Monitoring průmyslové ekologie | 13. - 19. 1. 2024

Atomární inženýrství má přinést revoluci v medicíně, chemii i energetice

Nové materiály pro získávání a ukládání energie, nanoroboty, které budou v lidském těle odhalovat či likvidovat zárodky nemocí, nebo látky, jež urychlí a zefektivní řadu chemických reakcí v průmyslové výrobě, vyvinou s využitím revoluční metody atomárního inženýrství vědci zapojení do projektu Technologie za hranicí nanosvěta (TECHSCALE).



Expedice Neuron objevila jedno z nejstarších mayských měst

Česko-slovenská archeologická výprava objevila s podporou Nadace Neuron nové město mayské civilizace. Yax Balam (První Jaguár) se nachází v guatemalské provincii Petén a má téměř 3000letou historii. Nalezení jednoho z nejstarších mayských měst společně se zkoumáním dalších nálezů z této oblasti pomůže odkrýt neobjasněné a rozhodující fáze mayských dějin.



Fizah Yousuf: Věda je univerzální

Ve svém výzkumu se zaměřuje na hlubší poznání bakterií syfilis a jednoho dne by chtěla, aby byla vyvinuta a celosvětově rozšířena vakcína proti syfilis. Právě na tom Fizah Yousuf, která původně působila na Boston College a následně nastoupila do laboratoře na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, společně se svým mezinárodním týmem pracuje.



Tomáš Pluskal: Vědec s černým páskem

Jako čerstvě vystudovaný informatik měl v Praze slušně rozjetou softwarovou firmu. Touha zdokonalit se v karate ho však zavála až do Japonska. Výlet se protáhl na deset let a kromě šestého danu si z něj přivezl i doktorát z molekulární biotechnologie a manželku.



Jeseníky budou mít svůj Dům přírody

Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) navštívil v pátek 12. ledna Jesenicko. Debatoval s tamními starosty nejen o zálohování a dotačních programech. Zúčastnil se prohlídky sušárny čistírenských kalů a bioplynové stanice v Rapotíně. Ministr Hladík zároveň představil projekt Domu přírody Jeseníků, který se pro tuto turisty velmi oblíbenou oblast začíná připravovat v Karlově Studánce.



Praha chce zákaz chovu psů na řetězech, MMR navrhuje obecní holubníky

Pražský magistrát v připomínkách k novele veterinárního zákona navrhuje rozšířit ji o zákaz chovu psů na řetězech. Uvedl, že stávají úprava zákazu nevhodných úvazů zvířat je nedostatečná. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje uložit obcím s přemnoženou populací holubů povinnost vybudovat a spravovat obecní holubníky. Vyplývá to z připomínek k novele na vládním webu.



Domažlický historik zmapoval zapomenutá místa příhraniční rezervace Český les

Domažlický historik Zdeněk Procházka zmapoval zhruba stovku zapomenutých obcí a osad v příhraniční rezervaci. Jeho česko-německo-anglická kniha Český les - včera a dnes je putováním od Všerub až nahoru k Broumovu mezi okresy Domažlice a Tachov po těch nejzapadlejších místech dnešní Chraněné krajinné oblasti (CHKO) Český les.



Lidé ve Ctětíně na Chrudimsku podpořili rozšíření skládky Nasavrky

Lidé ve Ctětíně na Chrudimsku v místním referendu podpořili plánované rozšíření skládky Nasavrky na katastrální území obce. Účast činila 57,2 procenta oprávněných voličů, většina vyslovila s položenou otázkou nesouhlas. Vyplynulo to z informací na webu obce. Lidé z obce i osad Vranov, Ctětínek, Strkov, Bratroňov a Kvítek se mohli v pátek vyjádřit k záměru, který plánuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Hlasování prosadila část obyvatel, která s projektem nesouhlasí.



Čelákovice přebudují prostor po dosloužilé třídicí lince na re-use centrum

Čelákovice u Prahy připravují vybudování centra pro opětovné využití věcí. Takzvané re-use centrum má vzniknout v areálu městského sběrného a separačního dvora v Mochovské ulici. Radnice ho chce umístit v prostorách, které se uvolní po dosluhující třídicí lince. Nyní projektuje stavební úpravy a připravuje žádost o dotaci. Pokud vše půjde podle plánu, centrum by se mohlo otevřít ještě letos, řekl ČTK radní města Marek Skalický (ODS).



Boj proti následkům dlouhodobého sucha na jihu Moravy pokračuje

Nejen na budování tůní a mokřadů, obnovu polních cest, mezí, remízků nebo větrolamů, ale také na péči o již vysazenou zeleň, nákup půdních kondicionérů a zavlažovacích vaků nebo na projektovou dokumentaci k projektům i na zpracování rozsáhlejších koncepcí.



Povodí Vltavy nechá zvýšený odtok z lipenské přehrady zřejmě až do středy

Povodí Vltavy ponechá zvýšený odtok z lipenské přehrady zřejmě až do středy. Nyní z nádrže už druhým týdnem odtéká kolem 90 krychlových metrů vody za vteřinu. Povodí tím uvolňuje kapacitu v přehradě.



Solární energii se v Evropě daří. Česko není výjimkou

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) je Evropa na dobré cestě k tomu, aby její podíl obnovitelné elektřiny do roku 2028 vzrostl na 61 %. Důvodem pro tak optimistickou předpověď je částečně nevídaný nárůst nainstalovaných solárních panelů.



50 opatření, jak zrychlit tempo renovace budov pro dosažení cílů energetické účinnosti a dekarbonizace

Česká republika stojí před výzvou zrychlení renovací budov, aby dosáhla ambiciózních cílů energetické účinnosti a dekarbonizace. Ročně projde komplexní renovací pouhé 1 % budov, což je nedostatečné tempo v porovnání s požadavky nedávno aktualizovaných směrnic o energetické účinnosti a o energetické náročnosti budov, které zdůrazňují potřebu zdvojnásobení tempa renovací.



Export elektřiny z Česka se loni snížil, přesto byl čtvrtý největší v EU

Česko loni vyvezlo devět terawatthodin elektřiny. Bylo tak čtvrtým největším exportérem v Evropské unii, vyplývá z analýzy poradenské společnosti EGÚ Brno. Množství vyváženého proudu však klesá, oproti roku 2022 poklesl objem zhruba o třetinu. Analytici předpokládají, že podíl exportu bude kvůli útlumu uhlí dál klesat.



ČR je nad unijním průměrem podílu OZE jen ve výrobě tepla. V elektřině a dopravě zaostává

Podíl energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé konečné spotřebě energie v EU vzrostl od roku 2004 na více než dvojnásobek a v roce 2022 dosáhl hodnoty 23 %. V sektoru výroby elektřiny činil tento podíl 41 % a v sektoru vytápění a chlazení necelých 25 %. Nejnižší podíl je dlouhodobě v dopravě, v roce 2022 to bylo 9,6 %. Česká republika je nad průměrem EU pouze v sektoru vytápění a chlazení.



Jaderná energetika v roce 2023, 1. část: Začíná renesance jádra i v Česku

Celá řada evropských států se vrací k využití jaderné energetiky, nutnost jejího rychlého rozvoje zazněla i na jednání COP-28. Do komerčního provozu byl uveden první malý modulární reaktor, který lze zařadit k reaktorům IV. generace. Roste počet reaktorů třetí generace a zkušenosti s jejich výstavbou a provozováním. Přibývají státy, které plánují budovat nové bloky.



Ekocidu je těžké trestat, její důsledky však přesahují hranice států, upozorňuje odbornice na klimatické právo

Mezinárodní právo zatím netrestá zločiny proti životnímu prostředí. Již ale existují snahy o změnu, a to například ukotvením pojmu ekocida do Římského statutu, tedy do smlouvy, kterou byl zřízen Mezinárodní trestní soud (MTS). Bylo by tak možné stíhat jedince, kteří mají na svědomí zvlášť těžké zločiny proti životnímu prostředí. Ekocidou se nyní zabývá i právní vědkyně Hana Müllerová se svým týmem z Ústavu státu a práva AV ČR.



České farmy jsou více než desetkrát větší než v Polsku, podle svazu je to výhoda

Průměrná velikost českých farem je více než desetinásobná oproti Polsku. Na konferenci o budoucnosti českého zemědělství v Senátu to řekla analytička polské Federace chovatelů skotu a producentů mléka Dorota Grabarczyková. V Polsku je průměr 11,42 hektaru, zatímco v ČR 130 hektarů. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha je přesvědčen o tom, že výhodou českého zemědělství je právě velikost v kontextu EU. Podniky díky tomu mohou vyrábět potraviny levněji, řekl.



Rarita: Troudnatec kopytovitý, dřevokazná houba parazitující na buku lesním, byl poprvé nalezen na smrku ztepilém v Beskydech

Troudnatec kopytovitý (Fomes Fomentarius) je široce rozšířená dřevokazná houba typická pro bukové a smíšené porosty s příměsí buku. Způsobuje intenzivní bílou hnilobu dřeva, což v konečném důsledku výrazně snižuje biomechanickou vitalitu a statickou stabilitu buků v lesních ekosystémech i v nelesním prostředí. Do roku 2023 nebyly publikovány žádné údaje o kolonizaci smrku ztepilého troudnatcem kopytovitým v Karpatech.



Ovlivní klimatická změna druhové složení lesů?

Smíšené smrko-jedlo-bukové porosty jsou v evropských podmínkách významným typem přirozených lesů ve vyšších polohách oblastí Alp a Karpat. Smíšené horské lesy buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré pokrývají v Evropě celkem více než 10 milionů hektarů. Významnou otázkou je, jestli a jak se vlivem dopadů klimatické změny promění jejich druhová skladba. A jaké horské lesy můžeme pod tímto zorným úhlem považovat za přirozené.



Přesní a inteligentní: Američtí farmáři přináší inspiraci

Zemědělství je v USA stále jedním z tradičních a nejdůležitějších produkčních odvětví. V roce 2022 činil zemědělský produkt 1,1 bilionu dolarů, což představuje necelé 2 % hrubého domácího produktu země. Zemědělství v USA je také jedním z největších zaměstnavatelů v zemi, s více než 2,3 miliony pracovníků.



SP ČR: Jak nastartovat konkurenceschopnost Česka

Svaz průmyslu sestavil šest prioritních opatření, kterými vláda může ve druhé polovině volebního období pomoct rychle zvýšit konkurenceschopnost českých firem a celé ekonomiky. Zástupcům vlády je představil již na říjnovém Sněmu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

