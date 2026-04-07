Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá novelu energetického zákona pro rozvoj vodíkového hospodářství v ČR

7. 4. 2026| zdroj: Odok.gov.cz0

Předkládaný návrh zákona reaguje na vývoj evropské legislativy v oblasti plynárenství a dekarbonizovaných plynů a představuje závěrečnou fázi transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1788 o společných pravidlech pro vnitřní trh s plynem z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem.

Hlavním účelem návrhu je vytvořit ucelený právní rámec pro vznik a rozvoj trhu s vodíkem v České republice a doplnit energetický zákon o úpravu týkající se vodíkové infrastruktury.

Jasná pravidla pro infrastrukturu

Návrh integruje vodík do světa plynárenství, ale zavádí pro něj samostatný licenční režim. Energetický regulační úřad (ERÚ) nově získá kompetence nad přepravou, distribucí a skladováním vodíku. Pro obce a investory to znamená konec nejistoty – zákon jasně definuje pravidla přístupu k sítím i cenovou regulaci.

Hlavní přínosy:

  • Konec právní nejistoty: Stabilní prostředí pro investice do vodíkových autobusů, plnicích stanic a lokálních energetických center.
  • Efektivní správa: Možnost využít státní hmotné rezervy plynu v krizových situacích.
  • Ekologický impuls: Vytvoření podmínek pro bezpečný a hospodárný rozvoj nízkoemisních technologií v regionech.

Lex Vodík reflektuje evropskou legislativu, ale je přizpůsoben českým podmínkám – vynechává nadbytečnou regulaci (např. u LNG) a sází na technologickou neutralitu. V dlouhodobém horizontu má být klíčovým nástrojem pro čistší ovzduší a moderní komunální energetiku.

Termín připomínek: 5. 5. 2026

