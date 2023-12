Monitoring průmyslové ekologie | 25. 11. - 1. 12. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 27. 11. 2023



Věda a výzkum:



Stromy jírovce maďalu se biologové v Budějovicích snaží ochránit přírodní cestou

| Komunalniekologie.cz |

Tmavé skvrny na listech, jejich předčasné opadávání a celkové oslabení stromů. Tak jírovce v Českých Budějovicích poškozuje invazní hmyzí škůdce, klíněnka jírovcová, a také houbová choroba. Na ochranu stromů provádějí letos vědci z Biologického centra AV ČR experiment, při němž chtějí ověřit, zda lze stromům pomoci přírodní cestou.



Mendelova univerzita otevře tři nové studijní programy zaměřené na udržitelnost

| Ekolist.cz |

Mendelova univerzita v Brně nabídne od příštího školního roku tři nové studijní programy. Na lesnické a dřevařské fakultě přibudou obory biomateriály a školkařství, na zahradnické fakultě obor cirkulární horti-produkce, který si zakládá na konceptu minimalizace odpadu s maximálním využitím zdrojů. Zájemci o studium se mohou hlásit od letošního prosince, uvedla mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.



Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu SIGMA – dílčí cíl 1

| Vedavyzkum.cz |

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 22. listopadu 2023 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA (dále jen „veřejná soutěž”).



Díky vědcům ze Zlína budou letadla nyní bezpečnější

| Vedavyzkum.cz |

Vědci z Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyvíjí polymerní materiály, které budou sloužit k výrobě bezpečnostních senzorů užívaných v leteckém průmyslu. Na rozdíl od senzorů z keramiky, které se dnes v letadlech běžně používají, budou lehčí a cenově dostupnější.



Michal Malacka: Opět hledáme mecenáše, který by se o nás postaral

| Vedavyzkum.cz |

Pamatujete hádanky z Popelky? Máme tady inovovanou verzi. Hádejte. Píše pohádky, ale spisovatel není. Dokáže naslouchat a usmiřovat, ale terapeut není. Přemýšlí o terorismu, ale terorista není. Kdo to je? Je to Michal Malacka, muž mnoha zájmů i profesí: právník, pedagog a prorektor Univerzity Palackého pro strategii a vnější vztahy.



Tereza Kubicová: Český kosmický průmysl má co nabídnout

| Vedavyzkum.cz |

Tereza Kubicová je zakladatelkou festivalu Czech Space Week, který začal již v sobotu 25. listopadu a potrvá až do 2. prosince. Jak vznikla myšlenka na festival? Jaký bude letošní, již šestý, ročník? A jak se vědci a vědkyně podílejí na programu?



Úprava vody jednoatomárními katalyzátory

| Vedavyzkum.cz |

Nové perspektivy v oblasti čištění vod s důrazem na udržitelnost prostředí představili autoři z Centra energetických a environmentálních technologií Vysoké školy báňské - Technická univerzita Ostrava, CATRIN Univerzity Palackého a Texas A&M University v přehledovém článku v prestižním časopise Chemical Society Reviews. Hlavní pozornost výzkumníci soustředili na využití metody inženýrství na úrovni jednotlivých atomů a jejímu srovnání s tradičními technologiemi úpravy vody.¨¨



Dva granty Evropské výzkumné rady putují na Univerzitu Karlovu

| Vedavyzkum.cz |

Dvě české přírodovědecké kapacity získaly Consolidator grant od Evropské výzkumné rady (ERC). Jsou jimi zooložka Zuzana Musilová a biolog Matyáš Fendrych - oba z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ti si nyní mohou za významnou finanční podporu, kterou z vědeckých grantů získávají, konsolidovat své vědecké týmy a dále bádat ve svých oborech.



Nový startup zkrátí délku vyšetření poruchy řeči a zefektivní její terapii

| Vedavyzkum.cz |

Nový startup Scicake Vysokého učení technického v Brně (VUT) vyvíjí produkty v oblasti elektronického zdravotnictví a nyní pracuje na systému využívající umělou inteligenci pro objektivní, rychlou a přesnou diagnózu poruchy řeči zvanou dysartrie.



Odpady a recyklace:



Jak motivovat recyklátory, když neznáme složení obsahu žlutých popelnic? Jasná výzva pro EKO-KOM

| Tretiruka.cz |

V úterý 21. listopadu 2023 se uskutečnil již 8. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii. Účast byla rekordní, publikum živé, o zajímavé diskuse tedy opět nebyla nouze.



Rohlík spouští pilotní zálohování z domova. Jako první online prodejce v Česku

| Roklen24.cz |

Převzít nákup a odevzdat použité PET lahve k recyklaci – to nově mohou udělat zákazníci Rohlíku při každém nákupu. Největší český online prodejce potravin totiž spustil testovací systém zpětného sběru PET lahví, tzv. zálohování. Jako první a jediný internetový retailer a rovnou v ostrém provozu po celém Česku. Nečekat na legislativní úpravu, která má vstoupit v účinnost za dva roky, se společnost rozhodla nejen kvůli svým zákazníkům. Chce především urychlit pozitivní dopad zálohování na životní prostředí.



CNN: Proč nizozemská návrhářka plete svetry z lidských vlasů

| Ekolist.cz |

Vlněný plášť a lidské vlasy mají více společného, než si myslíte. Nejen že pomáhají udržet tělesné teplo, obojí je také tvořeno keratinovými proteinovými vlákny. A jedna začínající nizozemská firma si teď klade otázku, proč to první nosíme, ale tím druhým plýtváme. Napsal to server televize CNN.



Ovzduší a klima:



Evropský parlament schválil Akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropský parlament schválil 21. listopadu 2023 Akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi, jehož cílem je do roku 2030 dosáhnout 40% roční produkce technologií s nulovou spotřebou a získat 25% podíl na celosvětovém trhu.



Energetika:



Důležité parametry pro výběr tepelného čerpadla

| Prumyslovaekologie.cz |

Tepelná čerpadla v posledních letech nahrazují jiné zdroje tepla, využívající například spalování fosilních paliv. Pro ekonomicky i ekologicky šetrnější typ vytápění a ohřev vody se rozhoduje stále větší počet zákazníků, přičemž z celkového počtu instalací v České republice tvoří dle statistiky MPO 97 % tepelná čerpadla vzduch-voda.¨



Jaká byla energetická konference Energy Forum 2023?

| Oenergetice.cz |

Listopadová konference Energy Fórum 2023, pořádaná společností Unicorn už je za námi, ale dojmy z aktuálního dění v oblasti české a evropské energetiky zanechá ve všech, kteří se této zúčastnili. Teď už nezbývá, než se těšit na příští ročník Energy Fóra, který by podle plánů měl proběhnout za dva roky.



Švédské revoluční baterie míří na trh. Mohly by odstranit závislost na Číně

| idnes.cz |

Levnější, udržitelnější a bez závislosti na Číně. Právě taková by měla být nová bezlithiová sodíko-iontová baterie, za kterou stojí švédská společnost Northvolt. Odborníci ji prozatím navrhli pouze pro skladování elektrické energie, do budoucna by ale mohla najít použití i v elektromobilech nebo elektrických skútrech.



Madeta postaví s ČEZ v J. Hradci parovod za 100 milionů Kč, ročně dodá 80 TJ páry

| Oenergetice.cz |

Největší česká mlékárna Madeta postaví parovod, který bude od srpna 2024 dodávat firemnímu závodu v Jindřichově Hradci energii. Povede z Energetického centra Jindřichův Hradec, jež patří do skupiny ČEZ a spaluje biomasu. Investice bude 100 milionů Kč, zaplatí ji Madeta. Parovod bude dlouhý 2,5 kilometru, ročně dodá Madetě 80 terajoulů (TJ) páry. Novinářům to řekli zástupci ČEZ a Madety, kteří dnes podepsali smlouvu o stavbě, která začne na přelomu roku.



MZe bude mít studii možného využití bioplynových stanic k produkci biometanu

| Oenergetice.cz |

Ministerstvo zemědělství si nechá zpracovat studii zaměřenou na možné využití bioplynových stanic v ČR k produkci biometanu, který může v budoucnu v Česku nahradit až pětinu dodávek fosilního zemního plynu z dovozu. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) to dnes řekl ČTK a Českému rozhlasu v Haňovicích na Olomoucku.



Teplárny kritizují plánovaný přesun nákladů provozovatele plynovodů na zákazníky

| Oenergetice.cz |

Teplárenské sdružení ČR (TS ČR) uvedlo, že se mu nelíbí navrhovaný přesun větší části nákladů provozovatele českých plynovodů Net4Gas na zákazníky, kvůli čemuž podle sdružení stoupne regulovaná část ceny plynu o deset procent. ČTK to dnes sdělilo TS ČR, podle kterého to vyplývá z návrhu Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Podle sdružení jde fakticky placení pohledávek státem kupované společnosti. Už dříve avizovalo, že růst regulovaných cen zřejmě zastaví případné snižování ceny tepla vyrobeného z plynu.



Brniště na Českolipsku má od sedmi investorů nabídky na stavbu větrného parku

| Ekolist.cz |

Brniště na Českolipsku dostalo na začátku listopadu od sedmi investorů nabídky na výstavbu větrného parku. Zájem původně projevilo devět firem, dvě ale nabídky nepodaly, řekl ČTK starosta Brniště Michal Vinš (NEZ). Impulzem byl zájem společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje o výstavbu šesti až osmi větrných elektráren v prostoru pod Brnišťským kopcem, směrem na Velenice. Obec si teď nechá čas na vyhodnocení nabídek, vybrat chce ty nejvýhodnější a pokračovat ve vyjednávání.



Voda:



ČEVAK varuje: S nastupujícími mrazy hrozí poškození vodoměrů

| Nase-voda.cz |

Nastupující mrazivé počasí může kromě jiného způsobit nepříjemnosti v podobě zamrzlého vodoměru. Postarat se o něj, a to nejen při mrazech, přitom musí majitel nemovitosti. Za loňskou zimní sezonu řešili technici společnosti ČEVAK a.s., která provozuje vodohospodářský majetek ve více než třech stovkách měst a obcí, 210 takových případů.



SmVaK Ostrava investují příští rok do infrastruktury přes miliardu,víc než letos

| Nase-voda.cz |

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) Ostrava investuje v příštím roce do modernizace a oprav vodárenské infrastruktury 1,043 miliardy korun, zhruba o 70 milionů korun více než letos. Téměř 462 milionů korun investuje do oprav a budování kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 303 milionů do vodovodních sítí a 243 milionů do Ostravského oblastního vodovodu, páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu. ČTK to dnes sdělil mluvčí SmVaK Marek Síbrt. Za posledních deset let vložila firma do vodárenské infrastruktury 7,6 miliardy korun.



Příroda a ekologie:



Největší ledovec na světě se po třiceti letech rozpohyboval. Míří do jižního Atlantiku, tam roztaje

| irozhlas.cz |

Ledovec s názvem A23a se od antarktického pobřeží odlomil v roce 1986, ale rychle se uzemnil nedaleko pobřeží ve Weddellově moři a stal se z něj ledovcový ostrov. Svou velikostí téměř 4000 kilometrů čtverečních je osmkrát větší než Praha, tloušťka ledovce pak dosahuje asi 400 metrů. V posledních letech byl zaznamenán jeho pohyb a nyní hrozí, že vypluje z antarktických vod, informuje BBC.



Lidé ze Semněvic vysázeli ovocné stromořadí pro budoucí generace

| Ekolist.cz |

Nové sousedské stromořadí podél zhruba kilometrové, dříve zarostlé polní cesty vysázeli dnes obyvatelé Semněvic na Domažlicku. Z vesničky, kde žije kolem 240 obyvatel, se do sázení téměř 90 ovocných stromů starých krajových odrůd zapojilo asi 40 lidí. Sázelo několik generací jednotlivých rodin, které si mohou nad vysazenými stromy převzít symbolický patronát. V příštích desítkách let budou stromy nabízet místním lidem na cestě k lesu chladivý stín a plody, řekl ČTK iniciátor sousedského sázení, starosta Antonín Kolář (Sdružení semněvických občanů).



Životní prostředí:



MŽP: Díky verzi 2.0 programu Prostředí pro život zacílíme environmentální výzkum na budoucnost ČR

| Tretiruka.cz |

Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost nabídne nastavení programu pro aplikovaný environmentální výzkum - Prostředí pro život 2 (PPŽ2), který navazuje na současný program Prostředí pro život . Původní program byl schválený v roce 2019 a zaměřil se na tři oblasti: podporu veřejné správy, technologický výzkum a dlouhodobé perspektivy. PPŽ2 na něj naváže v letech 2024-2033. Na těchto deset let je na něj vyhrazena podpora ve výši 11,15 mld. korun. Program Prostředí pro život (PPŽ) spravuje Technologická agentura ČR, garantem obsahu je Ministerstvo životního prostředí.

MONITORING 28. 11. 2023