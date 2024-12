Na rozvoj obcí v národních parcích jde 150 milionů korun, nově mohou obce z peněz opravit i drobné sakrální stavby

Ministerstvo životního prostředí vyhradilo dalších 150 milionů korun z Národního programu Životní prostředí na podporu udržitelného rozvoje obcí, jejichž území se nachází v národních parcích. Obce mohou tyto prostředky využít na rozmanité projekty, od zvelebování veřejných prostor a turistické infrastruktury až po opravy drobných sakrálních staveb.

„Obce na územích národních parků podporujeme dlouhodobě. Toto je již v pořadí jedenáctá výzva z národních programů určená pro přibližně 70 obcí. Prostředky bývají pravidelně rychle vyčerpány, protože samosprávy jsou zvyklé s těmito investicemi hospodařit a mají připravené projekty na zlepšení veřejné i turistické infrastruktury. Zájem nás těší, protože se tak zlepšuje kvalita života místních lidí i zázemí pro návštěvníky, a to s ohledem na nejvyšší stupeň ochrany našich nejcennějších přírodních památek,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

A dodal: „Celkem 150 milionů korun mohou obce využít na investice do zeleně, mobiliáře, cest i parkovišť, na investice do informačních center, zpracování studií nebo na spolufinancování projektů podpořených Evropskou unií. A novinkou v této výzvě je možnost financovat opravy drobných sakrálních staveb, které jsou mimo zastavěné území obce – jedná se o opravy kapliček, zvoniček, božích muk, případně exteriérových soch nebo skalních reliéfů s náboženskými motivy.“

Výhodou dotačního titulu je relativně nízká minimální spoluúčast. Dotace mohou pokrýt až 85 procent uznatelných výdajů na projekt, přičemž jednotlivé příspěvky se pohybují v rozmezí od 100 tisíc do 5 milionů korun. „Obce a další oprávnění žadatelé mohou podat libovolný počet žádostí, přičemž celková podpora může dosáhnout až šest milionů korun. Částečnou podporu mohou získat obce i na projekty spolufinancované z evropských fondů,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 3. února do 29. srpna 2025, nebo do vyčerpání alokace. Program je otevřený pro obce, správy národních parků, neziskové organizace a další právnické subjekty, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí.

Projekty musí být zrealizovány na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do oblasti národního parku ČR. Pouze vzdělávací a osvětové projekty či projekty spolufinancované z EU mohou být provedeny i na území, které zasahuje do ochranného pásma národního parku či do navazující chráněné krajinné oblasti.

Dokumenty a podrobnosti k výzvě