Monitoring průmyslové ekologie | 11. - 17. 3. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 11. – 13. 3. 2023



Energetika:



Dny teplárenství a energetiky 2023: Transformace českého teplárenství pokračuje

| Prumyslovaekologie.cz |

Termín letošní konference Dny teplárenství a energetiky 2023 se blíží. Témata bezprostřed­ně navazující na současnou situaci v tepláren­ství již nabývají ostrých kontur. Na co se tedy mohou účastníci těšit?



Nové úsporné osvětlení po celém Hradci, v druhé etapě přibyde na malém městském okruhu

| Komunalniekologie.cz |

Město Hradec Králové připravuje ve spolu­práci s technickými službami již druhou etapu výměny stávajícího veřejného osvětlení, ten­tokrát na malém městském okruhu. Projektové dokumentaci a samotnému provedení díla musí předcházet ještě projektová příprava.



Kupka: Do roku 2025 bude v Česku 12 vodíkových čerpacích stanic

| Oenergetice.cz |

Do roku 2025 by mělo v Česku fungovat 12 vodíkových čerpacích stanic a o pět let později jich bude 80. Na dobíjecí a plnící infrastrukturu má Česko připravených šest miliard korun a ve fázi schvalování je nyní 11 projektů vodíkových plniček. Během otevření první veřejné čerpací stanice společnosti Orlen Unipetrol v Praze na Barrandově to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).



Fiala: Do dvou let vláda podpoří celkem 200.000 fotovoltaik na střechách

| Oenergetice.cz |

Do dvou let vláda podpoří celkem 200.000 foto­­­voltaických zařízení na střechách, dvoj­násobek oproti cíli v programovém prohlášení. Na dnešní tiskové konferenci po uvedení nového ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) do funkce to řekl premiér Petr Fiala (ODS). V uplynulém roce podle něj ministerstvo schválilo podporu domácím i velkým fotovoltaickým elektrár­nám ve výši 14 miliard korun.



Realizace téměř 70 % plánované kapacity továren na baterie v Evropě je v ohrožení

| Oenergetice.cz |

Evropská asociace pro dopravu a životní prostředí Transport & Environment (T&E) odhaduje, že realizace až 68 % z plánované kapacity evropských továren na baterie je v ohrožení, kvůli nedávno zavedené podpoře v oblasti bateriové akumulace ve Spojených státech amerických, konkurenci z Číny a dalším faktorům. Aby Evropa podpořila růst dodavatelského řetězce pro baterie v Evropě, musí podle asociace zrychlit povolovací procesy a poskytnout odpovídající investiční pobídky.



V americké jaderné elektrárně Nine Mile Point zahájili výrobu čistého vodíku

| Oenergetice.cz |

V areálu jaderné elektrárny Nine Mile Point zahájil provoz elektrolyzér na výrobu čistého vodíku. Zařízení o výkonu 1,25 MW denně vyprodukuje více než půl tuny vodíku pro vlastní spotřebu v elektrárně, která jej tak nemusí dovážet. První demonstrační projekt svého druhu v USA podpořilo americké Ministerstvo energetiky téměř 6 miliony dolarů.



EU se dohodla na cíli do roku 2030 omezit spotřebu energie o 11,7 procenta

| Oenergetice.cz |

Evropská unie by měla do roku 2030 omezit celkovou konečnou spotřebu energie o 11,7 procenta proti hodnotám, které pro konec desetiletí odhadovala před třemi lety. Shod­li se na tom v noci na dnešek zástupci člen­ských zemí a Evropského parlamentu. Dojed­nali tak podmínky další ze série norem kli­ma­tického balíčku, jehož cílem je snížit produkci skleníkových plynů do konce desetiletí. Aby norma vstoupila v platnost, státy i europos­lan­ci ji musejí ještě oficiálně potvrdit.



Příroda a ekologie:



VLS: Veřejnost má velký zájem o výpravy za sovím houkáním

| Nase-voda.cz |

V pátek 3. března vpodvečer zorganizovaly Vojenské lesy a statky (VLS) pro veřejnost první výpravu za sovím houkáním v Brdech. O noční výpravu do brdských hvozdů projevilo zájem několik stovek zájemců a tak lesní pedagožka VLS z Brd Lucie Lenghartová přidává v průběhu března přidat další čtyři termíny.



Ekologické organizace apelují na nového ministra Hladíka ohledně zelenější energetické politiky a ochranu krajiny

| Ekolist.cz |

Ekologické organizace po jmenování Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí apelují na prosazení nové energe­tické politiky zaměřené mimo jiné na odklon od uhlí do roku 2033, ochranu přírody, krajiny či biologické rozmanitosti. Uvedla to asociace Zelený kruh. Hnutí Fridays for Future doufá, že s Hladíkem na ministerstvo přichází expert a člověk s aktivním zájmem o problematiku klimatické krize.



Konference šíří myšlenku Zdravé krajiny

| Enviweb.cz |

Rozšířit povědomí o možnostech zlepšení stavu krajiny v Plzeňském kraji, zadržování vody, alternativním hospodaření, důležitosti ochrany přírody i možnostech dotační pod­pory. Přesně to bylo hlavním záměrem odbor­né konference Zdravá krajina Plzeňského kraje, během které své odborné téma více než stovce hostů představily na dvě desítky před­nášejících.



Věda a výzkum:



Rafael Omar Torres Mendieta: Nanosvět vytvořený laserovými paprsky

| Vedavyzkum.cz |

Ve svém výzkumu vytváří Rafael Omar Torres Mendieta nové materiály a kombinuje prvky. Vše za pomoci pulzních laserů. Od roku 2016 pracuje v Liberci na CXI, kde založil skupinu FEMTO-NANO. Jeho profesní vizí jsou špičkové aplikace nanomateriálů, například vývoj inteligentních kapalin nebo regenerace čisté vody ze znečištěných zdrojů.



Voda:



Úhyn ryb v jezu Bulharech způsobily zne­čiště­né povrchové vody

| Nase-voda.cz |

Biologické centrum Akademie věd (AV) ČR prezentovalo možné příčiny vyčerpání kyslíku a následného úhynu ryb v nadjezí jezu Bulhary. Prezentace se uskutečnila v pátek 10. března 2023 na společném jednání zástupců Jihomoravského kraje, města Břeclav, Povodí Moravy, s. p. a Moravského rybářského svazu v brněnském sídle krajského úřadu.



Vodárenská společnost Chrudim vloni dosáhla zisk 21,6 milionu korun

| Nase-voda.cz |

Vodárenská společnost Chrudim vytvořila v účetním období od 1. října 2021 do konce září 2022 zisk po zdanění 21,6 milionu korun. Výsledek je o 1,8 milionu korun nižší než v předchozím období.



V úterý proběhne stopovací pokus pod přehradou Vrané

| Nase-voda.cz |

V úterý 14. března proběhne aplikace stopovací látky „Sulforhodamin G“ do významného vodního toku Vltava pod VD Vrané nad Vltavou za účelem provedení testovacího (stopovacího) pokusu, který upřesní rychlost postupu havarijního znečištění ve vodním toku. Informuje o tom na svých stránkách Povodí Vltavy.



Lesy ČR opravily na Šumavě 3,5 km dlouhý úsek Schwarzenberského kanálu

| Ekolist.cz |

Schwarzenberský plavební kanál začal vznikat podle návrhu Josefa Rosenauera v roce 1789. V šumavských pralesích ho stavělo 1200 mužů. Byl dlouhý téměř 52 kilometrů. Do­pravovalo se díky němu palivové dříví ze Šumavy k rakouské řece Grosse Mühl a po ní k Dunaji.

Lesy ČR dokončily na Šumavě opravu 3,5 kilometru dlouhého úseku Schwarzenberského plavebního kanálu. Náklady na obnovu historické památky činily 21 milionů korun, když 15 milionů korun hradila Evropská unie, informovala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.



Chemie:



Hledat chemické látky ve složitých směsích je mnohem jednodušší

| Prumyslovaekologie.cz |

Mezinárodní tým vědců vedený Tomášem Pluskalem z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR představil novou generaci softwaru umožňujícího vědcům analyzovat rozsáhlá kvanta dat získaná při zkoumání složení látek. Článek o nové verzi softwaru MZmine 3 vyšel nyní v jednom z nejcitovanějších světových vědeckých časopisů Nature Biotechnology.



Odpady a recyklace:



Re-use pointy se valí do Prahy

| Komunalniekologie.cz |

Pražské služby aktuálně provozují už čtyři Re-use pointy, jejichž zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy. Rozšiřování Re-use pointů je součástí koncepčního dokumentu Cirkulární Praha 2030 - Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku, který se mimo jiné soustředí na předcházení vzniku odpadu a implementaci principů oběhového hospodářství v podmínkách hlavního města.



Co patří do modrého kontejneru a co se děje s vytříděným papírem

| Komunalniekologie.cz |

Pokud si nejste jistí, z jakého materiálu je obal, který potřebujete vyhodit, podívejte se na recyklační značku. Do nádob na tříděný papír patří všechny obaly označené „PAP“, „20-22“. Pomoci vám mohou také informace uvedené přímo na nálepce na kontejneru.



Komentář: Tichá, ale radikální revoluce ve fast foodech

| Seznamzpravy.cz |

Rychlá občerstvení na Západě nakupují myč­ky nádobí a plastové tácky na hamburgery pak rotují mezi zákazníky podobně jako v lepších podnicích porcelánové talíře. Banalita? Ve skutečnosti převratná změna. Brzy snad i v Česku.



Arnika vyhlašuje devátý ročník Odpadového Oskara. Jeho cílem je popularizace obcí s níz­kou produkcí směsných komunálních odpadů

| Enviweb.cz |

Prostřednictvím soutěže Odpadový Oskar organizace Arnika motivuje obce ke kvalit­nímu odpadovému hospodářství již od roku 2015. V devátém ročníku budou hodnoceny data za rok 2022. Vítězem se mohou stát obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok.



Cesta (nejen) PETky k recyklaci vede přes unikátní soustrojí

| Enviweb.cz |

Pracovníky, kteří dosud v Brně ručně vybírali z hromady vytříděného odpadu PET lahve nebo tetrapaky, nově vystřídaly stroje, které odpad třídí s více než 90procentní přesností. Linka má dostatečnou kapacitu na to, aby zvládla nejen brněnské plasty, ale i ty z okolních měst či vesnic. Po ručním třídění totiž v odpadu zůstává dost komodit, které mašiny na zdejší lince vytřídí a městská společnost SAKO Brno je pak prodá k recyklaci a dalšímu zpracování.



Napříč:



Výzva Reborn Design 2023 začíná: Inovativní řešení pro udržitelnou budoucnost

| Prumyslovaekologie.cz |

Odstartovala soutěž Reborn Design 2023, která vyzývá designéry, architekty a kreativce z prestižních českých univerzit, aby navrhli inovativní řešení pro udržitelnou budoucnost. Téměř stovka studentů ze sedmi škol vytvoří eko-designové produkty z recyklovaného PET, plastového odpadu z 3D tisku, sádrokartonu a mycelia.



IRZ: Velké dobytčí jednotky

| Prumyslovaekologie.cz |

Objem výroby je jedním z novějších údajů, které je nutné ohlásit. Avšak naším nedopatřením došlo v příslušném číselníku, ze kterého je možné ještě letos (tj. pro ohlašování za rok 2022) vybírat, k několika nepřesnostem. V dnešní aktualitě se budeme věnovat zadávání údajů s jednotkou, která je v číselníku označena jako "Počet dobytčích jednotek".



Generace Z více preferuje udržitelnou módu, sdílenou zelenou dopravu či lokální produkty a služby

| Enviweb.cz |

Témata ochrany přírody a ekologie jsou pro zástupce mladé generace prioritou. Ochrana životního prostředí je stabilně oblastí, která mladší lidi nejvíce znepokojuje, přičemž skoro třetina mění své spotřebitelské chování ve pro­s­­pěch firem s pozitivním dopadem na život­ní prostředí. Mladí z generace Z, narození mezi lety 1997 a 2012, mají tendenci být více ekologicky uvědomělí než předchozí generace a upřednostňovat udržitelné produkty a služ­by.



Škoda Auto přebírá v rámci koncernu Volks­wagen zodpovědnost za vývoj všech motorů řady EA 211

| Enviweb.cz |

Škoda Auto nově přebírá v rámci koncernu Volkswagen zodpovědnost za vývoj komplet­ní motorové řady EA 211. Jedná se o napříč uložené řadové benzinové motory. Ty nachází využití v široké paletě modelů značek Škoda, Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, SEAT, Audi, CUPRA a Jetta. Doposud měla česká automobilka na starost vývoj všech agregátů EA 211 MPI. Nyní se její pole pů­sob­­nosti rozšiřuje i na vývoj všech motorů EA 211 TSI včetně jejich hybridních verzí. V pos­tupných krocích se tak stane do roku 2027. Zodpovědnost za vývoj celé motorové řady EA 211 přinese nejen nová pracovní místa v oddělení Technického vývoje, ale rovněž zvýší globální konkurenceschopnost mlado­boleslavské automobilky.

MONITORING 14. 3. 2023