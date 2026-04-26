Monitoring průmyslové ekologie | 18. - 24. 4. 2026

Služba pro předplatitele.
MONITORING 18. - 20. 4. 2026
Legislativa:
Evropská komise vydala stanovisko k aktu o akceleraci průmyslu (IAA)
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise začátkem března představila návrh nařízení, které vytváří rámec pro posílení průmyslové kapacity a urychlení dekarbonizace ve strategických sektorech.
Odpady:
Eurostat zveřejnil data. Produkce komunálního odpadu v Unii dál roste
| Prumyslovaekologie.cz |
Nejnovější data Eurostatu ukazují, že produkce odpadu roste, zatímco míra recyklace se zvyšuje jen velmi pomalu a kvůli nové metodice výpočtu dokonce klesá.
Deset věcí, které by neměly končit v koši: Proč je potřeba třídit baterie?
| Prumyslovaekologie.cz |
Právě u zdánlivě obyčejných předmětů se na baterie zapomíná nejčastěji – a i proto každá třetí baterie v Česku skončí v komunálním odpadu.
K domům jen ob týden. Třídiči to nepocítí, hájí město omezení svozu odpadu
| iDNES.cz |
Některá města v Ústeckém kraji zavádějí či chystají novinky ve svozu odpadů. V Ústí nad Labem už například nebude fungovat pravidelný svoz směsného velkoobjemového odpadu, v Krupce prodlouží vývozovou frekvenci a ve Šluknovském výběžku si zase chtějí koupit vlastní svozové auto.
Studenti UMPRUM vezou do města módy textilní odpad
| CT24.cz |
Studenti pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové představí na Týdnu designu v Miláně svou instalaci s názvem Wasted Waste. Na přehlídce designérských značek upozorňuje na narůstající objem textilního odpadu a neudržitelnou výrobu.
Ovzduší:
Technologičtí giganti přesvědčili EU, aby zatajila emise z datových center
| CT24.cz |
Emise technologických gigantů exponenciálně vzrostly s rozvojem umělé inteligence. Výzkum odhalil, že americké technologické společnosti úspěšně tlačily na Evropskou unii, aby zatajila dopad jejich datových center na životní prostředí.
Miliardová past na emise? Auditoři cupují unijní fond, který měl zachránit oceláře
| Ekonomickydenik.cz |
Jak zachránit evropské ocelárny, železárny a hliníkárny, a přitom dekarbonizovat těžký průmysl? Komise navrhla Dočasný fond pro dekarbonizaci. Evropští auditoři ale varují před drahým fiaskem. Tvrdí, že celý finanční mechanismus je nastaven špatně.
Energie:
Krize na Blízkém východě zdražila EU energii o 22 miliard eur za 44 dní
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise svolala mimořádné zasedání věnované ekonomickým dopadům konfliktu na Blízkém východě. Ve svém prohlášení předsedkyně von der Leyen nepokrytě pojmenovala rozsah škod.
Veolia spouští kogenerační jednotky nahrazující část uhelné výroby v Elektrárně Třebovice
| Prumyslovaekologie.cz |
Dekarbonizace teplárenství v Ostravě má za sebou další významný milník. Po ukončení spalování uhlí v Teplárně Přívoz skupina Veolia uvedla do provozu nové kogenerační jednotky umístěné v městské části Ostrava-Jih.
„Ruské energie přinášejí korupci a válku.“ Nová maďarská vláda nechce nic slibovat
| Ekonomickydenik.cz |
Komise prosazuje termín ukončení závislosti na ruských energiích do roku 2027. A doporučuje to také zemím na východní hranici evropského bloku. Nastupující maďarská vláda ale tento termín zpochybnila.
Energie by mohly zlevnit až o polovinu, připouští Havlíček. Stát by to stálo miliardy
| oEnergetice.cz |
Jednou ze zvažovaných variant, jak by vláda pomohla zlevnit energie, je i snížení regulované složky ceny energií. To by byl krok, který by se projevil v rozpočtu, mohl by ale mít pozitivní dopad na možný růst inflace.
EU chce kvůli krizi v Íránu urychlit přechod na čistou energii, píše Politico
| Ekolist.cz |
Členské státy Evropské unie se chystají vyzvat k rychlejšímu zavádění čisté energie, aby zmírnily otřesy na trhu s fosilními palivy, které způsobuje krize kolem Íránu a růst cen ropy a plynu. Vyplývá to z návrhu dohody, do kterého nahlédl server Politico.
Voda:
Nový kalojem zefektivní fungování čistírny v Horních Bludovicích
| Komunalniekologie.cz |
Čistírna odpadních vod v Horních Bludovicích nedaleko Havířova bude mít nový kalojem s objemem 90 metrů krychlových. Díky investici bude provoz s kapacitou 700 ekvivalentních obyvatel fungovat ekologičtěji i ekonomičtěji.
Boj o každou kapku: Stát pošle stovky milionů na nové vodovody
| Ekonomickydenik.cz |
Stát letos pošle na boj se suchem stovky milionů korun. Hlavní část financí přitom zamíří do výstavby vodovodů a posílení vodárenské infrastruktury. Cílem je připojit oblasti ohrožené suchem na zdroje pitné vody a předejít výpadkům v zásobování.
Oprava rozvodů vřídelní vody bude Karlovy Vary stát 33 milionů korun
| Karlovarskydenik.cz |
Karlovy Vary letos začnou s rekonstrukcí rozvodů vřídelní vody. Rozvod léčivé vody z Vřídla do lázeňských zařízení po městě většinou vede v korytě řeky Teplé. Je však už ve velmi špatném stavu.
Tmavnutí oceánů ohrožuje biliony živočichů každou noc
| Nationalgeographic.cz |
Přibližně dvě pětiny světových oceánů za posledních dvacet let změnily barvu – povrchová voda propouští méně světla. Pro biliony mořských tvorů, kteří každou noc vyplouvají k hladině, to znamená stále užší životní prostor.
Životní prostředí a ekologie:
Jak bude vypadat česká příroda v budoucnu? MŽP představí první návrh Národního plánu na obnovu přírody
| Prumyslovaekologie.cz |
Odolná krajina, která nabízí dostatek prostoru pestrým lesům, zdravé zemědělské půdě nebo návratu ptačích druhů a opylovačů, to by měl být cíl připravovaného Národního plánu na obnovu přírody.
„Přírodu škrtnout nenecháme.“ Lidé v Praze protestovali proti Motoristům
| SeznamZpravy.cz |
Lidé v Praze demonstrovali proti způsobu, jakým Motoristé vedou Ministerstvo životního prostředí. Na akci nazvanou „Přírodu škrtnout nenecháme“ se podle organizátorů na Hradčanském náměstí sešly dva tisíce lidí.
Šéfem inspekce životního prostředí se může stát sponzor Motoristů. Do finále prošel přes neobvyklý test
| DenikN.cz |
Už příští týden má být jasno o novém šéfovi České inspekce životního prostředí. Mezi trojici nejlepších uchazečů se překvapivě dostal i sponzor Motoristů sobě, kteří ovládají nadřízené ministerstvo.
Větrník mimo akcelerační zónu chce postavit firma na Pelhřimovsku. S obcí Moraveč dohodu nemá
| iROZHLAS.cz |
U obce Moraveč na Pelhřimovsku nechává společnost EnVys u svého záměru na stavbu větrné elektrárny s celkovou výškou 200 metrů posoudit možné dopady na životní prostředí. Vyplývá to z informačního systému EIA.
MONITORING 21. 4. 2026
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře