Ministerstvo financí předkládá návrh vyhlášky o formulářových podáních pro odvod z elektřiny ze slunečního záření

Ministerstvo financí předkládá novou vyhlášku o formulářových podáních pro odvod z elektřiny ze slunečního záření. Tato vyhláška, která má nahradit stávající právní úpravu, reaguje na novelu daňového řádu (tzv. "celnický balíček"), jež nabývá účinnosti 1. ledna 2026.

Hlavním důvodem je zpřehlednit, jaké informace a v jaké formě mají lidé a firmy státu hlásit. Do teď se v tom občas objevovaly nejasnosti. Nová vyhláška má za cíl říct, co přesně formuláře mají obsahovat a jak mají vypadat, aby to bylo v souladu s naším právním systémem a aby se předešlo problémům z minulosti.

Původní pravidla totiž nebyla dostatečně jasná a Ústavní soud už dříve nařídil jejich změnu. Požadoval, aby povinné údaje byly jasně stanoveny v právním předpise, a ne jen na ministerstvem vydaném tiskopisu. Cílem je tedy usnadnit a zpřehlednit komunikaci mezi lidmi a firmami a finančním úřadem.

Termín připomínek: 10. 7. 2025

