, která by všechny odpady ze seznamu dokázala zpracovat. Chybí zejména spalovny nebezpečného odpadu. Možností není ani dovoz nebezpečných odpadů do ostatních států, které také nemají dostatečné kapacity, případně dovoz těchto odpadů k odstranění zcela zakazují.

V novele se tak kromě technologických možností bere v potaz také kapacita zařízení provozovaných v Česku. Ministerstvo upozorňuje, že kapacita zařízení má být jako výjimka zohledněna pouze do konce roku 2027, aby došlo k podpoře výstavby potřebných kapacit. V případě, že se před tímto datem vybudují nové nebo rozšíří stávající zpracovatelské kapacity, budou původci muset do nich tyto odpady začít předávat. Od roku 2028 budou muset původci těchto odpadů dostatečné kapacity zajistit a odpady do nich předávat.

Posun přechodného období pro přechod na nová pravidla pro vedení odpadové evidence a podávání hlášení o produkci a nakládání s odpady

Koncem letošního roku má vypršet další přechodné období, které bylo nastaveno kvůli novým pravidlům pro vedení odpadové evidence a obsahu ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. Z informací od povinných osob ministerstvo zjistilo, že s ohledem na nezbytné přizpůsobení elektronických systémů nebude větší část z nich schopna povinnosti od příštího roku plnit. Navrhuje se tak, aby bylo přechodné období prodlouženo.

Podmínky pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu

Stávající vyhláška zpřísnila mikrobiologické limity, při jejichž splnění je možné kaly z čistíren odpadních vod používat na zemědělské půdě a zároveň je možné, je považovat za upravené. Na konci letošního roku končí přechodné období, během kterého bylo možné považovat za upravené rovněž kaly splňující mikrobiologická kritéria vymezená v tabulce č. 7.1 (limity pro kaly kategorie I) nebo tabulce č. 7.2 (limity pro kaly kategorie II).