Na podzim starosty čeká jubilejní 60. Den malých obcí

Jubilejní 60. Den malých obcí, největší konference pro starostky a starosty v Česku, návštěvníky přivítá ve čtvrtek 31. října 2024 na Výstavišti Flora v Olomouci a v úterý 5. listopadu 2024 v O2 universu v Praze. Začátek je v 9 hodin ráno. V téměř 6hodinovém programu je čekají novinky z financování obcí, dotační politiky či komunitní energetiky, také se dozví praktické rady pro lepší fungování obcí. Nedílnou součástí je i oblíbená právní poradna. Konferenci doplňuje rozsáhlá výstava firem nabízejících produkty a služby obecním úřadům. Pořadatelem je firma Triada s.r.o.

Tradičním hlavním partnerem je společnost Bonita Group Service s.r.o., která obcím nabízí projekty dětských hřišť a nově například i agility hřiště pro pejsky. Podruhé je hlavním partnerem společnost EPSON s.r.o., která nabízí široký sortiment produktů od inkoustových tiskáren, tiskových systémů a projektorů až po průmyslové roboty a snímací systémy. Novými hlavními partnery jsou společnosti Schréder Czech Republic a.s., přední nezávislý poskytovatel řešení venkovního osvětlení veřejného prostoru po celém světě, a OX Point a.s., poskytovatel služby OX BOX Obec – nonstop samoobslužného zásilkového místa v obcích do 2000 obyvatel.

Na konferenci spolupracuje společnost PKV BUILDs. r. o., která se zabývá obnovitelnou energetikou a energetickými úsporami pro obce a Státní pozemkový úřad, dále také Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. V rámci jubilejního 60. ročníku se opět účastníci dočkají některých tradičních přednášejících a několika aktuálních, dříve neprobíraných nebo jen okrajových témat.

„Se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj se podíváme na vypsané a chystané výzvy IROP a výzvy národních programů, stejně jako spolu s Ministerstvem financí na výzvy v trochu jiném smyslu, a sice výzvy, které starosty čekají při sestavování obecních rozpočtů na příští rok. Nebude chybět ani blok Státního fondu pro životní prostředí, zpráva o nových metodikách a právní poradna Ministerstva vnitra. V dalších přednáškách se účastníci dozví novinky z oblasti zadávání podlimitních veřejných zakázek, stejně jako informace k aplikaci speciálních ustanovení zákona o jejich zadávání při aplikaci na veřejné zakázky malého rozsahu,“ říká programový ředitel konference DMO Vojtěch Dvořáček.