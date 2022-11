Ministři energetiky se v Bruselu dohodli na spuštění společných nákupů plynu, solidárních opatřeních i urychlené výstavbě obnovitelných zdrojů

V Bruselu se konalo čtvrté mimořádné jednání ministrů pro energetiku, které během českého předsednictví svolal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Ministři diskutovali o mimořádných opatřeních, která pomohou zajistit chybějící dodávky plynu na trh Evropské unie (EU) a přispět k větší stabilitě cen energií. Ministři rozhodli také o urychlení výstavby obnovitelných zdrojů.

„Podařilo se nám vyjednat citlivou dohodu o nařízení, které zavádí mechanismus společných nákupů plynu a posiluje solidární opatření pro případ nejvyšší plynové nouze a shodli jsme se také na podobě nařízení k vytvoření rámce pro urychlenou výstavbu obnovitelných zdrojů, který zkrátí proces budování nových kapacit,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Tato opatření plánuji formálně schválit jako balík společně s nově navrženým mechanismem na zastropování cen plynu na další mimořádné Radě pro energetiku, kterou svolám na 13. prosince.“

Ministři se shodli na dočasných pravidlech nouzové povahy pro urychlenou výstavbu elektráren využívajících obnovitelné zdroje. Tato pravidla mají podpořit co nejrychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů a pomoci snižovat závislost EU na dovozu fosilních paliv. Dojednané opatření zahrnuje i postupy a termíny pro povolování projektů v oblasti solárních elektráren, obnovování výkonu výroben (repowering) a tepelných čerpadel. Členské státy mohou přijmout nebo zachovat povolovací procedury, které jsou rychlejší než termíny navrhované v nařízení, mohou také aplikovat nařízení na již podané žádosti o povolení, u kterých však dosud nebylo přijaté rozhodnutí.

Společné nákupy plynu na úrovni EU a vzájemná solidarita mezi státy v případě nedostatku plynu a lepší využití plynárenské infrastruktury, včetně LNG terminálů, mají pomoci zajistit dostatek plynu pro všechny členské státy. Návrh nařízení obsahuje také mechanismy, které by předcházely extrémní volatilitě cen energií na trzích.

„České předsednictví je zejména o energetice, což dokazuje už čtvrtá mimořádná Rada pro energetiku. Co by jindy trvalo měsíce či roky, je teď Evropa schopna řešit v horizontu několika týdnů, dnes to opět dokázala,“ říká ministr Síkela s tím, že se budou ministři energetiky pro občany Evropské unie snažit zajistit dostatek energií za přijatelné ceny pro nejbližší týdny i do budoucna.

Součástí jednání byl také pracovní oběd, kam ministr Síkela přizval zástupce hospodářských komor Rakouska a České republiky. Diskutovali o dopadech vysokých cen energií na konkurenceschopnost evropského průmyslu.