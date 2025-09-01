Monitoring průmyslové ekologie | 22. - 29. 8. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 22. - 25. 8. 2025
Legislativa:
Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací ohledně plánu investic do udržitelné dopravy
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se plánu investic do udržitelné dopravy. Iniciativa poskytne strategický rámec s plány pro energetickou transformaci ve všech druzích dopravy.
Evropská komise zveřejnila výzvu k předložení informací a veřejnou konzultaci týkající se energetického balíčku pro občany
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací a veřejnou konzultaci (dotazník) týkající se energetického balíčku pro občany – ochrana spotřebitelů a posílení jejich postavení při spravedlivé transformaci.
Odpady:
V Písku se bude konat referendum, které má rozhodnout o stavbě ZEVO
| Komunalniekologie.cz |
V Písku se bude konat referendum, které má rozhodnout o stavbě zařízení pro energetické využití odpadu.
Povinný sběr textilu: od byznysu k břemenu
| Komunalniekologie.cz |
Ještě donedávna fungoval sběr textilu v Česku na jednoduchém principu. Firmy si pronajímaly místa na kontejnery, samy organizovaly svoz a díky prodeji použitého textilu financovaly provoz. Zbytek šel klasicky do spaloven a na skládky.
Jednatel německé firmy, která nelegálně vyvážela odpad do Česka, je ve vazbě
| CT24.cz |
Prokuratura dvaapadesátiletého muže viní z toho, že od roku 2022 vyvezl do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v jednadvaceti případech.
Hladík se obořil na Němce: Sliby nedrží. Odvoz nelegálního odpadu oddalují
| Novinky.cz |
Odpad z demontovaných německých letadel a větrných elektráren měly být z obce Jiříkov na Bruntálsku odvezen na náklady Německa na přelomu srpna a září. Zavázala se k tomu spolková bavorská vláda.
Ovzduší:
Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo příjem žádostí o kompenzace nepřímých nákladů za kalendářní rok 2024
| Prumyslovaekologie.cz |
MPO poskytuje aktuální informace oprávněným žadatelům o kompenzace z řad průmyslových odvětví ohrožených únikem uhlíku.
Ozon má na klima větší vliv, než se zdálo
| CT24.cz |
Svět by se mohl oteplovat ještě víc, než předpokládají velké předpovědi. Podle nového výzkumu totiž bude mít ozon zřejmě větší vliv, než se předpokládalo.
Emise CO2 v EU vzrostly v 1. čtvrtletí o 3,4 %, nejvyšší nárůst byl v Bulharsku a Česku
| oEnergetice.cz |
Emise skleníkových plynů v zemích Evropské unie vzrostly v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 3,4 % na 900 milionů tun. Růst byl zaznamenán u 20 členských států, zatímco zbývajících 7 členských států zaznamenalo pokles.
Energie:
V prvním pololetí rostla spotřeba elektřiny i plynu, nejvíce u domácností
| Prumyslovaekologie.cz |
V prvním pololetí roku 2025 Češi spotřebovali více energie než před rokem. Spotřeba elektřiny meziročně vzrostla o 2,6 %, u zemního plynu dosáhl nárůst 13,2 %. V případě obou komodit svou spotřebu nejvíce zvýšily domácnosti.
Akční plán dostavby Dukovan schválen
| Prumyslovaekologie.cz |
Předmětem akčního plánu je zejména specifikovat opatření, jejichž prostřednictvím budou identifikované dopady řešeny.
Liberecký kraj k plánovanému větrnému parku Ralsko: obnovitelné zdroje ano, ale citlivě k místní krajině
| Komunalniekologie.cz |
V bývalém vojenském prostoru Ralsko má vyrůst větrný park o výkonu až 115 megawattů, který by byl největší v České republice. K projektu se vyjadřuje i Liberecký kraj, aby hájil zájmy obyvatel i krajiny.
Trump vystupňoval útok na větrníky: podvod století a viník drahé energie
| Hrot24.cz |
Administrativa amerického prezidenta rozšířila cla na větrné turbíny a jejich komponenty, což může zásadně prodražit rozvoj obnovitelných zdrojů v USA. Trump tvrdí, že jde o ochranu národní bezpečnosti.
Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Proč to tak je a jak to můžou změnit
| iDNES.cz |
Češi přeplácejí za elektřinu miliardy korun ročně. Týká se to zejména spotřebitelů, kteří mají u svých dodavatelů staré smlouvy na dobu neurčitou. Těch je v Česku více než polovina.
Voda:
Na opravu kanalizací, čističek i vodovodů dá Středočeský kraj přes 135 milionů korun
| Komunalniekologie.cz |
Středočeské obce získají peníze na modernizaci vodohospodářské infrastruktury. Vedení kraje na to ze Středočeského Infrastrukturálního fondu vyčlenilo téměř 136 milionů korun.
Voda v Česku za 35 let zdražila stosedmdesátkrát. V Praze je dražší než v západních metropolích
| Novinky.cz |
Dražší než v Berlíně, Paříži i ve Vídni. Za vodu z kohoutku platí lidé v Praze a dalších českých městech víc než obyvatelé bohatších metropolí západní Evropy.
Pitná voda mizí. Evropa řeší miliardové ztráty z děravých trubek, Bulharsko čelí kolapsu
| E15.cz |
Evropa se stále častěji potýká s nedostatkem pitné vody. Sucho a extrémní teploty totiž dopadají na vodovodní infrastrukturu, která desítky let neprošla modernizací.
Nejmenší akvadukt v republice je opravený. Voda už teče v novém korytě
| Chebskydenik.cz |
Slavkovský les skrývá řadu pokladů, které nebývají na první pohled vidět. Jedním z nich je i nejmenší akvadukt v republice, ležící stranou hlavních turistických tras v Kladské.
Napříč:
NO-DIG 2025: konference představí projekty realizované v náročných podmínkách
| Prumyslovaekologie.cz |
Česká společnost pro bezvýkopové technologie pořádá 16.–17. září 2025 v kongresových prostorách Hotelu Galant v Mikulově odbornou jubilejní 30. národní konferenci o bezvýkopových technologiích NO-DIG.
Životní prostředí a ekologie:
Ministr Hladík na Zemi živitelce: Podporujeme odstranění nebezpečného azbestu
| Prumyslovaekologie.cz |
Ministerstvo životního prostředí představilo v březnu tohoto roku výzvu na odstranění azbestu ze střech zemědělských budov pro malé a mikro zemědělce s celkovou alokací 100 milionů korun, o kterou je stále možné žádat.
Vláda pravděpodobně naposledy prodloužila stav nebezpečí v Hustopečích nad Bečvou v souvislosti se sanací území po havárii vlaku s benzenem
| Prumyslovaekologie.cz |
Vláda ve středu schválila velmi pravděpodobně poslední prodloužení stavu nebezpečí, který platí v okolí Hustopečí nad Bečvou po havárii vlaku převážejícího nebezpečný benzen.
Životní prostředí v Přerově v roce 2024: Povodně, čistší ovzduší i nové měření v Předmostí
| Komunalniekologie.cz |
Každý rok v létě publikuje město Přerov ročenku o životním prostředí. Letos město vybralo ty nejzajímavější údaje a události roku 2024 a shrnulo je do kratšího textu.
„Neviditelná tsunami.“ Svět se topí v nebezpečné chemii
| SeznamZpravy.cz |
Chemické znečištění planety představuje pro lidstvo velkou – leč trestuhodně opomíjenou – hrozbu. Drastické dopady má nejen na životní prostředí, ale i na naše zdraví.
Průmysl:
Německé HDP jde dolů, slabý průmysl srazil ekonomiku pod odhady
| E15.cz |
Německý hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí klesl oproti předchozím třem měsícům o 0,3 procenta. Podle statistiků je zhoršení výsledku způsobeno zejména slabým výkonem průmyslové výroby.
Jak se mění tvář českého průmyslu
| Deloitte.cz |
Průmyslová výroba v posledních dvou letech klesala, letos pravděpodobně vykáže růst. Situaci ovlivnila pandemie, energetická krize či slabý výkon německé ekonomiky. Abychom ji posoudili z širší perspektivy, je třeba prozkoumat vývoj v delším horizontu.
Evropským automobilkám jdou po krku velcí investoři. Cítí pád
| Newstream.cz |
Hedgeové fondy našly novou oběť – evropský automotive sektor, který podle nich nečeká růžová budoucnost. Právě proto shortují akcie firem, které v této oblasti působí. Počet spekulací na pokles akcií letos narostl o 35 procent.
MONITORING 26. 8. 2025
