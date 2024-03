Monitoring průmyslové ekologie | 23. - 28. 3. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 24. – 25. 3. 2024



Legislativa:



Nový zákon o firemní odpovědnosti za lidská práva a životní prostředí získal první zelenou

| Tretiruka.cz |

Nový návrh zákona, který byl schválen 19.03.2024 výborem pro právní záležitosti, zavazuje firmy k omezení negativního dopadu jejich aktivit na lidská práva a životní prostředí.



Věda výzkum:



Čeští vědci se snaží zvýšit výživovou hodnotu jedlého hmyzu

| Ekolist.cz |

Tým českých vědců z 20 odborných pracovišť se pokouší zlepšit výživovou hodnotu vybraných druhů jedlého hmyzu. Ten se v posledních letech těší stále větší oblibě díky obsahu bílkovin. Mimo jiné jeho chov je mnohem méně náročný pro životní prostředí a klima. Výzkumníci se sdružili do týmu v Národním centru kompetence (NCK) BIOCIRKL, který finančně podporuje Technologická agentura České republiky (TA ČR).



Vědci objevili největšího říčního delfína, vyhynul kvůli proměnám Amazonie

| Enviweb.cz |

Vědci v Peru prozkoumali lebku obřího říčního delfína, nalezenou před pěti lety. Předpokládají, že před 16 miliony let uprchl z moře a našel útočiště v amazonských řekách. Jeho nejbližší příbuzní ale žijí v jihovýchodní Asii. Vyhynulý druh měřil tři a půl metru, což z něj činí největšího říčního delfína, jaký byl kdy nalezen, napsal list The Guardian na základě studie.



Vývoj vegetace po požáru v Národním parku České Švýcarsko okem fotopasti

| Enviweb.cz |

Lesní vegetace v Národním parku České Švýcarsko se po požáru v roce 2022 obnovuje neuvěřitelnou rychlostí. Vědci Botanického ústavu AV ČR tuto obnovu detailně zaznamenali pomocí časosběrných videí. Díky desítkám výzkumných ploch, které vědci sledují 15 let, získali unikátní poznatky o dynamice lesa a změnách lesního mikroklimatu.



Jihomoravský kraj je díky podpoře výzkumu a vývoje silným evropským inovátorem

| Vedavyzkum.cz |

Jihomoravský kraj s centrem v Brně se posunul mezi silné evropské inovátory. Oproti roku 2016 zlepšil svou inovační výkonnost ve srovnání s EU o více než pětinu, a to i díky spolupráci inovativních malých a středních podniků v regionu, která není pro země střední a východní Evropy běžná.



Milena Stránská: Zkoumáme mykotoxiny, abychom pochopili, kdy představují riziko

| Vedavyzkum.cz |

Milena Stránská vystudovala obor Chemie a analýza potravin na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. V roce 2014 se stala docentkou v oboru Chemie a analýza potravin, roku 2012 získala Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti.



Výroba tepla a elektřiny z odpadu může být díky AI výrazně efektivnější

| Vedavyzkum.cz |

Cenu Wernera von Siemense za první místo v kategorii Nejlepší absolventská práce, zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Infrastruktura a energetika, získal Marek Kollmann z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně za diplomovou práci s názvem Plánování výroby tepla a elektřiny v zařízení na energetické využití odpadu s využitím strojového učení.



Odpady a recyklace:



Pláže na Bali zaplavil plastový odpad, do úklidu se zapojili i turisté

| Ekolist.cz |

Obrovské množství převážně plastového odpadu vyplavilo v posledních dnech moře na turisty vyhledávané pláže na indonéském ostrově Bali. Informovala o tom agentura DPA, podle níž úklidové čety a dobrovolníci odnesli z pláží od středy do pátku už 100 tun odpadků, spousta jich tam ale ještě zůstává. Bali se s tímto problémem potýká podle DPA v monzunovém období opakovaně, příliv odpadu je ale čím dál větší. Největším světovým znečišťovatelem plasty je Čína, na druhém místě je právě Indonésie, uvádí OSN.



Plastové obaly společnosti Amazon jsou recyklovány jen minimálně, zjistil průzkum

| Ekolist.cz |

Každý rok skončí jako odpad více než 317 500 tun recyklovatelných plastových obalů společnosti Amazon. Přestože by mohly být znovu využity, končí na skládkách, ve spalovnách nebo neznámo kde. Vyplývá to ze zprávy americké spotřebitelské skupiny Public Interest Research Group (PIRG) a Centra environmentálního amerického výzkumu a politiky (EARPC). Mluvčí internetového obchodu Amazon uvedla, že společnost se snaží zmenšit množství obalového materiálu, ale nemá pod kontrolou jeho konečný osud.



Energetika:



Jádro u nás dává smysl. Chceme vyvíjet reaktory nové generace, uvedl premiér

| Prumyslovaekologie.cz |

Český energetický mix musí projít proměnou. Odejít od fosilních zdrojů a posílit podíl energie z jádra a obnovitelných zdrojů. Právě jaderná energie má být klíčová pro naši energetickou suverenitu a využívání bezpečných zdrojů.



Česko se potřebuje otevřít akumulaci energie. Vláda zajistí podmínky pro rozvoj efektivního využití energie včetně jejího ukládání klíčovou novelou

| Komunalniekologie.cz |

Česko je o krok blíže k zavedení klíčových prvků moderní energetiky – agregace flexibility a akumulace energie.



Praha otestuje pilotní projekt individuální regulace topení v městské budově

| Komunalniekologie.cz |

Rada hl. m. Prahy schválila vypsání veřejné zakázky na dodávku a instalaci měření a regulace topného systému a měření spotřeby energií v městské multifunkční budově v Blanické ulici na Vinohradech. Součástí zakázky v hodnotě téměř 4,5 milionu korun s DPH je také provoz a správa systému po dobu jednoho roku.



V německém přístavu Stade bude terminál na LNG, projekt má definitivně zelenou

| Oenergetice.cz |

V německém přístavu Stade, který leží na Labi nedaleko Hamburku, vznikne do roku 2027 pozemní terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG). V tiskové zprávě to dnes uvedla projektová společnost Hanseatic Energy Hub (HEH). Výstavba zařízení, které se připravuje už delší dobu, přijde asi na miliardu eur (25 miliard Kč). Podporovatelé zařízení nyní přijali konečné rozhodnutí, které dává projektu zelenou.



Polsko loni vyrobilo poprvé více elektřiny z OZE než z hnědého uhlí

| Oenergetice.cz |

Polsko vyrobilo loni z obnovitelných zdrojů energie (bez započtení vodních elektráren) rekordních 35 TWh elektřiny. Obnovitelné zdroje měly v důsledku toho poprvé v historii vyšší podíl na celkové výrobě elektřiny než hnědouhelné elektrárny. Hlavním zdrojem elektřiny nicméně zůstalo i nadále černé uhlí s téměř 50% podílem.



USA požádaly Ukrajinu, aby přestala s útoky na ruské rafinerie

| Oenergetice.cz |

USA požádaly Ukrajinu, aby přestala s útoky na ruské rafinerie, uvedl britský deník Financial Times s odvoláním na nejmenované zdroje. Washington se podle nich obává, že nálety dronů na ruskou ropnou infrastrukturu by mohly vést ke zvýšení světových cen ropy a také vyprovokovat Moskvu k odvetným akcím. Ukrajinská vicepremiérka Olha Stefanišynová v reakci na to podle ukrajinské stanice Hromadske sdělila, že ruské rafinerie jsou podle některých představitelů z armádního hlediska legitimním cílem útoků.



Češi budou spolupracovat s Korejci při vývoji vodíkových technologií

| Oenergetice.cz |

republika a Jižní Korea budou spolupracovat při vývoji vodíkových technologií a palivových článků. Počítá s tím memorandum, které na dnešní tiskové konferenci uzavřely Strojírenský zkušební ústav (SZÚ) a Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) s korejským inovačním centrem (WFRIC). Cílem dohody je pokrok ve vodíkových technologiích v Česku.



Ovzduší a klima:



Emisní faktor CO₂ z výroby elektřiny v ČR klesl od roku 2010 o třetinu

| Oenergetice.cz |

Emisní faktor CO₂ z výroby elektřiny v České republice loni po dvou letech růstu klesl meziročně o 9 % na 0,37 t CO₂/MWh. Od roku 2010 klesla hodnota uvedeného ukazatele o 33 % a od roku 1990 potom téměř o polovinu.



Prezident podepsal odsun termínu vyřazování emisních povolenek o pět měsíců

| Oenergetice.cz |

Firmy budou moci vyřazovat emisní povolenky za emise, které vypustily do ovzduší v předchozím roce, až k 30. září. Dosud tak musely učinit k 30. dubnu. Pětiměsíční odklad prezident Petr Pavel podepsal. Oznámil to dnes Hrad. Odklad se vztahuje také na termín, dokdy musí firmy příslušné množství povolenek nakoupit. Budou tak moci jejich nákup rozložit do delšího období. Cena povolenek je jedním z faktorů, které se promítají do cen energií.



Indické Dillí bylo v roce 2023 metropolí s nejškodlivějším ovzduším

| Ekolist.cz |

Indická metropole Dillí měla loni ze všech měst na světě nejhůře znečištěné ovzduší, uvádí průzkum společnosti IQAir zkoumající kvalitu vzduchu. Výsledky šetření citovala britská stanice BBC.



Životní prostředí:



Kdo nejvíce pomáhá životnímu prostředí? Nominujte své favority

| Enviweb.cz |

Po celý březen přijímá Olomoucký kraj nominace na letošní Ceny za přínos v oblasti životního prostředí. Své favority ve třech kategoriích můžete navrhovat na webu cenykraje.cz.



Příroda ekologie:



Evropským stromem roku se stalo polské Srdce zahrady

| Komunalniekologie.cz |

Polský buk Srdce zahrady z regionu Niemcza ovládl soutěž Evropský strom roku. Polsko tak potvrdilo roli favorita a čestný titul získali již třetí rok v řadě. Na druhém místě se umístil další buk: Plačící buk z Bayeux z francouzské Normandie. Třetí místo patří Tisíciletému olivovníku z Luras z italské Sardinie. Česká Hruška v širém poli v napínavém únorovém zápase obsadila nakonec páté místo s podporou přes 10 tisíc hlasů. Vítězové si dnes, ve čtvrtek 20. března, ocenění přebrali z rukou organizátorů z Nadace Partnerství, Ministerstva životního prostředí a Škoda AUTO na slavnostním předávání v Evropském parlamentu v Bruselu. Finální pořadí nabízí web www.evropskystromroku.cz. Nominace pro český Strom roku 2024 se otevřou hned po Velikonocích v úterý 2. dubna.



Získejte peníze na výsadbu stromů s Nadací Partnerství

| Komunalniekologie.cz |

Nadace Partnerství informuje o dvou grantech, které mohou mimo jiné využít i města a obce pro výsadbu stromů a zeleně, přispívajících k zadržení vody v krajině, plnění protierozních funkcí, zvýšení biodiverzity a obnovu dobře fungujících ekosystémů. Ve dvou výzvách můžete získat celkem až 350 000 Kč. Pozor žádat o grant z programu Škoda Stromky lze již jen do 1. dubna 2024.



Pod zámkem Jezeří u paty Lomu ČSA by mohl být dům přírody

| Ekolist.cz |

Pod zámkem Jezeří u paty rozsáhlého Lomu ČSA na Mostecku zřejmě vznikne odhadem za několik desítek milionů korun Dům přírody Krušných hor. Cílem projektu, který funguje i jinde po republice, je vzdělávat veřejnost o přírodě a částečně také historii místa, kde se objekt nachází. Krušnohorský dům chce nabídnout kromě jiného informace o pohnuté historii, kterou si lokalita prošla. Upozorní třeba na zaniklou obec v podzámčí - Albrechtice. Novinářům projekt představili ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) František Pelc a starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt.



Lesnictví a zemědělství:



I jedli bělokorou trápí škůdci. Jak na její ochranu?

| Ekolist.cz |

Jedle bělokorá je v Evropě významným druhem původní lesní dřeviny z hlediska ekologického (ochrana půdy a biodiverzity), ekonomického i sociálního (rekreační funkce jedlových lesů, využití pro monitoring kvality ovzduší). Její zastoupení v lesích v Česku činí v současnosti 1,2 %, přestože předpokládané přirozené zastoupení dosahovalo asi 20 % a doporučené zastoupení je téměř 8 %. Vzhledem ke snaze opět zvýšit podíl jedle v lesích nabývá na významu její ochrana před škůdci.



Opozice chce zavést předkupní právo zemědělců na pozemky, na nichž hospodaří

| Ekolist.cz |

Poslanci opozičních hnutí ANO a SPD chtějí zavést předkupní právo zemědělců na pozemky, na nichž hospodaří na základě například nájemní nebo pachtovní smlouvy. Předkupní právo na zemědělské pozeky by měl jako druhý v pořadí také stát. Pozměňovací návrh předložila skupina zákonodárců opozice v čele s Josefem Kottem (ANO) k vládní novele o vyšší ochraně nejkvalitnější zemědělské půdy. Podle předsedy sněmovního zemědělského výboru Michala Kučery (TOP 09) se diskuse o předkupním právu vedou už dlouho, narážejí ale na vlastnická práva.



Slovenská borovice lesní roste v Čechách hůře než ta česká

| Enviweb.cz |

V České republice je borovice lesní druhou nejvíce využívanou hospodářskou dřevinou se zastoupením 16 % v druhové skladbě našich lesů. Důvodem je její pěstební nenáročnost, dobrý růst, kvalitní dřevo a všestranné využití dříví ve stavebnictví i nábytkářství. Avšak pěstování porostů s nevhodnými proveniencemi borovice lesní zvyšuje pravděpodobnost jejich poškození abiotickými a biotickými škodlivými činiteli. Naopak používání ověřeného reprodukčního materiál snižuje riziko předčasného rozpadu hospodářského lesa.



Chemie:



Z pěti krajů má letos nejlepší mladé chemiky ten Pardubický

| Prumyslovaekologie.cz |

17. ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH), zná své vítěze. Ve všech soutěžních kategoriích obsadily první místa základní školy z Pardubického kraje. Chemickému klání dominovala ZŠ Pardubice-Polabiny 3, které se podařilo vyhrát nejen soutěž jednotlivců a učitelů, ale získala i titul nejúspěšnější školy.



EU: Plastové materiály určené pro styk s potravinami

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení k bezpečnosti potravin – plastové materiály určené pro styk s potravinami (aktualizace pravidel kontroly kvality).



Voda:



Čistění vody v Olomouci řídí chytrá technologie. Šetří energii a tím i provozní náklady

| Komunalniekologie.cz |

Čistírna odpadních vod v Olomouci na Nových Sadech čistí vodu pro obyvatele statisícového města za využití nejmodernějších technologií od společnosti Schneider Electric, které dokáží řídit chod čistírny a při tom šetří energii i provozní náklady.



POH opravuje Na Jílovském potoce na Děčínsku povodňové škody

| Nase-voda.cz |

Povodí Ohře postupně po jednotlivých etapách opravuje povodňové škody na Jílovském potoce na Děčínsku. Aktuálně POH podepsalo smlouvu se zhotovitelem na další tři úseky o celkové délce téměř 4 km, uvedla mluvčí POH Dana Zikešová.



Na Máchovo jezero se po opravě vrátila největší loď, nejmenší oslaví 100 let

| Nase-voda.cz |

Na Máchovo jezero v Doksech na Českolipsku se dnes po několikaměsíční opravě vrátil Máj. Jde o největší loď tamní výletní flotily, která měla poškozený lodní šroub. Slavnostní bude letošní sezona na jezeře pro nejmenší a zároveň nejstarší loď flotily Jarmilu, která byla postavená před 100 lety v Berlíně. Součástí oslav je i to, že bude tuto sezonu zahajovat, řekl ČTK Vladimír Reichert ze společnosti Regata Máchovo jezera, která výletní flotilu na jezeře provozuje.



Povodí Moravy v pondělí začne stavět protipovodňovou ochranu jihu Olomouce

| Ekolist.cz |

Povodí Moravy v pondělí začne v Olomouci stavět další etapu protipovodňových opatření v okolí řeky Moravy. Před velkou vodou bude stavba chránit jižní část města. Potrvá do konce roku 2025 a vyžádá si investici zhruba 170 milionů korun. Financování této etapy protipovodňových opatření zajistí Povodí Moravy pomocí evropské dotace z operačního programu zaměřeného na životní prostředí, část peněz poskytne olomoucká radnice, sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.



Průmysl a obchod:



Pardubická Explosia získala čtvrtmiliardový grant od Evropské komise. Výrazně navýší výrobu

| Prumyslovaekologie.cz |

Téměř trojnásobný nárůst výroby bezdýmných sférických prachů a více než dvojnásobek celospalitelných hnacích náplní pro velkorážovou munici. To jsou plány na navýšení výroby v pardubické Explosii. Pomůže jí s tím také její úspěch v programu ASAP Evropské komise určeném na podporu výroby munice v Evropě. V rámci něj EK vyčlenila balík celkem 500 milionů eur a Explosia z něj v konkurenci evropských zbrojovek obdržela maximální možnou podporu 10 milionů eur.



Panasonic představil environmentální vizi na 250 let i supervýkonná tepelná čerpadla z Plzně

| Prumyslovaekologie.cz |

Na prestižním březnovém veletrhu Mostra Convegno Expocomfort (MCE) v italském Miláně představil Panasonic Heating & Cooling Solutions další fázi své dlouhodobé environmentální vize. Tu společnost rozjela již v roce 1932 a v jejím rámci uvedla na MCE i řadu supervýkonných tepelných čerpadel Big Aquarea M. Modely této řady se vyznačují mimořádně nízkým GWP (potenciálem globálního oteplování) na úrovni 3 a budou se vyrábět v Plzni!



Popularita dřeva ve stavebnictví roste, nejde jen o materiál minulosti

| Prumyslovaekologie.cz |

Požadavky na materiály se ve stavebnictví mění, klade se důraz i na udržitelnost a recyklovatelnost. Proto je v současnosti opět v oblibě dřevo a materiály na bázi dřeva, které poskytují nové možnosti použití. V rámci současných evropských trendů zaměřených na snižování emisí oxidu uhličitého se kladou také požadavky na zastoupení obnovitelných zdrojů ve stavebních konstrukcích. Dřevo je proto jako konkurence tradičních materiálů s obrovskou uhlíkovou stopou ideálním kandidátem pro zajištění udržitelné výstavby. I z toho důvodu se v posledních letech zvýšil zájem o dřevostavby, které mají v Česku i na Slovensku bohatou tradici a historii.



Napříč:



Přihlaste projekt, který mění svět k lepšímu. Startuje další ročník Cen SDGs

| Komunalniekologie.cz |

Prestižní Ceny SDGs vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti již od roku 2017. I letos ocení udržitelné české projekty firem, organizací, škol nebo veřejné správy. Tento ročník přinese celou řadu změn a zajímavých novinek. Vedle nových kategorií vzniklo i Zvláštní ocenění Kateřiny Fialkové pro regionální a státní úředníky.



Anticeny pro slídily získala firma užívající biometriku i projekt Mojeodpadky.cz

| Ekolist.cz |

Anticeny Big Brother za zasahování do soukromí lidí tentokrát získaly Policie ČR a Europol. Policie se stala "úředním slídilem" za informační systém Digitální podoba osob. U Europolu porotcům vadila podpora plošného shromažďování obsahu komunikace všech lidí v Evropě. Další negativní ocenění zamířila k projektu MojeOdpadky.cz a k firmě Innovatrics, které porota vyčetla - stejně jako policistům - využití biometriky. Anticeny vyhlašuje organizace Iuridicum Remedium.

MONITORING 26. 3. 2024