Monitoring průmyslové ekologie | 31. 5. - 6. 6. 2025

MONITORING 31. 5. - 2. 6. 2025



Legislativa:



Svaz průmyslu vydal připomínky k registrační vyhlášce

| Prumyslovaekologie.cz |

Svaz v rámci mezirezortního připomínkového řízení uplatnil několik zásadních připomínek k novele registrační vyhlášky.



Odpady:



Evropu zahlcuje levná elektronika z Asie. EU chystá legislativní obranu proti free-ridingu

| Prumyslovaekologie.cz |

Levná elektronika z Asie zahlcuje evropský trh – často bez zaplacení recyklačních příspěvků. Až 80 % výrobků prodaných přes online tržiště tak končí v odpadu, aniž by kdokoliv zaplatil za jejich recyklaci.



Projekt chytrého odpadového hospodářství mění praxi s podporou Evropské unie

| Prumyslovaekologie.cz |

Provoz sběrných dvorů dnes často naráží na personální, technické i provozní limity.



Zlatá popelnice 2024: nejlíp třídí v Jilemnici, Dubé a Pasekách nad Jizerou

| Komunalniekologie.cz |

Jilemnice, Dubá, Paseky nad Jizerou. To jsou obce Libereckého kraje, v nichž nejlépe třídí odpad. Prokázaly to výsledky dvacátého ročníku klání Zlatá popelnice.



Libušín na Kladensku změnil systém nakládání s odpadem, je ho méně

| Ekolist.cz |

Libušín na Kladensku loni změnil systém nakládání s odpadem, spočívá v platbě za skutečné množství namísto paušálního poplatku, který by obyvatele vyšel dráž.



Ovzduší:



Zelenější cihlářství: Nové technologie z FAST VUT snižují uhlíkovou stopu

| Prumyslovaekologie.cz |

Tématem udržitelného cihlářství se zabývá projekt, který za VUT vede Jiří Zach z Ústavu technologie stavebních hmot a dílců. Ve spolupráci s průmyslovým partnerem vyvíjí nové zdicí prvky, které budou šetrnější k životním prostředí.



V Kanadě kvůli požárům vyhlásili stav nouze, ovzduší se zhoršuje i v USA

| iDNES.cz |

Centrální část Kanady v posledních dnech trápí série lesních požárů. Provincie Manitoba a Saskatchewan vyhlásily stav nouze.



Energie:



Pokud neprosadíme výrazné změny, rozvoj obnovitelných zdrojů se zastaví, zaznělo na Solární konferenci

| Prumyslovaekologie.cz |

Společnost Paseka zemědělská zprovoznila v Krakořicích u Šternberka na Olomoucku vlastní biometanovou stanici, do které investovala 200 milionů korun. Stanice ročně vyrobí dva miliony metrů krychlových biometanu.



Think Tank projednal budoucnost agregace v energetice

| Prumyslovaekologie.cz |

Dne 21. května 2025 proběhlo prezenční formou desáté jednání Think Tanku, poradního orgánu Řídicího týmu Národního akčního plánu pro chytré sítě.



Společná výroba a sdílení elektrické energie nebo tepla z obnovitelných zdrojů jsou základem komunitní energetiky

| Komunalniekologie.cz |

Společná výroba a sdílení elektrické energie nebo tepla z obnovitelných zdrojů jsou základem komunitní energetiky. Navíc moderní, bezpečné a rozmanité zdroje mohou změnit českou energetickou mapu a posílit energetickou soběstačnost regionů.



Německo v prvním čtvrtletí zvýšilo spotřebu energie o 5,5 % kvůli slabším OZE

| oEnergetice.cz |

Spotřeba primární energie v Německu vzrostla v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 5,5 % na 3 151 PJ. Stalo se tak v důsledku nízké výroby elektřiny z větrných a vodních elektráren.



Výkon jako Lipno. Bulhaři postavili rekordní bateriové úložiště

| Ekonomickydenik.cz |

Česká republika občas zaostává i za Balkánem. Třeba v instalaci velkých bateriových úložišť energie. Místní byznysmeni v Bulharsku dokončili a zprovoznili úložiště s výkonem 124 MW a úložnou kapacitou 496 MWh, které patří k největším zařízením svého druhu v Evropě.



Voda:



SmVaK začal rekonstrukci přivaděče pro Frýdek-Místek za 57 milionů

| Nase-voda.cz |

Pokládkou suchovodu, který zajistí zásobování významné části Frýdku-Místku pitnou vodou po dobu modernizace stávajícího přivaděče, byla zahájena stavba s náklady 57 milionů korun. Zrekonstruováno bude 1 921 metrů vodovodního potrubí.



Déšť přišel na poslední chvíli. Sucho bude Španělsko zažívat čím dál častěji

| SeznamZpravy.cz |

Španělsku se letos na jaře ulevilo. Po letech sucha se opět dočkalo vydatnějších srážek. Do budoucna ale bude extrémy počasí zřejmě zažívat čím dál častěji a mělo by se na to připravit, radí klimatolog z Baleárských ostrovů.



Slováckým vodárnám a kanalizacím loni vzrostly zisk i výnosy

| Nase-voda.cz |

Slováckým vodárnám a kanalizacím, které provozují sítě pro veřejnou potřebu ve městech a obcích na Uherskohradišťsku, loni meziročně vzrostl zisk o 2,9 milionu korun téměř na 22,7 milionu.



V Hustopečích nad Bečvou jsou v provozu obří filtry na vodu znečištěnou benzenem

| Nase-voda.cz |

V Hustopečích nad Bečvou jsou ode dneška v provozu obří uhlíkové filtry, které budou z lokality zasažené benzenem po únorové havárii vlaku čerpat kontaminovanou podzemní vodu. Uhlí nasorbované toxickou látkou poputuje pak k regeneraci do Rakouska.



Chemie:



Regionální centrum Stockholmské úmluvy: Schválení inventur chemických látek v Gruzii

| Prumyslovaekologie.cz |

Dne 27. května 2025 úspěšně proběhlo projektové jednání zaměřené na schválení inventur perzistentních organických polutantů, které se konalo v gruzínském Tbilisi.



Dotace:



Uhelné regiony Ústecký a Moravskoslezský kraj si rozdělí 650 milionů na regeneraci brownfieldů a podporu kultury a sportu

| Komunalniekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí finančně podpoří projekty v tzv. uhelných regionech zaměřené na obnovu území přímo zasažených těžbou.



Životní prostředí a ekologie:



Ekonomický růst nás za každou cenu neudělá šťastnější, říká popularizátor ekologie Daniš

| iROZHLAS.cz |

„Že využíváme tržní prostředí, aby se ukázalo, co je dobré řešení, co dokážeme vyrobit efektivně, co může uspět, jsou podle mě dobré stránky kapitalismu, které stojí za to zachovat. Ale zároveň k tomu potřebujete nějaká pravidla, regule, pobídky a nějaké hodnoty,“ myslí si odborník na environmentální vzdělávání Petr Daniš.



Průmysl:



Zdvojnásobím clo na dovoz ocele a hliníku do USA, abych posílil průmysl, plánuje Trump

| E15.cz |

Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit clo na dovoz ocele do Spojených států na 50 procent ze současných 25 procent. Řekl to na setkání se zaměstnanci ocelárny U.S. Steel v Pensylvánii.



Lithium potřebujeme, otázka ale je, na co. Honba za ním svědčí o posunu hodnot EU, míní odbornice

| iROZHLAS.cz |

Lithium patří v Evropské unii mezi suroviny klíčové pro ekonomiku a dekarbonizaci. V budoucnosti se poptávka po něm až několikanásobně zvýší, jeho ložiska jsou ale omezená a těžba je spojena mj. s protesty místních obyvatel.

