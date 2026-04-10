MPO vydalo zprávu o tepelných čerpadlech za rok 2025

Statistické šetření v oblasti tepelných čerpadel je prováděno oddělením analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) od roku 2004. V této publikaci jsou k dispozici data od roku 2010 (starší a podrobnější data jsou k dispozici v publikaci Tepelná čerpadla v letech 1981–2018). Šetření je zaměřeno na strukturu dodávek tepelných čerpadel na český trh za předcházející rok.
V roce 2025 zůstávají hodnoty na úrovni předcházejícího roku. Největší zastoupení ze všech kategorií mají tepelná čerpadla vzduch-voda, která se na celkových instalacích podílela 92 %. Poměr provedení split a monoblok byl 52 : 48. Podíl instalací tepelných čerpadel v nově dokončených rodinných a bytových domech dosáhl v roce 2025 téměř 34 % z celkového počtu zkolaudovaných bytů (v roce 2024 činil tento podíl 28 %). Celkově je v provozu přibližně 330 000 tepelných čerpadel, jejichž celkový výkon dosahuje 4,1 GW.
