MPO spouští veřejnou konzultaci k aktualizaci Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahajuje veřejnou konzultaci k přípravě aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem na další desetiletí s výhledem po roce 2050. Do této konzultace se může zapojit odborná i široká veřejnost. Cílem je získat co nejvíce informací, jejich realizace bude předmětem dalšího vyhodnocení, včetně technického a legislativního posouzení. Veřejnost se může zapojit do 1. dubna prostřednictvím on-line formuláře.

„Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů je bezpečné a dlouhodobé řešení konce palivového cyklu, které je jedním z předpokladů jaderné energetiky. Vybudováním hlubinného úložiště Česká republika bude pokrývat konečné řešení pro všechny kategorie radioaktivních odpadů, které na našem území vznikly a v budoucnu vzniknou bez ohledu na to, jaké technologie budou k dispozici. Do rozhodování o výběru finální lokality hlubinného úložiště chceme zapojovat všechny relevantní aktéry. S dotčenými obcemi a jejich odborníky pravidelně jednáme a otevřeně je informujeme. Nyní do procesu zapojíme také odbornou a širokou veřejnost prostřednictvím veřejné konzultace,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že pro maximální transparentnost budou všechny odpovědi anonymně zveřejněny na webu ministerstva.

Do veřejné konzultace je možné se zapojit prostřednictvímon-line formuláředo 1. dubna. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání dotazníkového šetření.

Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem se bude týkat zejména harmonogramu přípravy hlubinného úložiště a výběru finální lokality. Veřejná konzultace bude sloužit k získání co nejvíce informací, které mohou podpořit strategické směřování České republiky v této oblasti. Odpovědi budou brány jako doporučení, jejich realizace bude záležet na technické proveditelnosti, dostupnosti technologií a souladu s legislativou.

MPO plánuje do nové Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem zapracovat:

Nový harmonogram přípravy hlubinného úložiště a výběru finální lokality;

Statut záložní lokality před zahájením výstavby a provozu hlubinného úložiště na finální lokalitě (na doporučení dotčených obcí);

Závěry a doporučení z mise vzájemného hodnocení – Artemis, kterou provedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii;

Výhled využití stávajících úložišť radioaktivního odpadu;

Schválení zákona č. 53/2024 Sb., o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu.

Koncepce platná z roku 2019 prošla velmi přísným mezinárodním hodnocením; na způsobu nakládání se všemi kategoriemi radioaktivního odpadu se v nedávné době shodla většina Poslanecké sněmovny při projednávání zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu.

Veřejná konzultace navazuje na misi vzájemného hodnocení Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a na usnesení vlády o tom, jak pravidla Evropské unie o jaderné energii ovlivní způsoby, jak s radioaktivním odpadem Česká republika nakládá.

Současná Koncepce je k dispozici na tomto odkazu.