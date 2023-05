Ministr Síkela jednal s místopředsedou polské vlády kvůli posilování energetické bezpečnosti

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se setkal s místopředsedou polské vlády a ministrem pro státní aktiva Jackem Sasinem. Shodli se na pokračování ve vzájemné spolupráci při posilování energetické bezpečnosti obou zemí a diskutovali o zajištění dodávek ropy a dalším rozvoji. Pro Českou republiku je klíčový projekt plynovodu Stork II či ropovod TAL+.

„Zbavili jsme se závislosti na ruském plynu a nyní pokračujeme ve spolupráci na projektech, které České republice pomohou se zajišťováním alternativních dodávek a posílí tak naši energetickou bezpečnost,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodal: „Důležitá je pro nás stavba plynovodu Stork II, který má propojit plynárenské soustavy České republiky a Polska. Zároveň by nás napojila na polské LNG terminály. Díky tomu bychom snížili náklady na dopravu plynu, což by se promítlo do ceny pro domácnosti a firmy.“

Česká republika a Polsko na konci minulého roku společně požádaly Evropskou komisí o financování tohoto projektu. Pokud Komise schválí tuto investici, mohl by být plynovod zprovozněn do roku 2026.

Ministři také jednali o rozvoji jaderné energetiky. Z hlediska budoucí energetické politiky a strategie má Česká republika a Polsko mnoho společného. Krátkodobé cíle směřují k diverzifikaci dodávek fosilních paliv a mezi střednědobé pak patří ukončení těžby uhlí.

„Jak my, tak Polsko, plánujeme výstavbu nových jaderných reaktorů, které výrazně posílí energetickou bezpečnost našich zemí. Jak jsem již řekl několikrát, jádro má mít rovnocenné podmínky pro svůj rozvoj jako jiné nízkouhlíkové zdroje,“ říká ministr Síkela s tím, že v energetické transformaci bude velkou roli hrát také vodík, a to hlavně v těžko dekarbonizovatelných průmyslových odvětvích.