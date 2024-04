Monitoring průmyslové ekologie | 6. - 12. 4. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 6. – 8. 4. 2024



Energetika:



Dobíhající topná sezóna byla rekordně teplá

| Prumyslovaekologie.cz |

Letošní topná sezona je zatím nejteplejší za více než 60 let. S topením se začalo až v polovině října, o měsíc později než obvykle. Vlivem počasí byla spotřeba tepla v topném období od září do března oproti desetiletému průměru nižší o 15 %.



Webinář: Proces udělování licencí se zaměřením na FVE II.

| Prumyslovaekologie.cz |

K webináři se účastníci budou moci připojit v daný den a čas bez nutnosti předchozí registrace. Zároveň všem účastníkům nabízí Energetický regulační úřad možnost vznést před konáním webináře dotaz. Dotazy budou předány přednášející a budou dle časových možností zodpovězeny po teoretické části webináře.



Spojené státy chtějí obnovit provoz jaderné elektrárny Palisades odstavené v roce 2022

| Oenergetice.cz |

Americké ministerstvo energetiky se prostřednictvím Úřadu pro půjčkové programy podmínečně zavázalo poskytnout zajištění půjčky ve výši až 1,52 miliardy USD (cca 35,56 mld. Kč) společnosti Holtec Palisades. Tento krok má umožnit znovuobnovení provozu elektrárny Palisades, která byla odstavena v květnu 2022. Projekt má šanci stát se prvním případem v USA, kdy jaderná elektrárna obnoví svůj komerční provoz po jeho ukončení.



Francie chce omezit dominanci čínských výrobců solárních panelů

| Oenergetice.cz |

Francouzská vláda poskytne dotace na podporu instalace solárních panelů domácí výroby. Chce tak omezit dominanci čínských výrobců těchto zařízení. Řekl to podle agentury Bloomberg francouzský ministr financí Bruno Le Maire.



Evropa na cestě k uhlíkové neutralitě: Odkud může Unie dovážet zelený vodík?

| Oenergetice.cz |

Klíčovým zdrojem pro přechod na bezemisní energetiku jsou obnovitelné zdroje, jejichž rozvoj a plné uplatnění má v současné době limity především na straně distribučních a přenosových soustav. Evropská unie tak sází, mimo jiné, na rapidní rozvoj obnovitelných plynů a zeleného vodíku, který má být do Evropské unie také dovážen ze zahraničí. Vědci z Oxfordského institutu pro energetická studia zhodnotili možnosti jeho dovozu do Evropy. Favority jsou Chile, Maroko a Austrálie.



Odpady a recyklace:



SMS ČR se ohledně povinného zálohování obrací na ministra Hladíka

| Komunalniekologie.cz |

Reportáž, která se týkala důvodných obav obcí z nového systému zálohování, zmiňuje, že: „Ministerstvo reagovalo sdělením, že o povinném zálohování je již rozhodnuto.“ SMS ČR přitom není známo, že by doposud proběhlo vypořádání 700 většinově zcela zásadních připomínek, které k návrhu na zavedení systému povinného zálohování nápojových obalů připomínková místa podala.



Projekt „Jsem zpět“ slaví. V Kraji Vysočina bylo předáno tři sta repasovaných spotřebičů

| Komunalniekologie.cz |

Dnešní uspěchaná doba vede k rychlému zastarávání výrobků, zejména pak elektrospotřebičů. Spotřebič se rozbije nebo přestane vyhovovat. Co s ním? Vyhodit? Ne! Poskytnout k recyklaci? Ano! Protože mu tím lze dát druhou šanci k opětovnému použití. Zpětně odebrané funkční elektrospotřebiče projdou odbornou kontrolou servisního technika a ty plně funkční – repasované jsou v rámci projektu „Jsem zpět“ bezplatně předány na místa, kde jsou zapotřebí.



Po uši v odpadcích. V pražském obchodním centru zkoumali, co lidé vyhazují do košů

| Novinky.cz |

Zhodnotit stav odpadového hospodářství v jednom z pražských obchodních domů, to si kladla za cíl akce, kterou uspořádalo obchodní centrum na Černém mostě. Zaměstnanci Institutu cirkulární ekonomiky tak rozebrali zhruba 300 kilo směsných odpadů, aby zjistili, co do černých nádob v obchodním centru vyhazují nejen zákazníci, ale také samotní obchodníci. Celé přebírání zachytily Novinky i s kamerou.



Životní prostředí:



Česko je v Evropě pořád jako skládka. Horší už je to jen na Balkáně

| Seznamzpravy.cz |

České životní prostředí zůstává jedním z nejhorších v EU. Mohou za to hlavně vysoké emise, velká produkce odpadů a neochota recyklovat. Podle posledních dat zemře kvůli znečištěnému ovzduší ročně v přepočtu 81 ze 100 tisíc Čechů.



Voda:



Připomínky: Aktualizace Strategie financování nitrátové směrnice

| Prumyslovaekologie.cz |

Materiál aktualizuje finanční strategii implementace nitrátové směrnice v ČR. Jedná se o vyčíslení finančních investičních a neinvestičních nákladů spojených s naplňováním směrnice v oblasti zamezení znečištění vodních zdrojů dusičnany ze zemědělské produkce.



Kohoutková voda má téměř 2 000x nižší uhlíkovou stopu než ta balená

| Komunalniekologie.cz |

Průměrná uhlíková stopa jednoho litru vody v PET lahvi je 0,299 kg CO₂e, u stejného objemu pitné vody z produkce SmVaK Ostrava je hodnota 1 980x nižší.



Voda z nových důlních vrtů u Oslavan v době sucha? Testy vycházejí nadějně

| Komunalniekologie.cz |

Cílem dvou průzkumných vrtů v blízkosti bývalého dolu Františka v lokalitě Padochov (místní část města Oslavany) je ověřit potenciál a kvalitu důlních vod, které mohou být významnou pomocí v období sucha.



Základní data o oboru vodohospodářství za rok 2022

| Nase-voda.cz |

Základní data o oboru vodovodů a kanalizací vykazují za rok 2022 i nadále trend v nárustu obyvatel připojených na veřejný vodovod i kanalizaci (Výroční zprávy Ministerstva zemědělství zpracované SOVAK ČR).



SmVaK modernizoval ČOV v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku

| Nase-voda.cz |

Čistírna odpadních vod v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku prošla zásadní rekonstrukcí, která odstartovala na podzim roku 2022 a skončila v uplynulých týdnech. Důvodem byl technicky nevyhovující stav stavební i technologické části provozu, který byl vybudován na počátku 80. let minulého století a částečnou rekonstrukcí prošel v roce 2014. Oznámil to mluvčí SmVaK Marek Síbrt.



Ministr Hladík se při návštěvě jižních Čech věnoval i vodě

| Nase-voda.cz |

Během návštěvy Jihočeského kraje ve čtvrtek 4. dubna ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) mimo jiné slavnostně otevřel novou halu s výrobou tepelných čerpadel v Milovicích, debatoval také se studenty na střední rybářské škole v Třeboni a s vědci z Czech Globe zavítal na měřicí stanici, která zachycuje množství CO₂ v mokřadech a také vyhodnocuje stav krajiny a půdy.



Stavba náplavky u Lužické Nisy v Liberci nabírá zpoždění

| Nase-voda.cz |

Stavba náplavky u Lužické Nisy v Liberci nabírá zpoždění, soutěž na dodavatele druhé etapy kultivace okolí sídla Libereckého kraje řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Kraj dostal v soutěži šest nabídek, zvítězila společnost CL-Evans s nabídkovou cenou 130,316 milionu korun, je to téměř o pětinu méně než projektanti původně odhadovali. Výsledek napadl neúspěšný uchazeč, řekl ČTK hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).



Příroda a ekologie:



V Česku roste zájem o exotická zvířata, zvyšuje se i počet pašovaných zvířat

| Ekolist.cz |

V Česku podle odborníků roste zájem o exotická zvířata. Lidé chovají velké kočkovité šelmy, opice, jedovaté hady, ještěry či vzácné papoušky. Se zvýšeným zájmem chovatelů ale roste i nelegální trh. Celníci z pražské Ruzyně zaznamenali loni 84 případů pašování exotické zvěře, meziročně o pět více, sdělila Hana Prudičová, mluvčí Generálního ředitelství cel.



Výstava v říčanském muzeu otevírá návštěvníkům okna do přírody

| Ekolist.cz |

Moderní metody učení ukazuje nová interaktivní výstava Okna do přírody v muzeu v Říčanech u Prahy. Návštěvníci otvírají pomyslná okna do přírody a zkoumají, jak se spolu domlouvají mravenci, co dobrodružného se děje v kompostu nebo jak vypadají kameny uvnitř, informovala ČTK Marie Tvrdoňová z muzea.



Botanici prozkoumali flóru Brna, ve městě roste 1 492 planých druhů rostlin

| Enviweb.cz |

Přestože rozvoj měst vede k zániku přirozených stanovišť a mizení nemalého počtu původních druhů rostlin, podrobný floristický výzkum v Brně ukázal, že v městském prostředí stále přežívá velký počet rostlinných druhů.



Ovzduší a klima:



Jak určit znečištění ovzduší pouhým okem kamery řeší odborníci z VUT

| Prumyslovaekologie.cz |

Z videozáznamů umí analyzovat dopravní data v reálném čase, stačí k tomu záběry z dronu či bezpečnostní nebo jiné kamery. Brněnská firma RCE systems prorazila se svou technologií DataFromSky po celém světě. Nyní ji chce rozšířit o funkci pro monitorování emisí z dopravy. K vývoji proto přizvala odborníky z Vysokého učení technického v Brně.



Lesnictví a zemědělství:



Na Křížovém vrchu u Moravské Třebové vznikl Muzejní sad starých ovocných odrůd

| Ekolist.cz |

Na Křížovém vrchu u Moravské Třebové vznikl Muzejní sad. Městské muzeum tam nechalo z dotace Nadace Partnerství vysázet tři desítky ovocných stromů, které se v oblasti dříve pěstovaly. Sad je na severozápadní straně svahu vrchu a navazuje na městský sad starých odrůd, vysazený před několika lety, řekla ČTK vedoucí muzea Monika Marhounová.



Na vadnutí chmele zatím není lék, rozšíření se dá bránit jen opatrností

| Ekolist.cz |

Na houbovou chorobu vadnutí chmele, která zasáhla i české chmelnice, zatím není lék. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) se rozšíření dá bránit jen tím, že pěstitelé budou dodržovat ochranná opatření, aby se houba nepřenášela na další plochy. V Česku ale zatím zasáhla jen menší část chmelnic, řekl dnes Výborný při své návštěvě Žatce.



Evropská komise: Pomoc některým velkým zemědělcům v ČR z let 2017 a 2018 porušuje pravidla EU

| Ekolist.cz |

Evropská komise dospěla k závěru, že investiční podpora poskytnutá Českou republikou v letech 2017 a 2018 některým velkým českým zemědělským podnikům není v souladu s pravidly Evropské unie pro státní podporu. Česko tak podle ní musí zajistit vrácení této podpory. Komise o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Jména firem ani informace o rozsahu podpory sdělení EK neobsahuje. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) řekl ČTK, že se jedná zhruba o 24,5 milionu korun, které bude muset stát vrátit do evropského rozpočtu a následně je vymáhat od žadatelů o podporu. Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý ale později ČTK sdělil, že podpora byla vyplacena z českých zdrojů a bude se vracet do českého rozpočtu.



Na brněnské výstaviště se po šesti letech vrací zemědělské a lesnické veletrhy

| Ekolist.cz |

Po šesti letech se vrací na brněnské výstaviště veletrh zemědělské techniky Techagro. Kvůli covidové pandemii a jejím dopadům byl v letech 2020 a 2022 zrušený. Vzhledem k tomu, že má dvouletý cyklus, se tedy naposledy konal v roce 2018. Letos se uskuteční od 7. do 11. dubna a součástí jsou také lesnický veletrh Silva Regina a veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví Biomasa. Trojice veletrhů obsadí převážnou část pavilonů a také řadu volných ploch, řekl generální ředitel Jan Kubata.



Podíl stanovišť včelstev bez varroázy letos meziročně vzrostl

| Ekolist.cz |

Podíl stanovišť včelstev, ve kterých se nevyskytovali roztoči způsobující nemoc varroázu, letos vzrostl z loňských 17 na 20 procent. Vyplývá to z pravidelného monitoringu Státní veterinární správy (SVS), jehož výsledky má ČTK k dispozici. Meziročně podle SVS také klesl podíl stanovišť, kde byly více než tři roztoči, z 26 na 22 procent. Naopak stoupl podíl stanovišť s nula až třemi roztoči, a to o půl procentního bodu na 57,9 procenta.



Lužní lesy mezi Břeclaví a Valticemi čerpají z jarní záplavy celý rok

| Enviweb.cz |

Každé jaro, a letos od 15. do 31. března, lesníci v Kančí oboře mezi Lednicí a Břeclaví na jižní Moravě záměrně uzavřou vodní stavítka. Voda ze Staré Dyje tak postupně zaplaví vysychající lužní lesy. Teď už se stavítka zase otevřela a vše se vrací do normálu. Luhy ale opatření po celý rok doslova oživí, a svědčí i obojživelníkům.



Věda a výzkum:



Vědeckotechnické parky: Ostrava a Plzeň. A co Praha?

| Vedavyzkum.cz |

V úvodním článku k tématu vědeckotechnických parků jsme popsali, co by měl park splňovat, aby byl dlouhodobě udržitelný a plnil roli, kterou si pod tímto označením představujeme – tedy umožňoval propojení univerzit, výzkumných ústavů a firem, a tím napomáhal vzniku a rozvoji inovačně založených firem a umožnil přenos zkušeností mezi akademickou a firemní sférou. Nyní představíme park v Ostravě a v Plzni.



Rostliny jako laboratoř pro studium oprav DNA

| Vedavyzkum.cz |

Rostlinná bioložka Martina Dvořáčková ze Středoevropského výzkumného institutu CEITEC studuje opravy DNA. Na mutovaných rostlinách se snaží popsat molekulárně-biologické mechanizmy, které se podílejí na nápravě poškozených úseků. V loňském roce za svůj projekt získala čestné uznání předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR).



Aneta Pierzynová: Udržitelnost a mikroskopický svět

| Vedavyzkum.cz |

Aneta Pierzynová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) je úspěšnou žadatelkou o grant v rámci podpory udržitelného rozvoje na UK. Se svým týmem se mezioborově věnovala antimikrobiální rezistenci a používání antibiotik. Vyučuje na Jedničce, vede agendu Státní veterinární správy ČR a má veterinární praxi.



David Kubička: „Zelená chemie“ je způsob, jakým se chemik dívá na svět

| Vedavyzkum.cz |

Opravdu mě baví uvádět věci do pohybu a snad i inspirovat, říká mimo jiné v našem rozhovoru David Kubička, čerstvě jmenovaný profesor, držitel Ceny rektora za mimořádné výsledky ve vědě a výzkumu 2023 a také prezident Evropské federace katalytických společností. Jelikož se spolu potkáváme v rámci řešení jeho agendy proděkana pro styk s průmyslem a zahraničním na Fakultě technologie ochrany prostředí, mohu zodpovědně potvrdit, že slůvko „snad“ je v první větě nadbytečné.



Domácí podniky poprvé překonaly v daňové podpoře VaV zahraniční podniky

| Vedavyzkum.cz |

V roce 2022 získaly soukromé podniky formou daňových odpočtů na výzkum a vývoj 3,1 miliardy korun, meziročně ale ubylo firem uplatňujících tento daňový odpočet. Celkově firmy z veřejných zdrojů obdržely na výzkum a vývoj 9,2 miliardy korun. Třetinu z této částky představovala nepřímá podpora prostřednictvím daňových odpočtů.



Průmysl a obchod:



Pozvánka na 13. kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

| Prumyslovaekologie.cz |

Víte o připravovaných změnách v legislativě upravující oblast chemických látek a směsí? Máte přehled, které povinnosti musíte stihnout do konce roku 2024? Jaké změny přinese novelizace nařízení ES č. 1272/2008 CLP? Jaké dokumenty musíte mít připraveny při dovozu chemikálií ze zemí mimo EU?



Šéf BDI: Některá energeticky náročná odvětví průmyslu z Německa zmizí

| Oenergetice.cz |

Německo by mělo rozhodnout, jak moc chce být strategicky suverénní ve výrobě energeticky náročných surovin, tvrdí Siegfried Russwurm, šéf německého průmyslového sdružení BDI. Domácí výroba v klíčových energeticky náročných odvětvích bude mít s dekarbonizací německé energetiky svou cenu.



Napříč:



Vychází dubnové číslo časopisu Krkonoše - Jizerské hory

| Enviweb.cz |

Jak se žije tetřívkovi obecnému v Krkonoších? Nejnovější poznatky o křehkém symbolu našich hor shrnula v článku Karolina Mikslová.

MONITORING 9. 4. 2024