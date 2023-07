Monitoring průmyslové ekologie | 1. - 7. 7. 2023

Služba pro předplatitele.

Odpady a recyklace:



V ČR vznikla aliance pro podporu recyklace. Zaměří se na posílení a rozšíření udržitelnosti

Aliance pro podporu recyklace (APPR), nezisková organizace zaměřená na posílení a rozšíření udržitelných recyklačních praxí, oznamuje zahájení svých oficiálních aktivit ke dni 16. června 2023. Za vznikem stojí Obalový institut Syba a Česko-slovenská iniciativa ECR.



Český cirkulární hotspot hledá cesty pro udržitelné nakládání s kuchyňským bioodpadem

Víte, jaká je oblíbená česká destinace pro bioodpad z domácností? Skládky a spalovny! Ano, podle průzkumů se totiž kuchyňské bioodpady většinou vyhazují do popelnic se směsným odpadem, i když tam už dávno nepatří. Dokonce tento druh odpadu zabírá v průměru až třetinu obsahu černé popelnice. Vyhazujeme naše organické poklady do popelnice, místo abychom je využili pro výrobu energie či obohacení orné půdy. Ale proč? Co nám brání ve využití bioodpadu jakožto zdroje? Do hledání odpovědí a řešení pro občany i obce se pustili členové Českého cirkulárního hotspotu. Svítá bioodpadu v Česku na lepší časy?



Prostory zrušené pošty v Liberci na Kunratické obsadí nábytková banka

Nové využití už má pobočka pošty na libereckém sídlišti Kunratická, která včera otevřela naposledy. Do uvolněného prostoru se rozšíří sousední Nábytková banka Libereckého kraje, současné sklady už jí nestačí. Díky uzavření pošty rozšíří banka sklady na dvojnásobek, v plánu je i dílna nebo takzvané re-use centrum, kde bude možné některé zajímavé kousky nábytku a vybavení koupit a na provoz nábytkové banky tak přispět, sdělila projektová manažerka Barbora Šolková.



Reinkarnace odpadu díky studentům MENDELU

Ekoplatforma Reborn Design vyzývá studenty designu a architektury, aby navrhli inovativní řešení pro udržitelnou budoucnost. Do letošní výzvy se zapojili hned dva ateliéry z Ústavu designu a nábytku, LDF, Mendelovy univerzity pod vedením Milana Šimka. Zeptali jsme se, jak se studentům daří navrhovat eko-designové produkty z recyklovaného PET, plastového odpadu z 3D tisku a sádrokartonu.



Příroda a ekologie:



Jaké chyby se nejčastěji dělají v podnikové ekologii? II. část

Lukáš Žaludek ze společnosti Ekotema Group s.r.o. se v rámci auditů a kontrol v podnikové ekologii pravidelně setkává s chybami, které dělají malé, střední i velké firmy. V dnešní části se dotýká problémů s obaly, normou ISO 14001 nebo přepravou nebezpečných látek.



Vědci objevili nový druh palmy, která má květy i plody pod zemí

Vědci popsali nový druh palmy, která má květy i plody pod zemí. Palma nazvaná Pinanga subterranea, rostoucí na Borneu, vyvolává množství otázek. Podle expertů například není známo, jak jsou její květy opylovány, píše web The Independent.



Kypr testuje vyhánění komára (sterilním) komárem

Kypr tento měsíc vypustil první várku stovek tisíc sterilních komárů. Mají pomoci zemi vyřešit problém s invazním druhem komárů, který Kypr sužuje. Jde o projekt, na kterém se podílí Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Proč MAAE? Vypuštění sterilních komárů je testem využití jaderné techniky. Informuje o tom MAAE.



Ornitologové mění na Mnišských loukách u České Lípy zanedbané pozemky na mokřady plné života

Rozsáhlé mokřiny v zákrutu Ploučnice u České Lípy přeměňuje Česká společnost ornitologická (ČSO) od roku 2020 na ptačí park Mnišské louky. Z velké části hospodářsky nevyužívané území s černými skládkami, starým úložištěm kalů a zarůstajícími zbytky původních říčních ramen je ideálním územím pro obnovu hnízdišť mokřadních ptáků. Hloubením tůní, úpravou terénu a šetrnou údržbou vegetace tu ČSO vytváří ideální podmínky pro ptáky i další živočichy. Letos na podzim plánuje přivézt i malé stádo koní, kteří s péčí pomohou.



Životní prostředí:



V Holešovicích v Praze 7 vznikne nový park na břehu Vltavy

V Praze 7 vznikne nový park na břehu Vltavy. V parku U Vody, který bude umístěn mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků, vznikne mimo jiné posezení, vstupy do vody, posilovací stroje či venkovní studovna, informovali zástupci městské části. Parkem budou také vést dvě stezky, které realizuje Technická správa komunikací (TSK). Radnici bude výstavba parku stát zhruba 46,5 milionu korun, hotovo má být v první polovině příštího roku.



Energetika:



Předběžné ceny tepelné energie v ČR k 1. 1. 2023

Energetický regulační úřad zveřejnil předběžné ceny tepelné energie v České republice k 1. lednu 2023.



Lipská burza vyvinula ve spolupráci s partnery první evropskou obchodní platformu pro trh s vodíkem

Evropská energetická burza (EEX) vyvinula platformu pro budoucí technickou realizaci prodejních aukcí a dalších nástrojů obchodování s vodíkem a jeho deriváty. Platforma je určena vládním i komerčním subjektům a její zřízení má podpořit rozvoj mezinárodního trhu. Zprostředkovatelem na trhu se stane společnost dotovaná Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu – Hydrogen Intermediary Company GmbH (HINT.CO).



ČR za první půlrok spotřebovala skoro o 13 % plynu méně než loni

V Česku se od začátku letošního roku spotřebovalo 3,749 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Oproti stejnému období loňského roku to bylo o skoro 544 milionů metrů krychlových méně, což představuje meziroční pokles bezmála o 13 procent. Průměrná teplota v letošním prvním pololetí přitom byla o 0,3 stupně Celsia nižší než loni. Vyplývá to z údajů, které dnes na twitteru zveřejnil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).



Spotřeba uhlí v EU loni opět vzrostla. Největším spotřebitelem bylo Německo

I v roce 2022 pokračoval růst spotřeby a těžby uhlí ve státech Evropské unie. Podle údajů zveřejněných Eurostatem vzrostla spotřeba meziročně o 2 % na 454 milionů tun, u těžby byl zaznamenán meziroční nárůst o 5 % na 349 milionů tun. Největším spotřebitelem uhlí bylo Německo, které spotřebovalo zhruba 170 milionů tun uhlí.



ČEZ vyrábí elektřinu ve dvou prvcích moderní energetiky současně

S pokračující transformací české energetiky průběžně roste také počet elektrárenských lokalit, kde Skupina ČEZ vyrábí bezemisní energii hned ve dvou a více zdrojích současně. Po průkopnických projektech poslední dekády v Přelouči s fotovoltaikou na střeše malé vodní elektrárny a Dlouhých stráních (kombinace přečerpávacího zdroje, malé vodní elektrárny a střešní fotovoltaiky) následovaly v posledních dvou letech další umocněné bezemisní zdroje.



Voda:



Hasiči musí předjednat využití vodovodní sítě pro cvičení s vodaři

V Moravskoslezském kraji aktuálně působí více než 350 jednotek sborů dobrovolných hasičů (jednotka SDH), jejichž zřizovateli jsou v převážné většině obce a města. V jejich čele stojí velitel jednotky SDH, který je ze své funkce odpovědný starostovi obce.



Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 6/2023 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachycen vodojem Králův Dvůr s instalovanou základnovou stanicí systému FlexNet společnosti VaK Beroun.



Wavin PolderRoof: Inteligentní řešení modrozelené střechy

Společnost Wavin představila nové řešení PolderRoof, které slouží jako základní stavební prvek modrozelených střech. Jde o další řešení z nabídky Wavin, které akcentuje nutnost hospodárného nakládání s dešťovou vodou a posiluje odolnost měst vůči klimatickým změnám a jejich následkům, zejména pak přehřívání a přetěžování kanalizační sítě vedoucí až k lokálním záplavám.



Legionella – máme se jí bát?

Zřejmě většina lidí žijících ve státech evropské unie zaznamenala smutnou správu o úmrtí předsedy Evropského parlamentu Davida Sassoliho. Podle dostupných informací byla příčinou úmrtí infekce plic způsobené bakterií rodu Legionella, velmi pravděpodobně její druh Legionella pneumophila.



Bývalá pískovna u Mělníka je tak čistá, že do ní rybáři vysazují i pstruhy

Na mělnických jezerech Baraba začala sezona dravých ryb. Rybáři do nich na jaře vysadili nejen obvyklé kapry, štiky, sumce či candáty, ale dokonce i pstruhy, kteří běžně vyžadují spíše tekoucí prostředí. Baraba má však tak mimořádně čistou vodu, že snese i druhově náročnější zarybňovací plán. Vděčí za to svému původu - jezera totiž vznikla rekultivací po těžbě štěrkopísku. Pískovna se před dvaceti lety neproměnila v jedno obří jezero, jak bylo v té době běžné, ale v členitý jezerní komplex se spoustou zátočin a ostrůvků. Díky tomu patří dodnes k nejoblíbenějším rybářským revírům v Česku.



Průmysl a obchod:



První český hotel po pandemii získal evropskou i národní ekoznačku

Návštěvníci české metropole se mohou konečně ubytovat v ekologicky šetrném hotelu, který úspěšně prošel certifikací EU Ecolabel. Tuto ekoznačku obdržel Best Western Hotel Moráň sídlící na Praze 2.



MPO podpoří začínající inovativní firmy, vypsalo výzvu z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s agenturou CzechInvest vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy, v rámci které podpoří inovativní podnikání start-upů a nových firem v České republice. A to prostřednictvím regionálních inovačních center, které mají nejlepší znalosti o inovačním potenciálu firem v regionu a jsou schopny takovýmto firmám zajistit bezprostřední pomoc. Žádosti o podporu začne resort přijímat 1. srpna 2023.



Ovzduší a klima:



Nová klimatizace Panasonic Etherea nabízí krásný design, supertichý provoz i ovládání hlasem

Společnost Panasonic Heating & Cooling Solutions rozšířila svou řadu prémiových rezidenčních klimatizací Etherea o nový model – Etherea ZKE. Jedná se jednu z nejúčinnějších domácích klimatizací Panasonic, protože výkonnostní varianty 2,5 a 3,5 kW spadají ve vytápění i chlazení do nejvyšší energetické třídy A+++. Etherea ZKE rovněž nabízí supertichý provoz a čistý vzduch v domácnosti díky technologii nanoe X.



Věda a výzkum:



Vědci ze zlínské univerzity testují hydrogely ze syrovátky při obnově lesů v okolí Buchlova

Vědci z Centra polymerních systémů (CPS) zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) testují vyvíjené hydrogely ze syrovátky v praxi, a to při obnově lesů, sdělila mluvčí univerzity Petra Svěráková. Hydrogely dokážou udržet vláhu v půdě a jsou plně rozložitelné na neškodné látky, které jsou pak zdrojem živin pro rostliny. Syrovátka je jednou ze základních surovin pro jejich přípravu.



Tropičtí motýli mají lepší termoregulaci než ti z mírného pásu

Schopnost udržet si nižší tělesnou teplotu i za vysokých teplot okolního vzduchu se nazývá termoregulace. Tradičně se očekávalo, že živočichové žijící v proměnlivých prostředích mírného pásu budou mít lepší termoregulační schopnosti než jejich příbuzní v tropech. Avšak vědci zjistili opak – tropičtí motýli mají větší schopnost termoregulace než motýli z mírných oblastí a dokáží si udržet nižší tělesnou teplotu i během horkých dnů.



Lesnictví a zemědělství:



Marek Výborný se ujal funkce ministra. Přichází s konceptem otevřeného ministerstva, zaměří se i na udržitelné, moderní zemědělství pro 21. století

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se dnes dopoledne ujal úřadu. Do funkce ho uvedl premiér Petr Fiala poté, co nový ministr převzal jmenovací dekret od prezidenta Petra Pavla. Vedení resortu Marek Výborný přebírá po rezignaci Zdeňka Nekuly jako 17. ministr zemědělství samostatné České republiky.



V účinnost vstupuje novela, která umožní klást nástrahy z dronů

V účinnost dnes vstoupila novela zákona o rostlinolékařské péči, která kromě jiného umožní zemědělcům klást granule nebo kapsle proti škůdcům pomocí dronů, nejvýše však z pětimetrové výšky nad pozemkem. Zavádí tak výjimku ze zákazu letecké aplikace přípravků. Kromě toho zavádí označování rostlinolékařských přípravků pomocí čárových kódů, což má bránit jejich falzifikaci.



Napříč:



Mohou mít domy ze dřeva více než čtyři patra i v česku? Vzniká odborná platforma pro udržitelné stavebnictví ze dřeva

Ve světě a zejména v Evropě se mnohapodlažní budovy ze dřeva, od bytových domů přes kancelářské objekty až po vzdělávací zařízení, staví čím dál více a stávají se ekologickým a udržitelným trendem. V České republice však legislativa aktuálně nepovoluje stavět ze dřeva budovy vyšší než čtyři podlaží, resp. 12 metrů požární výšky.

