Monitoring průmyslové ekologie | 3. - 9. 12. 2022

MONITORING 3. - 5. 12. 2022



Ovzduší:



Přírodní katastrofy letos způsobily větší škody, než je dlouhodobý průměr

Ian a další přírodní katastrofy způsobily od začátku letošního roku pojištěné škody v odhadované výši 115 miliard USD (téměř 2,7 bilionu Kč). To je vysoko nad desetiletým průměrem, který činí zhruba 81 miliard dolarů. Uvedla to dnes švýcarská zajišťovna Swiss Re, která patří k největším na světě.



Energetika:



ČEZ dokončil první průzkum místa u Temelína, kde plánuje malý modulární reaktor

ČEZ zakončil první fázi geologických průzkumů místa u Jaderné elektrárny Temelín, kterou vyčlenil pro malý modulární reaktor. Odborníci zjišťovali, jak hluboko bude možné dělat výkopové práce. Na ploše velké kilometr krát 500 metrů je jeden typ horniny, pararula. V lokalitě je možné malý reaktor postavit, řekli dnes novinářům zástupci ČEZ a firmy Inset. U Temelína bude malý modulární reaktor, jde o pilotní projekt v ČR. Malý reaktor by mohl být hotový v letech 2032 až 2035. Kolik bude stavba reaktoru stát, nikdo neuvedl.



Češi pokračují v úsporách při spotřebě plynu, zásoby by měly vydržet

Češi pokračují v úsporách při spotřebě plynu, která během listopadu meziročně klesla zhruba o pětinu. Na twitteru to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Zatímco z první polovině listopadu byly zásobníky plné z více než 99 procent, aktuálně jsou podle něj naplněny z 96 procent. Analytik společnost XTB Jiří Tyleček uvedl, že zásoby tak vydrží celou zimu.



Použité jaderné palivo, které není odpad. Stovky tun čekají ve skladech elektráren

Téměř 3,5 tisíce tun vysoce radioaktivního paliva z jaderných reaktorů „odpočívá“ ve speciálních kontejnerech skladů v areálech dvou jaderných elektráren v Česku. A zůstanou tak ještě asi tři desetiletí, než bude vybudováno hlubinné úložiště. Anebo stát a ČEZ najdou jiné řešení.



Odpady:



Video: Nulový odpad: Potraviny

Naše konzumní moderní a bohatá společnost má jeden společní jmenovatel: Nadspotřebu. Ta se týká všeho, co je možné si koupit a využít. Protože spotřebováváme víc, než je nutné, víc než potřebujeme, logicky z toho vyplývá, že plýtváme.



Státy se rozcházejí v názoru na celosvětovou smlouvu o omezování plastů

Členové Organizace spojených národů (OSN) se v březnu dohodli na vytvoření smlouvy, která má řešit problém plastového odpadu. Liší se ale v zásadních otázkách, včetně toho, zda omezit výrobu plastů, postupně vyřazovat určité typy umělých hmot a harmonizovat globální pravidla. První kolo jednání o celosvětové dohodě o plastech skončilo dohodou o ukončení znečištění plasty, ale země jsou rozdělené v názoru na to, zda by cíle a úsilí měly být globální a povinné, nebo dobrovolné a řízené jednotlivými státy, informovala agentura Reuters.



Průzkum: Více než polovina Čechů nerecykluje obaly od vánočních figurek

Více než polovina Čechů nerecykluje alobalové obaly od figurek, které se prodávají hlavně před Vánoci nebo na svátek svatého Mikuláše. Do směsného odpadu je vyhazuje 51 procent lidí, 35 procent je správně vyhazuje do kontejneru na kovy. Zbývající lidé je vyhodí do špatného kontejneru. Vyplývá to z listopadového průzkumu agentury Ipsos pro společnost Nestlé mezi 500 respondenty.



Odstraněním torz bývalých garáží pokračuje další etapa likvidace černé skládky odpadů u Muglinovské ulice - EnviWeb

Likvidace obrovské nelegální skládky odpadů a postupná rekultivace území v lokalitě bývalých řadových garáží u ulice Muglinovské nedaleko Komenského sadů v centru města u řeky Ostravice postoupila do další etapy.



Voda:



Zabránit neoprávněné manipulaci s vodoměry je snadné. A jak vybrat správný vodoměr?

Snaha ušetřit vede jistou část populace k praktikám, které mají na vodoměru ukázat nižší množství vody, než je skutečně odebrané. Existuje proti tomu jednoduché řešení. Detaily jsme probrali v rozhovoru s Petrem Navrátilíkem ze společnosti Softlink.



Jihlava nechala opravit rybník Lužný, tisíce lidí ochrání před povodněmi

Rybník Lužný je součástí vodárenské soustavy, která v Jihlavě funguje přes 120 let. Díky rekonstrukci udrží stoletou vodu a zpomalí vodu tisíciletou.



Tradice stavby a plavení vorů je na seznamu UNESCO, nominovala ji i ČR

Starobylá tradice spojená se stavbou vorů a jejich plavením po řekách je ode dneška zapsaná na seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Nominaci schválil příslušný mezivládní výbor na svém zasedání v Maroku. ČTK o tom informovalo ministerstvo kultury. Nadnárodní nominaci vorařství pod názvem timber rafting společně připravilo šest evropských států, kromě Česka ještě Lotyšsko, Německo, Rakousko, Španělsko a Polsko, které přípravy koordinovalo.



Kutná Hora revitalizuje rybník Lorčák u pivovaru

Kutná Hora dala opravit rybník Lorčák u pivovaru. Práce potrvají do konce února, jejich součástí je odbahnění a zpevnění břehů. Náklady jsou 1,5 milionu korun, více než polovinu pokryla dotace, řekl ČTK místostarosta Josef Viktora (ANO).



Odborníci u Olšan pomocí vrtů a syrovátky likvidují toxické látky ve vodě

Pomocí aplikace syrovátky do více než tři set vrtů se odborníci snaží vyčistit podzemní vody v okolí Olšan u Prostějova od toxických látek, které před lety unikly do půdy v nedalekém průmyslovém areálu podniku Sigma Lutín. Lidem v okolních obcích kvůli tomu doporučili, aby zatím nepoužívali vodu ze svých studní ani k zalévání zahrad. Chlorované uhlovodíky navíc mohou ohrozit také zdroj vody pro desítky tisíc obyvatel Prostějova a okolí. První etapa sanace podzemních vod skončí příští rok na jaře a bude stát zhruba 180 milionů korun. Navázat by na ní měla další fáze likvidace staré ekologické zátěže, přijde asi na 100 milionů, řekl starosta Olšan Milan Elfmark.



Legislativa:



Konec zbytečných obalů? Komise představila novou legislativu

Evropská komise zveřejnila návrh nového nařízení o obalech a obalových odpadech v rámci nového balíčku k cirkulární ekonomice.Velkých změn se dočkají nejen výrobci klasických obalů, ale i výrobci biologicky rozložitelných obalů. Nově také budou obaly opatřeny štítky, aby mohly být snadno třízeny.



Připomínky: Návrh vyhlášky o stavu nouze v elektroenergetice a náležitostech havarijního plánu

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu.



Příroda a ekologie:



Startuje dosud největší kampaň na podporu ekoznaček

Češi chtějí byt ekologičtí, ale často neví, jak poznat ekologicky šetrné, přitom kvalitní výrobky. A právě v tom jim pomáhají ekoznačky a jejich ambasador Ekolífek. Ten je také hlavní postavou zimní marketingové kampaně České informační agentury životního prostředí (dále CENIA). Kampaň startuje právě v těchto dnech a jejím cílem je v průběhu 2 let zvýšit povědomí spotřebitelů o ekoznačkách a získat nové držitele z řad producentů.



Z Amazonie zmizel les velký jako třetina Evropské unie, říká nová studie

V Amazonii za posledních bezmála čtyřicet let ubylo deset procent původní vegetace, to je zhruba třetina rozlohy Evropské unie. Z většiny jsou to deštné pralesy. V čele odlesňování stojí Brazílie, která si vykácela pětinu deštného lesa na svém území. Amazonský les proto částečně ztrácí funkci pohlcovače uhlíku a stává se jeho zdrojem.



Přikrmujte ptáky správně a zodpovědně, vyzývají ornitologové veřejnost

Pozorování ptáků na krmítku patří k oblíbeným a snadným způsobům, jak poznávat ptactvo našeho okolí. Převážně v období mrazů a sněhové pokrývky, kdy ptáci mají méně dostupné potravy, můžeme krmením pomoct běžným druhům ptáků navštěvujícím krmítko.



Dánsko připravuje Projekt Greensand, aneb nacpi uhlík do ropného chřtánu

Představte si ropné pole pod dnem Severního moře, z něhož byla vytěžena ropa i zemní plyn, ale zůstaly tam ropné plošiny. Dánský projekt počítá s tím, že pošlou uhlík opačným směrem. Ropu a zemní plyn pod mořem nahradí zkapalněný oxid uhličitý. V roce 2030 tam chtějí ukládat 8 milionů tun uhlíku ročně.



Olomoucká zoo opět chová mořské koníky, návštěvníci je musí pozorně hledat

Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce po několikaleté pauze opět chová mořské koníky. Deset mořských rybek, které se vyznačují zvláštním tvarem připomínajícím koně, získala zoo od soukromého chovatele. Návštěvníci mohou mořské koníky druhu kuda vidět v expoziční nádrži pavilonu šelem a v mořských akváriích. "Jen málokomu se povede najít všechny, jsou to vskutku mistři kamufláže," sdělil ČTK zástupce vedoucího pavilonu šelem a mořských akvárií olomoucké zoo Josef Drtil.



Na ostrově Svaté Heleny slaví nejstarší želva na světě 190. narozeniny - Ekolist.cz

Nejraději se Jonathan pase na zahradě, ochlazuje se ve vodě nebo spí ve stínu stromů. Jonathan je, jak oficiálně potvrzuje Guinnessova kniha rekordů, nejstarší želvou na světě. Od předminulého století žije na ostrově Svatá Helena, britském zámořském území u západního pobřeží Afriky. Jako symbol ostrova tam od 2. do 4. prosince slaví své 190. narozeniny, napsala agentura DPA.



Mohou být ohňostroje šetrné k přírodě?

Německo minulý Silvestr zakázalo prodej zábavní pyrotechniky. Můžeme to vnímat jako příležitost pro hledání udržitelnějšího způsobu oslav příchodu Nového roku? Ohňostroje, které byly vyvinuty v Číně před více než tisíci lety, se od té doby staly nedílnou součástí oslav po celém světě. Jak však roste povědomí o klimatických problémech, po celém světě se objevují samosprávy, které pyrotechniku zakazují. V České republice i letos národní parky vyzvaly k oslavám bez pyrotechniky. Ohňostroje jsou totiž vyrobeny ze sloučenin, které mohou způsobovat znečištění půdy, ale vážně ohrožují kvalitu vzduchu. Negativní dopad mají také ale i na zvěř.



Deskové hry o ekologii, životním prostředí? Přinášíme 3 tipy

Máte rádi deskové hry? Co takhle propojit tuto aktivitu s tematikou ekologie, životního prostředí? Inspirujte se našim výběrem zajímavých her, které mohou zpříjemnit rodinný večer, zabavit děti a přiučit se základním principům ochrany přírody, udržitelnosti.



Věda a výzkum:



Tomáš Polívka: Stojíme před výzvou, jak dál financovat českou vědu

Tomáš Polívka, přední český odborník na fotosyntézu, se v říjnu 2022 stal místopředsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, kde je zodpovědný mimo jiné za hodnocení v rámci Metodiky 2017+. Využívají podle něho výzkumné organizace výsledky hodnocení dostatečně? A jaké jsou podle něj stinné stránky přechodu na otevřený způsob publikování?



Soutěž Transfera Technology Day 2022 zná své vítěze

Soutěž těch nejzajímavějších českých vědecko-výzkumných projektů pomůže vítězům převést svoje nápady do praxe. Právě to je cílem soutěžního klání, které proběhlo v rámci konference Transfera Technology Day 2022. Letošním vítězem se stal projekt speciálního magnetického čerpadla Západočeské univerzity v Plzni.



Jak se daří Čechům ve vesmíru a proč existují sprostá slova?

Pohled do minulosti, do nitra společnosti, a také naději, že k nim možná brzy přibude i český pohled z vesmíru, přináší další přehled vědy s českou stopou. Kromě toho připomíná i úspěch českých matfyzáků, kteří vyvinuli průlomový překladač, jenž své uživatele „neudává“.

MONITORING 6. 12. 2022