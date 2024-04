Monitoring průmyslové ekologie | 29. 3. - 5. 4. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 29. 3. - 2. 4. 2024



Příroda a ekologie:



Nad zemí i pod zemí. U Koněpruských jeskyní se otvírá nový Dům přírody Českého krasu

| Komunalniekologie.cz |

Získat povědomí o přírodě a ochraně Českého krasu a propojit je se zážitky z prohlídky Koněpruských jeskyní. To si klade za cíl Dům přírody Českého krasu, návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Český kras na Zlatém koni u Koněprus na Berounsku, který dnes slavnostně otevřeli ministr životního prostředí Petr Hladík, ředitel Správy jeskyní České republiky (SJ ČR) Lubomír Přibyl a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc. Jeho provozovatelem bude Správa jeskyní ČR.



Energetika:



Srovnávač nabídek dodavatelů ERÚ přečte vaši fakturu za energie

| Prumyslovaekologie.cz |

Ceny dodavatelů klesají, avšak rozdílným tempem. To, kolik mohou spotřebitelé při změně dodavatele ušetřit, napoví srovnávač nabídek, který na svých webových stránkách provozuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Porovnání navíc usnadní i nová funkce, díky které umí srovnávač číst data přímo z vyúčtování.



MD ČR: Česká dobíjecí infrastruktura je aktuálně velmi dobrá, přesto podporujeme její další rozvoj

| Prumyslovaekologie.cz |

Na 2 600 dobíjecích bodů podpořilo doposud Ministerstvo dopravy v rámci výzev evropských operačních programů. Nynější kapacity tak nejen vystačí pro elektromobily, které se pohybují po našich silnicích, ale zvládly by obsloužit i jejich výrazně vyšší množství. Rezort ale i nadále pokračuje v podpoře rozvoje dobíjecích míst a řídí se přitom mj. i výzvami a strategiemi stanovenými v memorandu, které podepsal se Škoda Auto.



Praha nakoupí a nainstaluje 150 nabíječek pro elektromobily do lamp

| Oenergetice.cz |

Městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) nakupí a nainstaluje 150 nabíječek pro elektromobily do lamp, které už v minulosti pro ten účel upravila. Využije k tomu evropské dotace. ČTK to řekl ředitel společnost Tomáš Jílek. Město postupně modernizuje vybrané lampy pro instalaci nabíječek, první zkušebně umístila v roce 2022 na Vinohradech.



MPO chystá kvůli možnému zavírání uhelných zdrojů kroky pro veřejnou podporu

| Oenergetice.cz |

Stát se začal chystat na možnost dřívějšího uzavírání uhelných zdrojů v Česku. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nyní připravuje legislativní nástroje, které by v případě nutnosti umožnily poskytnout veřejnou podporu pro další výrobu elektřiny. Na dotaz ČTK to uvedl David Hluštík z MPO. Několik energetických firem v minulých týdnech varovalo před brzkou ztrátou konkurenceschopnosti výroby elektřiny a tepla z uhlí, některé z nich proto zvažují uzavírání uhelných zdrojů už v následujících letech. Z uhlí se v současnosti vyrábí zhruba třetina roční tuzemské produkce elektřiny.



Větrné elektrárny byly loni druhým největším zdrojem elektřiny v EU

| Oenergetice.cz |

Nárůst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) vedl společně s poklesem spotřeby elektřiny k poklesu výroby elektřiny z uhelných a plynových elektráren v EU, Norsku a Švýcarsku o 22 %. Díky propadu výroby elektřiny z uhlí o 118 TWh se větrné elektrárny poprvé staly druhým největším zdrojem elektřiny za jadernými elektrárnami.



Státní podnik Diamo chce na Frenštátsku těžit na místě bývalého dolu plyn. Kontroverzní metodou

| Oenergetice.cz |

Státní podnik Diamo plánuje na území bývalého černouhelného dolu Frenštát pod Beskydami těžit plyn. Chce skrze vrty do podzemí pumpovat pod velkým tlakem roztok neznámého složení. Česko v minulosti používání této metody, rizikové pro životní prostředí, „zmrazilo“. Obce se o záměru Diama dozvěděly náhodou.



Co všechno dneska umí vyrobit solární elektřinu? Odpadky, ale i Eiffelovka nebo historické Pompeje

| Enviweb.cz |

Solární elektrárny dávno nejsou záležitostí jen povrchu země nebo střech. Už roky vyrábějí elektřinu na vodě, skládkách, v horách nebo nově také mezi železničními pražci. Solární panely si našly cestu i ke světoznámým památkám, jako je Eiffelova věž nebo starověké město Pompeje, a ,,požehnání dostala" i fotovoltaika ve Vatikánu.



Odpady a recyklace:



Jídlem nejčastěji plýtvají mladí lidé, neplánují si nákupy

| Komunalniekologie.cz |

Pečivo, ovoce a zelenina nebo uvařené jídlo – to jsou potraviny, které nejčastěji končí v odpadkových koších Čechů. Nejméně šetrní jsou pak co se jídla týká lidé do 29 let, snaha potraviny beze zbytku využít výrazně roste s věkem, více než polovina starších 50 let potraviny nevyhazuje nikdy.



Jsme připraveni na povinnou separaci textilu?

| Komunalniekologie.cz |

Od roku 2025 začne, nejen v České republice, platit povinná separace textilu. V současné době funguje v ČR síť sběrných kontejnerů, do kterých občané mohou odevzdávat již nepotřebné, ale stále ještě nositelné oblečení.



Jsme příliš lineární. Přechod k oběhovému hospodářství musí zrychlit, varuje EEA

| Prumyslovaekologie.cz |

Vyhlídky na to, že dosáhneme cirkulárních cílů pro rok 2030 jsou buď nízké, anebo střední. Naznačuje to, že je třeba dělat více, upozorňuje Evropská agentura pro životní prostředí.



Sdružení obcí se pozastavuje nad tím, že by ohledně zálohování bylo rozhodnuto

| Prumyslovaekologie.cz |

Sdružení místních samospráv ČR se obrátilo na ministra životního prostředí, aby vysvětlil informace o povinném zálohování nápojových obalů.



Získejte potřebné znalosti a dovednosti pro efektivní správu odpadů!

| Sites.google.com |

Zajímá vás, jak se vypořádat s povinnostmi týkajícími se odpadové legislativy? Komplexní jedno denní webinář pro původce odpadů a oprávněné osoby s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze proběhne dne 13. května 2024 přes aplikaci Google Meet. Webinář nabídne přehled a praktické rady od zkušených lektorů, kteří mají hluboké znalosti v oblasti odpadové legislativy. Naši lektoři sami připravovali legislativu v této oblasti a někteří z nich pracovali nebo stále pracují na Ministerstvu životního prostředí.



Na Vysočině bude v dubnu sbírat odpadky v přírodě přes 30 000 lidí, jako loni

| Ekolist.cz |

Na Vysočině bude tento měsíc sbírat odhozené odpadky přes 30 000 dobrovolníků, podobný počet jako před rokem. Uklízet budou v celém kraji u silnic a na veřejných prostranstvích od 8. do 21. dubna. Akce Čistá Vysočina bude popatnácté, informoval kraj na webu. Vloni jeho účastníci posbírali 66 tun odpadků.



Věda a výzkum:



Jak vyrobit metan z oxidu uhličitého a slunečního záření?

| Nase-voda.cz |

Metan v dnešní době funguje spíše jako fosilní surovina a skleníkový plyn. Co kdybychom ho ale vyráběli přeměnou z oxidu uhličitého, přičemž by potřebnou energii obstaralo viditelné světlo slunečního záření? Metan by se rázem stal mnohem zelenější surovinou, která by přispívala ke snížení naší závislosti na fosilních palivech.



Čeští vědci zkoumají, jak funguje fotosyntéza některých bakterií v noci

| Ekolist.cz |

Čeští vědci v současné době bádají s pomocí molekulárních metod, jak bakterie v polárním potoce získávají energii ze světla a jak funguje jejich fotosyntéza. Objev by mohl v budoucnu pomoci při produkci cenných látek závislých na fotosyntéze. Informoval o tom Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR.



Jak vzniká hlavní „protistresový“ protein popsali vědci z Akademie věd

| Vedavyzkum.cz |

Při nedostatku kyslíku či živin buňky podléhají stresu. Osud stresované buňky z velké míry řídí protein ATF4. Ten zajišťuje, aby se buňky ze stresu rychle vzpamatovaly a nestaly se pro své okolí nebezpečné – například nekontrolovaným dělením a vznikem nádorových onemocnění.



Enikö Vargová vymýšlí algoritmus pro detekci srdečních arytmií pomocí chytrých zařízení

| Vedavyzkum.cz |

Biomedicínská doktorandka Enikö Vargová z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT uspěla v soutěži Brno Ph. D. Talent a získala tak finanční podporu na svůj inovativní výzkum, který se zaměřuje na vývoj pokročilých algoritmů pro monitorování zdraví pomocí chytrých zařízení.



Voda:



Budějovice daly vyčistit vodní nádrž Bagr v městském lesoparku Stromovka

| Nase-voda.cz |

České Budějovice daly vyčistit vodní nádrž Bagr v městském parku Stromovka nedaleko centra města. Nádrž je součástí parku několik desetiletí, ale kvalita vody se v poslední době výrazně zhoršila. Způsobilo to usazující se bahno a také věci, které lidi do Bagru naházeli. Novinářům to řekla náměstkyně českobudějovické primátorky Zuzana Kudláčková (Piráti).



Občané části Plzně budou mít po letech čekání kanalizaci a vodovod

| Nase-voda.cz |

Obyvatelé části plzeňské čtvrti Lobzy budou mít příští rok kanalizaci a vodovod, o něž usilují 40 let. Území kolem Rolnického náměstí, které je vesnickou památkovou zónou, se tak bude moci dále rozvíjet. Město s obvodem Plzeň 4 dají do stavby téměř 100 milionů korun.



Lesnictví a zemědělství:



Mze: Obrat firem v biopotravinách předloni v ČR vzrostl na 11,3 miliardy Kč

| Enviweb.cz |

Obrat společností, které podnikají v biopotravinách, předloni v Česku vzrostl na 11,3 miliardy korun z 10,22 miliardy korun v roce 2021. Z celkové spotřeby potravin ty v bio kvalitě tvořily 1,65 procenta. Ministerstvo zemědělství (MZe) o tom dnes ČTK informovalo v tiskové zprávě. Hodnota spotřebovaných biopotravin podle úřadu předloni v Česku dosáhla 6,95 miliardy korun. K produktům, o které byl největší zájem, patřila káva, čaj, hotové pokrmy včetně dětské výživy nebo doplňky stravy.



Průmysl a obchod:



Ze dřeva má být každá čtvrtá stavba, plánují ministerstva

| Novinky.cz |

Nové domy a byty by měly častěji než nyní vznikat jako dřevostavby. Trojice ministerstev to navrhuje v novém strategickém dokumentu nazvaném Surovinová politika pro dřevo. Doporučuje také, aby přírodní materiál začaly více využívat stát a obce v rámci veřejných zakázek. Především kvůli jeho vlivu na životní prostředí.

MONITORING 3. 4. 2024