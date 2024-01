Monitoring průmyslové ekologie | 6. - 12. 1. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 6. – 8. 1. 2024



Legislativa:



Vláda odložila projednání zákona o EU ETS. Průmysl je znepokojen

| Prumyslovaekologie.cz |

Vláda na svém jednání 3. ledna 2024 odložila jednání o změně zákona, který upravuje pravidla obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Vrátí se k němu během ledna.



Ústavní soud zrušil část vyhlášky Tchořovic, rezidenti měli snížený poplatek za odpad

| Ekolist.cz |

Ústavní soud (ÚS) zrušil část vyhlášky Tchořovic na Strakonicku o místním poplatku za odpady. Vyhláška zavedla slevu 200 korun pro lidi přihlášené k trvalému pobytu v obci. Návrh na zrušení části vyhlášky podalo ministerstvo vnitra, které předpis považovalo za diskriminační vůči majitelům rekreačních objektů. Vnitro už dříve také pozastavilo platnost předpisu. Obec zvažuje, jak bude postupovat dál, řekl ČTK její starosta Pavel Šeda.



Energetika:



Už třetinu české roční spotřeby plynu přepravují lodě

| ct24ceskatelevize.cz |

Plynové zásobníky v Česku jsou plné téměř z devadesáti procent. Podle resortu průmyslu a obchodu je tak země i nadále na zbytek zimy dobře připravená. Energetickou bezpečnost pomáhá zajistit i terminál na zkapalněný plyn (LNG) v Nizozemsku, ve kterém si Česko pronajímá kapacitu. Lodě dosud přes něj do tuzemska dopravily skoro tři miliardy kubíků plynu, což je více než třetina roční spotřeby. Země se tak dále zbavuje energetické závislosti na Rusku.



Podíl OZE na spotřebě energie v EU vzrostl na 23 %. V roce 2030 má činit 42,5 %

| Oenergetice.cz |

Podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé konečné spotřebě energie v Evropské unii dosáhl v roce 2022 hodnoty 23 %. Meziročně se tak zvýšil o 1,1 procentního bodu. Aby byl splněn cíl pro rok 2030, budou však muset jednotlivé členské státy využívání OZE významně navýšit.



Unicorn nabízí obchodníkům informační štít proti tržním rizikům

| Oenergetice.cz |

Ceny elektřiny v roce 2022 předváděly doslova veletoče. Zatímco na začátku roku se megawatthodina na burze Power Exchange Central Europe pohybovala pod 150 eury, koncem srpna vystřelila blízko k tisíci eur, aby se před vánočním svátky vrátila pod 300 eur. Situace se o něco zlepšila v roce 2023, kdy ceny se začaly vracet do svých původních hodnot.



Největší světový projekt na výrobu zeleného vodíku čelí komplikacím

| Oenergetice.cz |

Největší světový projekt na výrobu zeleného vodíku se potýká s technickými problémy elektrolyzérů. To vede podle zahraničního serveru Hydrogen Insight k nižší produkci, než jaká byla očekávána.



Platts: Cena emisních povolenek se bude letos pohybovat průměrně okolo 90 EUR

| Oenergetice.cz |

Cena emisních povolenek v minulém roce vůbec poprvé překonala hranici 100 EUR/t CO₂, v průměru dosáhla dle dat S&P Global Platts na 85,23 EUR. Ještě počátkem roku roku 2021 se jejich cena pohybov­la pod 35 EUR. Strmý nárůst ceny se propsal do cen energií i během energetické krize. Během té byl ovšem ve velké míře upozaděn nárůstem ceny plynu. Ceny plynu se nyní dostávají do oblasti, kde se očekává jejich nový normál a vysoká cena povolenky brání dalšímu poklesu cen elektřiny. Dá se však očekávat pokles jejich cen? Podle analytiků Plattsu nikoli.



Odpady a recyklace:



Součástí Kovozoo ve Starém Městě je nově galerie zaměřená na tvorbu z odpadu

| Ekolist.cz |

Do Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku, která patří mezi turisticky nejvyhledávanější cíle ve Zlínském kraji, přibyla galerie zaměřená na tvorbu z odpadu. Návštěvníkům se poprvé otevřela v sobotu 6. ledna, uvedla Martina Juřenová ze skupiny REC Group, která areál provozuje.



Botanická zahrada v Praze nabídne výstavu plastových děl PET Tropicana

| Enviweb.cz |

Botanická zahrada v pražské Troji nabídne výstavu rostlin a zvířat vytvořených z PET lahví. Zájemci uvidí zhruba 130 recyklovaných plastových děl, jako květy orchidejí, lotosů nebo krokodýla. Autorkou výstavy s názvem PET Tropicana je sochařka Veronika Richterová. ČTK o tom informovala mluvčí Botanické zahrady Praha Michaela Bičíková. Na výstavu budou moct návštěvníci zavítat do skleníku Fata Morgana od 19. ledna do 7. dubna.



Teplice už nebudou přistavovat velkokapacitní kontejnery, svoz je dál zdarma

| Enviweb.cz |

Teplice končí s přistavováním velkokapacitních kontejnerů. Objemný odpad mohou lidé odvézt do sběrného dvora, do Re-use centra nebo přenechat nábytkové bance Ústeckého kraje. Svoz odpadu je nadále v Teplicích zdarma. Zachování bezplatné služby závisí na tom, jak budou obyvatelé odpad třídit. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Hynek Hanza (ODS). Roční náklady na likvidaci odpadu jsou 70 milionů korun, příjem má město z vytříděného odpadu.



Liberec využil vězně ve 20 případech, největší akcí byl úklid skládky u letiště

| Enviweb.cz |

Liberec loni využil vězně z místní věznice při údržbě veřejného prostoru ve 20 případech. Největší akcí byl červencový úklid skládky v lesíku u letiště, kde před tím bylo stanové městečko lidí bez domova a závislých na drogách. ČTK o tom informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.



Chemie:



Pozvánka: Chemická legislativa 2024

| Prumyslovaekologie.cz |

Zažijte svět chemie s nejlepšími odborníky z různých institucí a společností. Poslechněte si o revizi nařízení CLP, PFAS, využití popílku ve stavebnictví, uhlíkové stopě, nových nařízeních detergentů a dalších zajímavých tématech. Konference Chemická legislativa spojuje odborníky v oblasti chemické legislativy, aby se společně učili a vzájemně se inspirovali.



Voda:



Déšť a tající sníh „zavřel“ šumavskou stezku kolem Olšiny

| Nase-voda.cz |

V důsledku vytrvalých dešťů a tání sněhu na Českokrumlovsku uzavřely Vojenské lesy a statky ČR (VLS) naučnou stezku Olšina, která vede mokřady kolem stejnojmenného rybníku. Otevřena bude až po opadnutí vody a následných opravách, které vznikly v důsledku vzedmutí hladiny jednoho z nejvýše položených chovných rybníků v republice.



Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 5. lednu 2024

| Enviweb.cz |

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.



Ospitský potok zase přirozeně meandruje krajinou

| Enviweb.cz |

Přirozeně meandrující koryto Ospitského potoka na hranicích Olomouckého a Pardubického kraje a dvě nové tůně jsou výsledkem dalšího dokončeného vodohospodářského projektu Lesů ČR za dva a půl milionu korun. Patří k těm, které pomáhají adaptovat krajinu na klimatickou změnu.



Příroda a ekologie:



Trvalky na Ústředním hřbitově v Brně ušetří peníze a zmírní ekologickou zátěž

| Ekolist.cz |

Čestné hroby na Ústředním hřbitově v Brně rozkvetou trvalkami. Ve spolupráci se zahradním architektem tam rostliny vysadí Správa hřbitovů města Brna, která chce k podobné péči inspirovat další nájemce hrobů. Nový přístup může navíc ušetřit i milion korun, řekl novinářům náměstek primátorky Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).



Základní škola Za Alejí v Uherském Hradišti má nové zelené střechy

| Ekolist.cz |

Základní škola Za Alejí v Uherském Hradišti má nové zelené střechy, které zadržují dešťovou vodu. Část z nich pokrývá vegetace, část drenážní kamenivo. Rekonstrukce střech přišla na více než 49,6 milionu korun, částkou 33,5 milionu ji podpořil dotační program Státního fondu životního prostředí, řekl starosta města Stanislav Blaha (ODS).



V bývalé porcelánce v Karlových Varech začíná výroba katalyzátorů využitelných v energetice

| Ekolist.cz |

Česká firma KV Catalysts obnovuje provoz v areálu bývalé porcelánky Moritz Zdekauer v části Karlových Varů Staré Roli. Začíná tam vyrábět moderní katalyzátory, které se uplatňují například v energetice při výrobě ekologičtějších paliv. Noví majitelé zamýšlejí zkrachovalý areál opravit a nabídnout až 200 pracovních příležitostí.



V Novohradských horách vznikla patnáctá rezervace velkých kopytníků v Česku a třetí v Jihočeském kraji

| Enviweb.cz |

Patnáctá rezervace velkých kopytníků v České republice vznikla v Novohradských horách, nedaleko hranic s Rakouskem. Z milovické rezervace tam ochránci přírody převezli druhého býka zpětně šlechtěného pratura. Prvního odrostlého býčka přepravili už před několika dny.



Obří sklípkanec, jeden z nejjedovatějších pavouků, pomůže zachraňovat životy

| Enviweb.cz |

Obří samec sklípkance jedovatého, jednoho z nejjedovatějších pavouků na světě, bude pomáhat zachraňovat životy v rámci programu na získávání protijedu v zoologickém parku severně od Sydney. Informovala o tom agentura AP.



Ovzduší a klima:



Jihomoravský kraj připravuje strategický dokument pro adaptaci na změnu klimatu

| Ekolist.cz |

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Jihomoravskou agenturou pro veřejné inovace JINAG připravuje klimatický akční plán, jenž má stanovit hlavní opatření pro adaptaci kraje na změnu klimatu. Na základě dokumentu chce také vytvořit projekt, díky kterému může získat peníze z evropského programu LIFE. Na opatření by mohl dostat deset až 30 milionů eur (v přepočtu asi 245 milionů až 740 milionů korun), řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Jižní Morava patří podle klimatologů dlouhodobě mezi regiony nejpostiženější růstem průměrné teploty nebo půdním suchem.



Lesnictví a zemědělství:



Semenářský závod Lesů ČR zahájil přípravu osiv pro sazenice dřevin

| Nase-voda.cz |

S předosevní přípravou semen listnatých i jehličnatých dřevin právě začali v Semenářském závodě Lesů ČR v Týništi nad Orlicí. Školkaři z nich vypěstují kvalitní sazenice využité při obnově lesů v celé zemi.



kolo příjmu žádostí na rozvoj venkova podpoří lesnictví, obnovu lesních cest i snížení množství skleníkových plynů

| Enviweb.cz |

Ve 3. kole příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027 získají žadatelé téměř 3,5 miliardy korun. Peníze pomohou zlepšit situaci našeho lesnictví i obnovit lesní cesty a jsou zaměřeny také na opatření ke snížení produkce skleníkových plynů. Ministr zemědělství Marek Výborný včera podepsal pravidla pro poskytování dotací.



Věda a výzkum:



Top 10 vědeckých objevů za prosinec: Deprese z cesty do práce a léky na ADHD

| Vedavyzkum.cz |

Víte, že dotovat sportovní stadiony se nevyplatí? Trauma může být stále přítomné? A soukromé vlastnictví nemocnic má rizika? Eduard Petiška přináší již tradiční přehled TOP 10 nejsdílenějších vědeckých článků na sociálních sítích, tentokrát za měsíc prosinec.



Jiří Hlavenka: Češi jsou dobří tvůrci produktů. Obchod ale dělat neumí

| Vedavyzkum.cz |

Když někdo na Západě přijde se startupovým nápadem, obvykle přemýšlí hlavně o trhu, obchodu, marketingu. Investor a podnikatel Jiří Hlavenka řekl v rozhovoru pro Export.cz, že Češi jsou spíše velmi dobří tvůrci produktů, možná v něčem lepší než Silicon Valley.



Člověk nikdy nebude mít při rozhodování všechny informace, říká Jiří Koutník z Voith

| Vedavyzkum.cz |

Pokud někde ve světě dodává elektrárnu německá firma Voith, je dost pravděpodobné, že za technickým řešením bude mimo jiné stát i absolvent Fakulty strojního inženýrství VUT Jiří Koutník. Ten se už během svého doktorského studia specializoval na dynamiku vodních turbín. Když v roce 2003 dostal nabídku právě od společnosti Voith, sbalil celou rodinu a odešel do Německa.



Napříč:



Informace pro příjemce podpory z prostředků SFŽP ČR k finančnímu vypořádání za rok 2023 a finančně platebním kalendářům na rok 2024

| Prumyslovaekologie.cz |

V souvislosti s pravidelnou inventurou pohledávek a závazků a v souladu s ustanovením Smlouvy o poskytnutí podpory vydává Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) příjemcům podpory tyto pokyny k vypořádání poskytnutých prostředků za rok 2023 v rámci Národního programu Životní prostředí, Národního plánu obnovy, Norských fondů, Modernizačního fondu a programu Spravedlivá transformace formou financování předprojektové přípravy strategických projektů z prostředků SFŽP ČR.

MONITORING 9. 1. 2024